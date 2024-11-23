الأحد: انقلاب مفاجئ وجذري على الطقس بدءاً من ساعات الظهيرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وصلت الكتلة الهوائية شديدة البرودة التي تم الحديث عنها خلال الأيام الماضية إلى الأراضي التركية ويُتوقع أن تبدأ بالتأثير على المملكة بدءاً من المناطق الشمالية وذلك مع ساعات الظهيرة والساعات الاولى من بعد ظهر الأحد 24/11/2024، بحسب مركز طقس العرب.
طقس مستقر صباحاً
وبحسب الخرائط الجوية فإن الطقس مع ساعات صباح الأحد 24/11/2024 سيكون مُستقراً إجمالاً مع أجواء خريفية مُعتادة استكمالاً لذات الأجواء التي أثّرت على المملكة السبت 23/11/2024.
انقلاب مُفاجئ بدءاً من ساعات الظهيرة
و يُتوقع أن تعبر المملكة جبهة هوائية باردة وذلك بدءاً من ساعات الظهيرة وبدايةً من المناطق الشمالية من المملكة بحيث تشتد سرعة الرياح بشكل كبير وتُصبح مصحوبة بهبات قوية تصل سرعة بعض هباتها إلى ما يفوق الـ 80 كم/ساعة، مع تكاثف السحب والغيوم وهطول زخات مطرية سريعة تكون إجمالاً خفيفة إلى متوسطة الشدة ولا تدوم طويلا بمشيئة الله. و بعد ذلك يستمر عبور ذات الجبهة الهوائية الباردة أجواء المملكة بحيث يتغير الطقس بشكل مفاجئ بذات الصفات في المناطق الوسطى و الشرقية في الساعات الأولى من بعد الظهر ولاحقاً المناطق الجنوبية من المملكة. ويُتوقع أن تتسبب هذه الجبهة الهوائية بحدوث موجات غبارية كثيفة في المناطق الصحراوية وبعض الطرق الخارجية النافذة، الأمر الذي سيؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وعرقلة حركة المرور.
انخفاض حاد وسريع على درجات الحرارة
وتُشير نواتج المُحاكاة العددية لدرجات الحرارة بأنه أبان عبور هذه الجبهة الهوائية سيحدث أيضاً انقلاب حراري مُفاجئ يتمثل بهبوط حاد وسريع على درجات الحرارة ويزداد على إثرها الشعور بالأجواء الباردة والتي ستصبح باردة للغاية مع حلول الليل.
وفي ساعات ليلة الأحد/الاثنين تواصل درجات الحرارة هبوطها لتقترب من بعض المناطق مثل قمم جبال الشراه من الصفر المئوي الأمر الذي سيجعل الطقس شديد البرودة في أجزاء مختلفة من المملكة. و يعتبر هذا الانخفاض بهذا المستوى على درجات الحرارة الأبكر الذي يحدث في المملكة منذ سنوات عديدة، و يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة عن مُعدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام في ساعات الليل بأكثر من 5-7 درجات مئوية.
الأمطار غداً سريعة و خفيفة-متوسطة الشدة
وبحسب الخرائط الجوية في طقس العرب فإن الهطولات المطرية المتوقعة بدءاً من ساعات الظهيرة ستتسم بأنها خفيفة إلى مُتوسطة الشدة وسريعة التأثير.
درجات الحرارة صباح الأحد ونهار الأحد وليلة الأحد/الاثنين:
العاصمة عمان :
هذه الليلة الصغرى المتوقعة 12 درجة مئوية
درجة الحرارة نهار يوم الأحد 18 درجة مئوية تنخفض مع فجر وصباح يوم الإثنين إلى 7 درجات مئوية
البلقاء :
هذه الليلة الصغرى المتوقعة 11 درجة مئوية
درجة الحرارة نهار يوم الأحد 16 درجة مئوية تنخفض مع فجر وصباح يوم الإثنين إلى 6 درجات مئوية
الزرقاء :
هذه الليلة الصغرى المتوقعة 12 درجة مئوية
درجة الحرارة نهار يوم الأحد 20 درجة مئوية تنخفض مع فجر وصباح يوم الإثنين إلى 8 درجات مئوية
إربد :
هذه الليلة الصغرى المتوقعة 13 درجة مئوية
درجة الحرارة نهار يوم الأحد 19 درجة مئوية تنخفض مع فجر وصباح يوم الإثنين إلى 8 درجات مئوية
عجلون :
هذه الليلة الصغرى المتوقعة 11 درجة مئوية
درجة الحرارة نهار يوم الأحد 17 درجة مئوية تنخفض مع فجر وصباح يوم الإثنين إلى 7 درجات مئوية
جرش:
هذه الليلة الصغرى المتوقعة 12 درجة مئوية
درجة الحرارة نهار يوم الأحد 19 درجة مئوية تنخفض مع فجر وصباح يوم الإثنين إلى 9 درجات مئوية
المفرق :
هذه الليلة الصغرى المتوقعة 10 درجة مئوية
درجة الحرارة نهار يوم الأحد 19 درجة مئوية تنخفض مع فجر وصباح يوم الإثنين إلى 8 درجات مئوية
مادبا :
هذه الليلة الصغرى المتوقعة 11 درجة مئوية
درجة الحرارة نهار يوم الأحد 16 درجة مئوية تنخفض مع فجر وصباح يوم الإثنين إلى 7 درجات مئوية
الكرك :
هذه الليلة الصغرى المتوقعة 10 درجة مئوية
درجة الحرارة نهار يوم الأحد 18 درجة مئوية تنخفض مع فجر وصباح يوم الإثنين إلى 5 درجات مئوية
الطفيلة :
هذه الليلة الصغرى المتوقعة 10 درجة مئوية
درجة الحرارة نهار يوم الأحد 17 درجة مئوية تنخفض مع فجر وصباح يوم الإثنين إلى 6 درجات مئوية
معان :
هذه الليلة الصغرى المتوقعة 12 درجة مئوية
درجة الحرارة نهار يوم الأحد 18 درجة مئوية تنخفض مع فجر وصباح يوم الإثنين إلى 6 درجات مئوية
العقبة :
هذه الليلة الصغرى المتوقعة 15 درجة مئوية
درجة الحرارة نهار يوم الأحد 26 درجة مئوية تنخفض مع فجر وصباح يوم الإثنين إلى 11 درجات مئوية
التوصيات:
الانتباه من الأجواء غير المعتادة لهذا الوقت من العام، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى مستويات شتوية.
لبس الملابس الثقيلة لتوفير الحماية من البرودة، خاصة في ساعات الليل.
الانتباه لاستخدام وسائل التدفئة بشكل آمن لتجنب الحوادث المرتبطة بها.
الحذر من مخاطر تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية، خاصة في جبال الشراه، ومناطق السهول الشرقية والبادية.
حماية النباتات الصغيرة باستخدام أغطية بلاستيكية أو قماشية خفيفة من تأثير الصقيع.
في البيوت البلاستيكية، من الضروري تشغيل المدافئ للحفاظ على درجات حرارة ملائمة للنباتات.
تجنب ري المزروعات خلال فترة تشكل الصقيع، حيث قد يؤدي ذلك إلى تأثيرات سلبية على النباتات.
الحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة في المناطق الجنوبية والشرقية.
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