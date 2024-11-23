الأحد: انقلاب مفاجئ وجذري على الطقس بدءاً من ساعات الظهيرة

وصلت الكتلة الهوائية شديدة البرودة التي تم الحديث عنها خلال الأيام الماضية إلى الأراضي التركية ويُتوقع أن تبدأ بالتأثير على المملكة بدءاً من المناطق الشمالية وذلك مع ساعات الظهيرة والساعات الاولى من بعد ظهر الأحد 24/11/2024، بحسب مركز طقس العرب.

طقس مستقر صباحاً



وبحسب الخرائط الجوية فإن الطقس مع ساعات صباح الأحد 24/11/2024 سيكون مُستقراً إجمالاً مع أجواء خريفية مُعتادة استكمالاً لذات الأجواء التي أثّرت على المملكة السبت 23/11/2024.



انقلاب مُفاجئ بدءاً من ساعات الظهيرة



و يُتوقع أن تعبر المملكة جبهة هوائية باردة وذلك بدءاً من ساعات الظهيرة وبدايةً من المناطق الشمالية من المملكة بحيث تشتد سرعة الرياح بشكل كبير وتُصبح مصحوبة بهبات قوية تصل سرعة بعض هباتها إلى ما يفوق الـ 80 كم/ساعة، مع تكاثف السحب والغيوم وهطول زخات مطرية سريعة تكون إجمالاً خفيفة إلى متوسطة الشدة ولا تدوم طويلا بمشيئة الله. و بعد ذلك يستمر عبور ذات الجبهة الهوائية الباردة أجواء المملكة بحيث يتغير الطقس بشكل مفاجئ بذات الصفات في المناطق الوسطى و الشرقية في الساعات الأولى من بعد الظهر ولاحقاً المناطق الجنوبية من المملكة. ويُتوقع أن تتسبب هذه الجبهة الهوائية بحدوث موجات غبارية كثيفة في المناطق الصحراوية وبعض الطرق الخارجية النافذة، الأمر الذي سيؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وعرقلة حركة المرور.



انخفاض حاد وسريع على درجات الحرارة



وتُشير نواتج المُحاكاة العددية لدرجات الحرارة بأنه أبان عبور هذه الجبهة الهوائية سيحدث أيضاً انقلاب حراري مُفاجئ يتمثل بهبوط حاد وسريع على درجات الحرارة ويزداد على إثرها الشعور بالأجواء الباردة والتي ستصبح باردة للغاية مع حلول الليل.



وفي ساعات ليلة الأحد/الاثنين تواصل درجات الحرارة هبوطها لتقترب من بعض المناطق مثل قمم جبال الشراه من الصفر المئوي الأمر الذي سيجعل الطقس شديد البرودة في أجزاء مختلفة من المملكة. و يعتبر هذا الانخفاض بهذا المستوى على درجات الحرارة الأبكر الذي يحدث في المملكة منذ سنوات عديدة، و يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة عن مُعدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام في ساعات الليل بأكثر من 5-7 درجات مئوية.



الأمطار غداً سريعة و خفيفة-متوسطة الشدة

وبحسب الخرائط الجوية في طقس العرب فإن الهطولات المطرية المتوقعة بدءاً من ساعات الظهيرة ستتسم بأنها خفيفة إلى مُتوسطة الشدة وسريعة التأثير.



درجات الحرارة صباح الأحد ونهار الأحد وليلة الأحد/الاثنين:



العاصمة عمان :

هذه الليلة الصغرى المتوقعة 12 درجة مئوية

درجة الحرارة نهار يوم الأحد 18 درجة مئوية تنخفض مع فجر وصباح يوم الإثنين إلى 7 درجات مئوية



البلقاء :

هذه الليلة الصغرى المتوقعة 11 درجة مئوية

درجة الحرارة نهار يوم الأحد 16 درجة مئوية تنخفض مع فجر وصباح يوم الإثنين إلى 6 درجات مئوية



الزرقاء :

هذه الليلة الصغرى المتوقعة 12 درجة مئوية

درجة الحرارة نهار يوم الأحد 20 درجة مئوية تنخفض مع فجر وصباح يوم الإثنين إلى 8 درجات مئوية



إربد :

هذه الليلة الصغرى المتوقعة 13 درجة مئوية

درجة الحرارة نهار يوم الأحد 19 درجة مئوية تنخفض مع فجر وصباح يوم الإثنين إلى 8 درجات مئوية



عجلون :

هذه الليلة الصغرى المتوقعة 11 درجة مئوية

درجة الحرارة نهار يوم الأحد 17 درجة مئوية تنخفض مع فجر وصباح يوم الإثنين إلى 7 درجات مئوية



جرش:

هذه الليلة الصغرى المتوقعة 12 درجة مئوية

درجة الحرارة نهار يوم الأحد 19 درجة مئوية تنخفض مع فجر وصباح يوم الإثنين إلى 9 درجات مئوية



المفرق :

هذه الليلة الصغرى المتوقعة 10 درجة مئوية

درجة الحرارة نهار يوم الأحد 19 درجة مئوية تنخفض مع فجر وصباح يوم الإثنين إلى 8 درجات مئوية



مادبا :

هذه الليلة الصغرى المتوقعة 11 درجة مئوية

درجة الحرارة نهار يوم الأحد 16 درجة مئوية تنخفض مع فجر وصباح يوم الإثنين إلى 7 درجات مئوية



الكرك :

هذه الليلة الصغرى المتوقعة 10 درجة مئوية

درجة الحرارة نهار يوم الأحد 18 درجة مئوية تنخفض مع فجر وصباح يوم الإثنين إلى 5 درجات مئوية



الطفيلة :

هذه الليلة الصغرى المتوقعة 10 درجة مئوية

درجة الحرارة نهار يوم الأحد 17 درجة مئوية تنخفض مع فجر وصباح يوم الإثنين إلى 6 درجات مئوية



معان :

هذه الليلة الصغرى المتوقعة 12 درجة مئوية

درجة الحرارة نهار يوم الأحد 18 درجة مئوية تنخفض مع فجر وصباح يوم الإثنين إلى 6 درجات مئوية



العقبة :

هذه الليلة الصغرى المتوقعة 15 درجة مئوية

درجة الحرارة نهار يوم الأحد 26 درجة مئوية تنخفض مع فجر وصباح يوم الإثنين إلى 11 درجات مئوية



التوصيات:

الانتباه من الأجواء غير المعتادة لهذا الوقت من العام، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى مستويات شتوية.

لبس الملابس الثقيلة لتوفير الحماية من البرودة، خاصة في ساعات الليل.

الانتباه لاستخدام وسائل التدفئة بشكل آمن لتجنب الحوادث المرتبطة بها.

الحذر من مخاطر تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية، خاصة في جبال الشراه، ومناطق السهول الشرقية والبادية.

حماية النباتات الصغيرة باستخدام أغطية بلاستيكية أو قماشية خفيفة من تأثير الصقيع.

في البيوت البلاستيكية، من الضروري تشغيل المدافئ للحفاظ على درجات حرارة ملائمة للنباتات.

تجنب ري المزروعات خلال فترة تشكل الصقيع، حيث قد يؤدي ذلك إلى تأثيرات سلبية على النباتات.

الحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة في المناطق الجنوبية والشرقية.