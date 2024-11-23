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المسار الاقتصادي.. ومحركات النمو

11/23/2024 2:48:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. إبراهيم بدران






تشير أرقام المؤسسات الدولية إلى أن معدل النمو الاقتصادي للعام الحالي سيكون في حدود 2.4 %. وفي خطاب العرش لهذه الدورة البرلمانية، أكد جلالة الملك، بشكل خاص، على الجانب الاقتصادي وضرورة رفع معدلات النمو فيه، حتى يحقق الأردن نقلة اقتصادية حقيقية تحسن من ظروف معيشة المواطنين. وكان الاستثمار الأجنبي من المواضيع التي اهتم بها الملك عبد الله الثاني خلال الفترة السابقة، وأكد في لقائه الأخير مع مجموعة من المستثمرين على ضرورة تحفيز الاستثمار الأجنبي في البلاد، خاصة وأن المنطقة تمر بأزمة بالغة التعقيد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا يصعب معها التنبؤ بما ستؤول إليه الأمور. فالحرب العدوانية الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية ولبنان على أشدها وكذلك الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على سورية وضرب العراق واليمن، بكل ما يعني ذلك من تعقيدات لوجيستية تؤثر مباشرة على حركة التجارة الدولية والإقليمية، وبالنسبة لنا تؤثر على حركة الاستيراد والتصدير.
ولعل السؤالين اللذين يحتاجان إلى إجابة واضحة على شكل برامج تتبناها الحكومة هما؛ الأول:“كيف يمكن رفع معدلات النمو الاقتصادي والخروج من دائرة 2.5 % التي مضى على الاقتصاد الوطني سنوات عدة وهو يتحرك حولها إلى مستويات جديدة تتجاوز معدلات النمو السكاني وتصل إلى معدل نمو 5 % أو أكثر؟”. والثاني:“كيف يمكن تحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية لتدخل المملكة في مجالات إنتاجية جديدة بالدرجة الأولى وليس مجال شراء الموجودات من عقار وشركات قائمة؟”.
وهنا من المفيد الإشارة إلى عدد من المسائل وعلى النحو الآتي:
أولا: أن الاستثمارات الوطنية على حجومها المختلفة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني. وهذا يستدعي أن تضع الحكومة برنامجاً محدداً لهذه الغاية يبتعد عن العموميات، بل ويدخل في جوهر المسألة.
ثانياً: إن نشاط وحيوية الاستثمار الوطني في المجالات الإنتاجية الصناعية والزراعية والسياحية والاستخراجية والنقل وغيرها هو المحفز والجاذب الأول للاستثمارات الأجنبية.
ثالثاً: إن استقرار التشريعات التي يتعامل معها المستثمر الوطني والأجنبي، إضافة إلى الانتهاء من البيروقراطية (رغم الحديث عن الحكومة الإلكترونية)، ورفع الثقة بعدالة القضاء وناجزيته، تمثل كلها مجتمعة البيئة التي يبحث عنها المستثمر. وما تزال المؤشرات الدولية لنا في هذه الجوانب بحاجة إلى التجويد الحقيقي الناجز.
رابعاً: إن الاستثمارات الأجنبية تبحث عن المشاريع الكبرى التي هي بطبيعتها ليست كثيفة الاستخدام للأيدي العاملة، وقد استمر معدل البطالة لدينا فوق 20 % لسنوات عدة. هذا في حين أن حركية الاقتصاد وفاعليته في النمو تحركهما المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويحركها انتشار المراكز الإنتاجية في المحافظات.
خامساً: إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية هي البوابة الرئيسية لمواجهة البطالة؛ حيث يقدر توظيف هذه المشاريع بأكثر من 60 % من القوى العاملة على مستوى العالم، وتمثل عائداتها أكثر من 70 % من الناتج المحلي الإجمالي، وخاصة في الدول الناهضة.
سادساً: إن الاستثمارات الوطنية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشراكة المجتمعية في المشاريع الكبرى هي الطريق لاستثمار وتشغيل المدخرات الخاصة للمواطن العادي، والطريق الأول لفتح المجال للنهوض بالبوادي والأرياف.
سابعاً: إن تطوير المحافظات يتطلب الاهتمام الجاد المبرمج بالجمعيات التعاونية وخاصة الاستثمارية منها. وقد أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، خلال زيارته لمحافظة إربد، أهمية الجمعيات التعاونية ودورها الفاعل في التنمية.
سابعاً: إن الاستثمارت الوطنية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة المنبثقة عن خطط وطنية هي الأساس في التنمية الاجتماعية، وفي استعادة الطبقة الوسطى حجمها ومكانتها بعد أن تقلصت خلال السنوات الماضية إلى أقل من 20 % من السكان بكل ما يعني ذلك من اتساع مساحة الفقر والبطالة. والطبقة الوسطى هي المحرك الرئيس لتطوير المستوى الحضاري للمجتمع بأسره.
ثامناً: إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية من شأنها أن تحسن من اقتصاديات المشاريع الكبيرة سواء كانت استثماراتها أجنبية أو مشتركة أو غير ذلك، نظراً لما تقدمه من مستلزمات الإنتاج ومن تأهيل للقوى العاملة، ومن إبداعات وابتكارات.
تاسعاً: إن تطوير الزراعة الوطنية لتصبح أكثر استعمالاً للأساليب والمعدات التكنولوجية الحديثة وبما يتناسب مع متطلبات التغيرات المناخية هو الطريق لزيادة الإنتاجية. فمتوسط إنتاجية العامل الزراعي لدينا لا تتجاوز 20 ألف دينار سنوياً مقابل 50 ألف دينار للعامل الزراعي في الدول الصناعية، وبعض منها مثل هولندا، تصل الإنتاجية إلى 90 ألف دينار سنوياً لكل عامل.
عاشراً: إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بل والكبيرة، حين تعتمد على الاستثمارات الوطنية كليا أو جزئيا تكون أكثر قدرة ومرونة على امتصاص صدمات التقلبات السياسية في المنطقة، مما يعطيها ميزة إضافية.
حادي عشر: إن كلفتي الاستثمار والإنتاج حين تكونان مرتفعتين تشكلان عامل طرد للاستثمارين الوطني والأجنبي على حد سواء، وخاصة أن حولنا دول تنافسنا في هذا الشأن، وقد آن الأوان لوضع الحلول العملية لهاتين المعضلتين المزمنتين بعيدا عن العموميات التقليدية.
وأخيراً، فإن رفع معدلات النمو الاقتصادي والاهتمام بالجمعيات التعاونية لتحفيز الادخار والاستثمار الوطني المجتمعي يتطلب من كل وزارة ومؤسسة أن تضع برنامجاً محدداً بالتعاون مع القطاع الخاص والبنوك والجامعات والخبراء والمحافظين في المحافظات لهذه الغاية، وألا تمر التوجيهات الملكية من دون برمجة حقيقية ملزمة لجميع الشركاء ومحددة بالمستهدفات وبالأرقام.

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