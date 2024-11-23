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خبراء: تعزيز البنية الأساسية في الأردن والدول المعرضة للكوارث المناخية

11/23/2024 2:48:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس






عمان - باتت المخاطر والكوارث المناخية المتطرّفة تهديدا رئيسا لاستقرار الدول، بخاصة الأكثر تعرضا لها كالأردن، ما استدعى خبراء في قطاع المياه لإطلاق دعوات عاجلة نحو "تعزيز البنية الأساسية في الدول المعرضة لتلك الكوارث، ومن ضمنها الأردن".
وجاءت هذه الدعوات في إطار الاستجابة للتقرير الأولي الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) حول حالة المناخ للعام 2024، ما يعد إنذارا في غاية الأهمية، عبر إطلاق مبادرة تسعى لـ"ضمان حماية الجميع على وجه الأرض من الأحداث الجوية أو المائية أو المناخية الخطيرة عن طريق أنظمة إنذار مبكر منقذة للحياة بحلول نهاية العام 2027".
وما خطّه التقرير الأولي الصادر عن المنظمة، وهي وكالة متخصصة في الأمم المتحدة، مسؤولة عن تعزيز التعاون الدولي في علوم الغلاف الجوي والأرصاد الجوية، حصلت "الغد" على نسخة منه، نبّه من الكوارث المناخية التي شهدها العام الحالي، باعتباره "العام الأكثر سخونة في كتب التاريخ"، كما وصفه التقرير.
وقال إنه عام "أحرق البلدان والمجتمعات بدرجات حرارة تتخطى حدود التحمل البشري، وفي جميع أنحاء العالم، شهدنا أمطارا وأعاصير قياسية وحرائق تاريخية وجفافا مميتا".
وفيما شدد على تأمين أنظمة إنذار مبكر وحماية من الحرارة الشديدة، باعتبارها استثمارات أساسية وليست كمالية، توازيا وتوفيرها عائدا يقارب عشرة أضعاف، أكد خبراء في المياه والأرصاد الجوية، في تصريحات لـ"الغد"، ضرورة إنشاء مركز وطني للإنذار المبكر في مجال التنبؤ بالظواهر الجوية والتغيرات المناخية، فمن شأنه رصد الظواهر الجوية كالأعاصير، والفيضانات، والعواصف الغبارية والأمطار الغزيرة وتوفير تنبؤات دقيقة حولها للتحذير منها واتخاذ إجراءات احترازية حول التعامل مع الظروف الجوية والحد من تأثيرها.
من جانبها، أشارت الخبيرة الأردنية في دبلوماسية المياه ميسون الزعبي إلى أن الحاجة لأنظمة الإنذار المبكر، باتت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، لاسيما مع تغير المناخ الناجم عن أنشطة الإنسان، والذي يؤدي لتفاقم الظروف الجوية المتطرفة، مبينة أن الأنظمة التي تحذر الناس من العواصف أو الفيضانات أو الجفاف الوشيك ليست ترفا، بل هي أداة فعّالة من حيث التكلفة، تنقذ الأرواح وتقلل الخسائر الاقتصادية وتوفر عائدا كبيرا على الاستثمار.
ودعت لتطبيق أفضل الممارسات في أنظمة الإنذار المبكر، وتطوير وتحديث الخدمات الأرصادية لتوفير بيانات دقيقة تساعد على مواجهة مخاطر الطقس القاسي والتخطيط طويل الأمد للأحداث المناخية المتطرفة. وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين دول المنطقة في هذا الجانب، موضحة أن خدمات الإنذار المبكر، تدعم التقدم نحو تحقيق أهداف في التنمية المستدامة، وهي مثال بارز على قوة الشراكات، موضحة أن هذه الخدمات تعمل مثلا، على الحد من التعرض للظواهر الجوية المتطرفة والفقر الذي تسببه؛ وتمكن من اتخاذ إجراءات استباقية لحماية سبل عيش المزارعين والأمن الغذائي.
وذلك إلى جانب دورها بتقليل الخسائر والأضرار؛ وعمل التحذيرات المبكرة من الحرارة الشديدة على تعزيز الصحة الجيدة والرفاه وتساهم في بناء مدن أكثر استدامة.
وأضافت "إن تعزيز البنية الأساسية في البلدان المعرضة لهذه الكوارث ومنها الأردن، ضروري جدا"، مضيفة "لذا يتعين علينا الاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر للاستعداد والاستجابة على نحو أفضل، ويتعين علينا الاستعداد بشكل أفضل والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، بخاصة في مجال الإنذار المبكر".
واقترحت الزعبي إمكانية إطلاق حملة للتوعية بين المواطنين، تشمل الشباب في المدارس، وإدراج التثقيف المناخي في البرامج التعليمية، لنفهم مخاطر تغير المناخ وكيف أن هذه الظاهرة نتيجة لطريقة عيشنا وتنقلنا، واستخدامنا للموارد الطبيعية على نحو عام.
وأشارت إلى التزام الأردن باعتباره عضوا في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بتعزيز رصد المناخ وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ.
ولفتت الى أن الأردن من أوائل الدول في المنطقة العربية التي ركزت على تطوير إستراتيجيات وطنية لمواجهة الكوارث الطبيعية، إذ شملت المجتمع المدني وتدريب الكوادر عليها، مع الأخذ بالاعتبار أهمية توعية سكان المناطق المعرضة لمخاطر المناخ بكيفية التصرف في حالات الأزمات.
ومؤخرا أطلقت وزارة المياه والري برنامج رسم خرائط الفيضانات الوطنية الأردنية بالتعاون مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون مع الحكومة السويسرية، وذلك في إطار وسياق الجهود الحكومية الرامية لمواجهة مخاطر الفيضانات والتخفيف من آثار السيول التي تشهدها المملكة بين الحين والآخر خلال مواسم الشتاء والأمطار الغزيرة، حيث اتخذت الحكومة خطوات عملية فورية، وأطلقت الإستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، وفق الزعبي.
وأشارت لأهمية دور مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة للإنذار المبكر للجميع 2023 – 2027، باعتبارها جهدا رائدا لضمان حماية كل شخص على وجه الأرض من مخاطر الطقس أو المياه أو المناخ من خلال أنظمة الإنذار المبكر المنقذة للحياة بحلول نهاية العام 2027.
وأضافت أن خطة العمل تدعو لاستثمار 3.1 مليار دولار، أو 50 سنتا فقط للشخص الواحد سنويا، على مدى خمسة أعوام لتعزيز المعرفة بمخاطر الكوارث وإدارتها، والرصد والتنبؤ، ونشر التحذيرات والإبلاغ عنها، وقدرات الاستعداد والاستجابة.
وأوضحت أن مبادرة الإنذار المبكر للجميع، تجمع منظومة الأمم المتحدة الأوسع نطاقا والحكومات والمجتمع المدني وشركاء التنمية عبر القطاعين العام والخاص؛ لتعزيز التعاون وتسريع العمل على سد الفجوات، وتوفير أنظمة إنذار مبكر متعددة المخاطر تركز على الناس وشاملة ولا تترك أحدا خلف الركب.
وتهدف المبادرة من خلال التنسيق والتعاون إلى البناء على الجهود والقدرات القائمة وتوسيعها، وتعزيز التآزر بين المبادرات والشراكات عبر القطاعات. ولذلك أدعو الحكومة الأردنية إلى الانضمام إلى هذه المبادرة والاستفادة منها قدر الإمكان لحماية الجميع في الأردن من مخاطر الطقس أو المياه أو المناخ.
من ناحيته، أكد الأمين العام الأسبق لسلطة المياه إياد الدحيات أهمية إنشاء مركز وطني للإنذار المبكر في مجال التنبؤ بالظواهر الجوية والتغيرات المناخية، حيث يقوم برصد الظواهر الجوية المختلفة كالأعاصير، والفيضانات، والعواصف الغبارية والأمطار الغزيرة وتوفير تنبؤات دقيقة لتلك الظواهر لتحذير المواطنين والجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حول كيفية التعامل مع الظروف الجوية والحد من تأثيرها.
واعتبر الدحيات أن التنبؤ بالتغير المناخي ليس بالأمر البسيط، ولا توجد أدوات محددة للتنبؤ به بشكل مباشر، وبدلا من ذلك، يتم الاعتماد على تحليل البيانات والدراسات البحثية لفهم وتقدير هذا التغير وتوقع تأثيراته على المناخ، فيما توجد تقنيات حديثة ومبادرات يمكن أن تعزز قدرة التنبؤ بالتأثيرات المتعلقة بالطقس والتغيرات المناخية، من بينها شبكات الرصد، واستخدام نظم الاستشعار عن بعد، من خلال تقنيات الأقمار الاصطناعية ورادارات الطقس.
وأشار الأمين العام الأسبق لـ "المياه" لإمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي عبر تطبيق تقنيات محددة تقوم بتحليل البيانات الجوية لتحسين دقة التنبؤات، ومن ضمن التقنيات المستخدمة؛ تفعيل نظام بث الإنذارات عبر الهواتف المحمولة لسرعة إيصال المعلومة للمواطنين، وإيجاد وقت كافٍ لاتخاذ كافة إجراءات السلامة للتعامل مع أي مستجدات لأي حالة جوية.
وبين أن ذلك يتطلب زيادة تغطية الشبكة الهيدرولوجية للرصد المائي بالمملكة، لتعزيز نظام رصد المتغيرات المؤثرة على مصادر المياه الجوفية والسطحية، حيث يشمل ذلك قياس كميات الأمطار، معدلات التبخر، مستويات المياه السطحية في بحيرات السدود، ومستويات المياه الجوفية في آبار المراقبة؛ لتطوير منظومة شاملة لرصد وتحليل البيانات المتعلقة بالمياه في المملكة.
ويعمل هذا النظام على إعداد وتنفيذ قواعد بيانات موحدة ومتكاملة لبيانات المياه التاريخية واللحظية، حيث تكون بيانات المياه بطريقة أتوماتيكية بأعلى دقة، لتمكين متخذي القرار من اتخاذ القرارات الفورية لتحقيق الإدارة المثلى للمياه، خاصة فى موسم الأمطار وفترة أقصى الاحتياجات، والتعامل الفورى مع أى طوارئ، علاوة على أنها تعمل باستخدام الطاقة الشمسية، بما يضمن استدامة تشغيلها على مدار اليوم، وفق الدحيات.
وفي ضوء إطلاق المنظمة العالمية للأرصاد الجوية رسائل رئيسة تمحورت في أهمية دور خدمات الإنذار المبكر، كونها توفر عائدا على الاستثمار بعشرة أضعاف، منتقدا عدم تكافؤ التقدم في هذا الإطار، توازيا ونتائج الحرارة الشديدة التي أصبحت قاتلا رئيسا، فضلا عن ضرورة تحقيق مؤتمر الأطراف الـ29، هدفا جديدا لتمويل المناخ، أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية الأردنية، الممثل الرسمي للمملكة في الـ (WMO) رائد رافد آل خطاب، في تصريحات صحفية، أن التقرير الأولي الصادر عن المنظمة حول حالة المناخ للعام 2024 يُظهر مؤشرات مقلقة للغاية تتطلب استجابة عاجلة على كافة المستويات الدولية والوطنية.
وحذر آل خطاب من المؤشرات التي حذر منها التقرير، باعتبارها صافرة إنذار للعالم أجمع، مضيفا "نحن في الأردن ندرك حجم التحديات التي يفرضها تغير المناخ، ونعمل على تعزيز دورنا الإقليمي والدولي في مواجهة هذه الظاهرة من أجل مستقبل آمن ومستدام للجميع".
وأوضح أن التقرير أشار إلى أن العام 2024 مرشح ليكون الأكثر حرارة في التاريخ منذ بدء تسجيل درجات الحرارة، حيث تجاوز متوسط الاحترار العالمي عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية بشكل مؤقت. وأضاف أن هذا الارتفاع الاستثنائي مدفوع بظاهرة "النينيو"، وزيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وهو ما يُشكل إنذارا عالميا واضحا.
وأشار مدير "الأرصاد الجوية" لإبراز التقرير تغيرات مناخية حادة وظواهر مناخية متطرفة، تشمل الأعاصير العنيفة، الفيضانات الغزيرة، الجفاف الشديد، وحرائق الغابات المتزايدة، إلى جانب تسجيل مستويات قياسية في ذوبان الأنهار الجليدية وارتفاع مستوى سطح البحر.
وأكد أن تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية لا يعني بالضرورة فشل اتفاق باريس للمناخ، لكنه يُشكل دعوة واضحة إلى تكثيف الجهود الدولية للحد من الاحترار العالمي، خاصة أن كل زيادة إضافية في درجات الحرارة تزيد من شدة وتأثير الظواهر المناخية المتطرفة.
وأضاف أن الأردن، كدولة عضو في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ملتزم بتعزيز مراقبة المناخ وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ، داعيا لتكاتف الجهود الدولية لتقليل الانبعاثات الحرارية ودعم الدول الأكثر تأثرا من خلال الاستثمارات في التكيف وتطوير القدرات المناخية.

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