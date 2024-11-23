خبراء: تعزيز البنية الأساسية في الأردن والدول المعرضة للكوارث المناخية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس
عمان - باتت المخاطر والكوارث المناخية المتطرّفة تهديدا رئيسا لاستقرار الدول، بخاصة الأكثر تعرضا لها كالأردن، ما استدعى خبراء في قطاع المياه لإطلاق دعوات عاجلة نحو "تعزيز البنية الأساسية في الدول المعرضة لتلك الكوارث، ومن ضمنها الأردن".
وجاءت هذه الدعوات في إطار الاستجابة للتقرير الأولي الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) حول حالة المناخ للعام 2024، ما يعد إنذارا في غاية الأهمية، عبر إطلاق مبادرة تسعى لـ"ضمان حماية الجميع على وجه الأرض من الأحداث الجوية أو المائية أو المناخية الخطيرة عن طريق أنظمة إنذار مبكر منقذة للحياة بحلول نهاية العام 2027".
وما خطّه التقرير الأولي الصادر عن المنظمة، وهي وكالة متخصصة في الأمم المتحدة، مسؤولة عن تعزيز التعاون الدولي في علوم الغلاف الجوي والأرصاد الجوية، حصلت "الغد" على نسخة منه، نبّه من الكوارث المناخية التي شهدها العام الحالي، باعتباره "العام الأكثر سخونة في كتب التاريخ"، كما وصفه التقرير.
وقال إنه عام "أحرق البلدان والمجتمعات بدرجات حرارة تتخطى حدود التحمل البشري، وفي جميع أنحاء العالم، شهدنا أمطارا وأعاصير قياسية وحرائق تاريخية وجفافا مميتا".
وفيما شدد على تأمين أنظمة إنذار مبكر وحماية من الحرارة الشديدة، باعتبارها استثمارات أساسية وليست كمالية، توازيا وتوفيرها عائدا يقارب عشرة أضعاف، أكد خبراء في المياه والأرصاد الجوية، في تصريحات لـ"الغد"، ضرورة إنشاء مركز وطني للإنذار المبكر في مجال التنبؤ بالظواهر الجوية والتغيرات المناخية، فمن شأنه رصد الظواهر الجوية كالأعاصير، والفيضانات، والعواصف الغبارية والأمطار الغزيرة وتوفير تنبؤات دقيقة حولها للتحذير منها واتخاذ إجراءات احترازية حول التعامل مع الظروف الجوية والحد من تأثيرها.
من جانبها، أشارت الخبيرة الأردنية في دبلوماسية المياه ميسون الزعبي إلى أن الحاجة لأنظمة الإنذار المبكر، باتت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، لاسيما مع تغير المناخ الناجم عن أنشطة الإنسان، والذي يؤدي لتفاقم الظروف الجوية المتطرفة، مبينة أن الأنظمة التي تحذر الناس من العواصف أو الفيضانات أو الجفاف الوشيك ليست ترفا، بل هي أداة فعّالة من حيث التكلفة، تنقذ الأرواح وتقلل الخسائر الاقتصادية وتوفر عائدا كبيرا على الاستثمار.
ودعت لتطبيق أفضل الممارسات في أنظمة الإنذار المبكر، وتطوير وتحديث الخدمات الأرصادية لتوفير بيانات دقيقة تساعد على مواجهة مخاطر الطقس القاسي والتخطيط طويل الأمد للأحداث المناخية المتطرفة. وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين دول المنطقة في هذا الجانب، موضحة أن خدمات الإنذار المبكر، تدعم التقدم نحو تحقيق أهداف في التنمية المستدامة، وهي مثال بارز على قوة الشراكات، موضحة أن هذه الخدمات تعمل مثلا، على الحد من التعرض للظواهر الجوية المتطرفة والفقر الذي تسببه؛ وتمكن من اتخاذ إجراءات استباقية لحماية سبل عيش المزارعين والأمن الغذائي.
وذلك إلى جانب دورها بتقليل الخسائر والأضرار؛ وعمل التحذيرات المبكرة من الحرارة الشديدة على تعزيز الصحة الجيدة والرفاه وتساهم في بناء مدن أكثر استدامة.
وأضافت "إن تعزيز البنية الأساسية في البلدان المعرضة لهذه الكوارث ومنها الأردن، ضروري جدا"، مضيفة "لذا يتعين علينا الاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر للاستعداد والاستجابة على نحو أفضل، ويتعين علينا الاستعداد بشكل أفضل والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، بخاصة في مجال الإنذار المبكر".
واقترحت الزعبي إمكانية إطلاق حملة للتوعية بين المواطنين، تشمل الشباب في المدارس، وإدراج التثقيف المناخي في البرامج التعليمية، لنفهم مخاطر تغير المناخ وكيف أن هذه الظاهرة نتيجة لطريقة عيشنا وتنقلنا، واستخدامنا للموارد الطبيعية على نحو عام.
وأشارت إلى التزام الأردن باعتباره عضوا في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بتعزيز رصد المناخ وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ.
ولفتت الى أن الأردن من أوائل الدول في المنطقة العربية التي ركزت على تطوير إستراتيجيات وطنية لمواجهة الكوارث الطبيعية، إذ شملت المجتمع المدني وتدريب الكوادر عليها، مع الأخذ بالاعتبار أهمية توعية سكان المناطق المعرضة لمخاطر المناخ بكيفية التصرف في حالات الأزمات.
ومؤخرا أطلقت وزارة المياه والري برنامج رسم خرائط الفيضانات الوطنية الأردنية بالتعاون مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون مع الحكومة السويسرية، وذلك في إطار وسياق الجهود الحكومية الرامية لمواجهة مخاطر الفيضانات والتخفيف من آثار السيول التي تشهدها المملكة بين الحين والآخر خلال مواسم الشتاء والأمطار الغزيرة، حيث اتخذت الحكومة خطوات عملية فورية، وأطلقت الإستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، وفق الزعبي.
وأشارت لأهمية دور مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة للإنذار المبكر للجميع 2023 – 2027، باعتبارها جهدا رائدا لضمان حماية كل شخص على وجه الأرض من مخاطر الطقس أو المياه أو المناخ من خلال أنظمة الإنذار المبكر المنقذة للحياة بحلول نهاية العام 2027.
وأضافت أن خطة العمل تدعو لاستثمار 3.1 مليار دولار، أو 50 سنتا فقط للشخص الواحد سنويا، على مدى خمسة أعوام لتعزيز المعرفة بمخاطر الكوارث وإدارتها، والرصد والتنبؤ، ونشر التحذيرات والإبلاغ عنها، وقدرات الاستعداد والاستجابة.
وأوضحت أن مبادرة الإنذار المبكر للجميع، تجمع منظومة الأمم المتحدة الأوسع نطاقا والحكومات والمجتمع المدني وشركاء التنمية عبر القطاعين العام والخاص؛ لتعزيز التعاون وتسريع العمل على سد الفجوات، وتوفير أنظمة إنذار مبكر متعددة المخاطر تركز على الناس وشاملة ولا تترك أحدا خلف الركب.
وتهدف المبادرة من خلال التنسيق والتعاون إلى البناء على الجهود والقدرات القائمة وتوسيعها، وتعزيز التآزر بين المبادرات والشراكات عبر القطاعات. ولذلك أدعو الحكومة الأردنية إلى الانضمام إلى هذه المبادرة والاستفادة منها قدر الإمكان لحماية الجميع في الأردن من مخاطر الطقس أو المياه أو المناخ.
من ناحيته، أكد الأمين العام الأسبق لسلطة المياه إياد الدحيات أهمية إنشاء مركز وطني للإنذار المبكر في مجال التنبؤ بالظواهر الجوية والتغيرات المناخية، حيث يقوم برصد الظواهر الجوية المختلفة كالأعاصير، والفيضانات، والعواصف الغبارية والأمطار الغزيرة وتوفير تنبؤات دقيقة لتلك الظواهر لتحذير المواطنين والجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حول كيفية التعامل مع الظروف الجوية والحد من تأثيرها.
واعتبر الدحيات أن التنبؤ بالتغير المناخي ليس بالأمر البسيط، ولا توجد أدوات محددة للتنبؤ به بشكل مباشر، وبدلا من ذلك، يتم الاعتماد على تحليل البيانات والدراسات البحثية لفهم وتقدير هذا التغير وتوقع تأثيراته على المناخ، فيما توجد تقنيات حديثة ومبادرات يمكن أن تعزز قدرة التنبؤ بالتأثيرات المتعلقة بالطقس والتغيرات المناخية، من بينها شبكات الرصد، واستخدام نظم الاستشعار عن بعد، من خلال تقنيات الأقمار الاصطناعية ورادارات الطقس.
وأشار الأمين العام الأسبق لـ "المياه" لإمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي عبر تطبيق تقنيات محددة تقوم بتحليل البيانات الجوية لتحسين دقة التنبؤات، ومن ضمن التقنيات المستخدمة؛ تفعيل نظام بث الإنذارات عبر الهواتف المحمولة لسرعة إيصال المعلومة للمواطنين، وإيجاد وقت كافٍ لاتخاذ كافة إجراءات السلامة للتعامل مع أي مستجدات لأي حالة جوية.
وبين أن ذلك يتطلب زيادة تغطية الشبكة الهيدرولوجية للرصد المائي بالمملكة، لتعزيز نظام رصد المتغيرات المؤثرة على مصادر المياه الجوفية والسطحية، حيث يشمل ذلك قياس كميات الأمطار، معدلات التبخر، مستويات المياه السطحية في بحيرات السدود، ومستويات المياه الجوفية في آبار المراقبة؛ لتطوير منظومة شاملة لرصد وتحليل البيانات المتعلقة بالمياه في المملكة.
ويعمل هذا النظام على إعداد وتنفيذ قواعد بيانات موحدة ومتكاملة لبيانات المياه التاريخية واللحظية، حيث تكون بيانات المياه بطريقة أتوماتيكية بأعلى دقة، لتمكين متخذي القرار من اتخاذ القرارات الفورية لتحقيق الإدارة المثلى للمياه، خاصة فى موسم الأمطار وفترة أقصى الاحتياجات، والتعامل الفورى مع أى طوارئ، علاوة على أنها تعمل باستخدام الطاقة الشمسية، بما يضمن استدامة تشغيلها على مدار اليوم، وفق الدحيات.
وفي ضوء إطلاق المنظمة العالمية للأرصاد الجوية رسائل رئيسة تمحورت في أهمية دور خدمات الإنذار المبكر، كونها توفر عائدا على الاستثمار بعشرة أضعاف، منتقدا عدم تكافؤ التقدم في هذا الإطار، توازيا ونتائج الحرارة الشديدة التي أصبحت قاتلا رئيسا، فضلا عن ضرورة تحقيق مؤتمر الأطراف الـ29، هدفا جديدا لتمويل المناخ، أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية الأردنية، الممثل الرسمي للمملكة في الـ (WMO) رائد رافد آل خطاب، في تصريحات صحفية، أن التقرير الأولي الصادر عن المنظمة حول حالة المناخ للعام 2024 يُظهر مؤشرات مقلقة للغاية تتطلب استجابة عاجلة على كافة المستويات الدولية والوطنية.
وحذر آل خطاب من المؤشرات التي حذر منها التقرير، باعتبارها صافرة إنذار للعالم أجمع، مضيفا "نحن في الأردن ندرك حجم التحديات التي يفرضها تغير المناخ، ونعمل على تعزيز دورنا الإقليمي والدولي في مواجهة هذه الظاهرة من أجل مستقبل آمن ومستدام للجميع".
وأوضح أن التقرير أشار إلى أن العام 2024 مرشح ليكون الأكثر حرارة في التاريخ منذ بدء تسجيل درجات الحرارة، حيث تجاوز متوسط الاحترار العالمي عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية بشكل مؤقت. وأضاف أن هذا الارتفاع الاستثنائي مدفوع بظاهرة "النينيو"، وزيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وهو ما يُشكل إنذارا عالميا واضحا.
وأشار مدير "الأرصاد الجوية" لإبراز التقرير تغيرات مناخية حادة وظواهر مناخية متطرفة، تشمل الأعاصير العنيفة، الفيضانات الغزيرة، الجفاف الشديد، وحرائق الغابات المتزايدة، إلى جانب تسجيل مستويات قياسية في ذوبان الأنهار الجليدية وارتفاع مستوى سطح البحر.
وأكد أن تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية لا يعني بالضرورة فشل اتفاق باريس للمناخ، لكنه يُشكل دعوة واضحة إلى تكثيف الجهود الدولية للحد من الاحترار العالمي، خاصة أن كل زيادة إضافية في درجات الحرارة تزيد من شدة وتأثير الظواهر المناخية المتطرفة.
وأضاف أن الأردن، كدولة عضو في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ملتزم بتعزيز مراقبة المناخ وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ، داعيا لتكاتف الجهود الدولية لتقليل الانبعاثات الحرارية ودعم الدول الأكثر تأثرا من خلال الاستثمارات في التكيف وتطوير القدرات المناخية.
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