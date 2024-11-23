العمل: 92 شكوى مدخلة ضمن نظام حماية قطاع الألبسة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي
عمان- في وقت يُعد فيه وجود آليات فعّالة للتظلّم والشكاوى داخل مصانع
قطاع الغزل والنسيج أمرا ضروريا لضمان حقوق العمال، بلغ عدد الشكاوى المدخلة على نظام حماية "قطاع الألبسة" وجرى التعامل معها بالأشهر العشرة الأولى 92 شكوى.
وبحسب تقرير مديرية التفتيش المركزية بوزارة العمل، أنه ضمن برنامج عمل أفضل – الأردن، قدمت 13 شكوى خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، كانت لحالات عدم التهاون المحولة من منظمة العمل الدولية.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه ورقة رأي لجمعية تمكين للمساعدة القانونية، أنه يجب أن تتضمن آليات الشكوى بقطاع الغزل والنسيج وسائل متعددة مثل صندوق شكاوى داخل المصنع أو تطبيقات مخصصة لتسهيل عملية تقديم الشكاوى، فضلا على أن يكون لدى العمال، سواء كانوا مهاجرين أو أردنيين، فهم واضح للطرق المتاحة لتقديم شكاوى سواء كانت داخلية أو خارجية، لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة.
وبينت تمكين، إن المصانع والشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاع الألبسة والمنسوجات، التي تعمل وفق نظام التعاقد من الباطن، قد تكون غير قادرة على دفع أجور العمال بالكامل، وفي الوقت المحدد جراء التأخر بدفع المستحقات المالية من المورد الرئيسي.
ومفهوم التعاقد من الباطن يأتي مع زيادة الطلب على صناعة الألبسة والمنسوجات، بحيث أصبحت المصانع الكبيرة بحاجة لدعم إضافي لتلبية هذه الطلبات بكفاءة وسرعة لذلك أصبح هناك حاجة لتتعاون مع المصانع الصغيرة، وتوقيع عقود من الباطن لتنفيذ بعض العمليات الإنتاجية مثل القص والتشطيب والكي.
وأشارت تمكين إلى أن عاملين في قطاع الغزل والنسيج، يعانون أحيانا من تأخر دفع أجورهم أو عدم صرفها بشكل كامل، ما يحد من تحقيق مستوى معيشي كاف لهم ولأسرهم، ويؤخر توفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى.
ولتحسين ظروف المصانع التي تعمل وفق نظام التعاقد من الباطن، قالت تمكين إنه يجب وضع إطار قانوني على سبيل المثال عقد العمل، يلزم المصانع والمتعاقدين بالالتزام بالمعايير والشروط المحددة من الجهات المختصة مثل وزارة العمل، والجمارك الأردنية، ووزارة التجارة والصناعة، كما يجب على جميع الأطراف المعنية أن تأخذ بعين الاعتبار حقوق العمال وظروف عملهم بجميع القطاعات الصناعية، بهدف تحسين الأوضاع وضمان التزام الأطراف جميعهم بالشروط والمعايير المحددة.
وفي صناعة الألبسة والمنسوجات، يُعد إبرام عقد بين صاحبي العمل الرئيسي والفرعي خطوة حيوية لضمان حقوق وواجبات كل طرف، ما يساهم بتنظيم العلاقة بين الأطراف ويحدد التزاماتهم بوضوح، ويحسن بيئة العمل والحفاظ على حقوقهم وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة.
و"عمل أفضل"؛ هو برنامج شراكة بين "العمل الدولية" ومؤسسة التمويل الدولية، ويتسنى لبرنامج المنظمة الرئيس جمع أطراف قطاع صناعة الألبسة العالمية، لتحسين ظروف العمل، وتعزيز احترام حقوق العمالة، وتقوية القدرة التنافسية.
وبدأ البرنامج عملياته عام 2008، بناء على طلب من الحكومتين الأردنية والأميركية، ليقدم تقارير عامة بانتظام، تجمع مستجدات الصناعة، وتسلط الضوء على نتائج واتجاهات عدم الامتثال لزيادة الشفافية، وإيصال الملاحظات لجمهور أوسع، ويحمل التقرير رقم 14 في إطار البرنامج.
وبحسب التقرير، بلغ مجموع عدد الزيارات التفتيشية الكلي خلال الأشهر العشرة الأولى 164 زيارة، توزعت بين 102 زيارة، وهي عدد المنشآت التي جرت زيارتها "زيارة استشارية"، و65 زيارة لعدد المنشآت التي جرت زيارتها "زيارة تقييم".
في حين بلغ عدد تقارير الاستقدام المقدمة من المصانع المشرف عليها 41 تقريرا.
ويعد برنامج عمل أفضل الذي أنشئ بدعم من البرنامج العالمي نفسه، وبتمويل من وزارة العمل والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، جزءا من البرنامج القُطري للعمل اللائق المتفق عليه بين "العمل الدولية" والحكومة، ويشمل باقة واسعة من الأنشطة والقضايا ذات الصلة بالعمل.
ويهدف البرنامج لتحسين معايير العمل وأداء الشركات في قطاع الملابس، ويتحقق ذلك عبر، تقييم الشركات لجهة التزامها بمبادئ إعلان "العمل الدولية" بشأن المبادئ والحقوق الأساسية بالعمل وقانون العمل، وتقديم خدمات استشارية وتدريبية للشركات لدعم التحسينات العملية، إلى جانب مشاركة الأطراف المعنية والاستدامة، وبناء قدرات نقابة عمال الملابس، وتقديم الدعم للقطاع بأسره.
وتتألف أنشطة البرنامج على مستوى المصنع من مرحلتين: تحديد احتياجات الشركات من حيث الالتزام بمعايير العمل، والخدمات الاستشارية والتدريبية.
وعلى صعيد القطاع، يدعم البرنامج الأطراف المعنية، متمثلة بالحكومة والعمال وأصحاب العمل عبر وضع نموذج مستقر طويل الأجل لقطاع الملابس، بحيث يسهم بالاقتصاد والمجتمع، ويخلق فرص عمل لائقة لعدد متزايد من العمال الأردنيين، بخاصة الأكثر عرضة للبطالة المزمنة، وتعزيز الحوار الاجتماعي والعلاقات القطاعية السليمة على صعيد المصنع والقطاع، والمفاوضة الجماعية، وإنشاء مراكز عمالية في المناطق الصناعية الرئيسة، لتمكين عمال الملابس من الحصول على الخدمات القانونية والنفسية والتعليمية وتحسين رفاهيتهم بإنشاء مرافق ترفيهية.
والعمل مع الأطراف المعنية الرئيسة للقضاء على الممارسات التي يمكن أن تترافق مع العمل الجبري والتمييز في العمل، مثل حظر التجول ليلاً، ومصادرة الوثائق القانونية، والعمل الإضافي المفرط والإلزامي، والقيود المفروضة على انتقال العمالة، ورسوم الاستقدام.
وضمن برنامج عمل أفضل – الأردن، بلغ عدد الشكاوى المحولة وجرى التعامل معها العام الماضي كاملا 187، في حين أن 184 شكوى الباقية، مدخلة على نظام حماية "قطاع الألبسة".
وبحسب التقرير، 3 شكاوى من العدد الإجمالي العام الماضي، كانت لحالات عدم التهاون المحولة من منظمة العمل الدولية.
MENAFN23112024000072011014ID1108918487