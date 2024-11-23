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العمل: 92 شكوى مدخلة ضمن نظام حماية قطاع الألبسة

11/23/2024 2:48:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي






عمان- في وقت يُعد فيه وجود آليات فعّالة للتظلّم والشكاوى داخل مصانع قطاع الغزل والنسيج أمرا ضروريا لضمان حقوق العمال، بلغ عدد الشكاوى المدخلة على نظام حماية "قطاع الألبسة" وجرى التعامل معها بالأشهر العشرة الأولى 92 شكوى.
وبحسب تقرير مديرية التفتيش المركزية بوزارة العمل، أنه ضمن برنامج عمل أفضل – الأردن، قدمت 13 شكوى خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، كانت لحالات عدم التهاون المحولة من منظمة العمل الدولية.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه ورقة رأي لجمعية تمكين للمساعدة القانونية، أنه يجب أن تتضمن آليات الشكوى بقطاع الغزل والنسيج وسائل متعددة مثل صندوق شكاوى داخل المصنع أو تطبيقات مخصصة لتسهيل عملية تقديم الشكاوى، فضلا على أن يكون لدى العمال، سواء كانوا مهاجرين أو أردنيين، فهم واضح للطرق المتاحة لتقديم شكاوى سواء كانت داخلية أو خارجية، لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة.
وبينت تمكين، إن المصانع والشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاع الألبسة والمنسوجات، التي تعمل وفق نظام التعاقد من الباطن، قد تكون غير قادرة على دفع أجور العمال بالكامل، وفي الوقت المحدد جراء التأخر بدفع المستحقات المالية من المورد الرئيسي.
ومفهوم التعاقد من الباطن يأتي مع زيادة الطلب على صناعة الألبسة والمنسوجات، بحيث أصبحت المصانع الكبيرة بحاجة لدعم إضافي لتلبية هذه الطلبات بكفاءة وسرعة لذلك أصبح هناك حاجة لتتعاون مع المصانع الصغيرة، وتوقيع عقود من الباطن لتنفيذ بعض العمليات الإنتاجية مثل القص والتشطيب والكي.
وأشارت تمكين إلى أن عاملين في قطاع الغزل والنسيج، يعانون أحيانا من تأخر دفع أجورهم أو عدم صرفها بشكل كامل، ما يحد من تحقيق مستوى معيشي كاف لهم ولأسرهم، ويؤخر توفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى.
ولتحسين ظروف المصانع التي تعمل وفق نظام التعاقد من الباطن، قالت تمكين إنه يجب وضع إطار قانوني على سبيل المثال عقد العمل، يلزم المصانع والمتعاقدين بالالتزام بالمعايير والشروط المحددة من الجهات المختصة مثل وزارة العمل، والجمارك الأردنية، ووزارة التجارة والصناعة، كما يجب على جميع الأطراف المعنية أن تأخذ بعين الاعتبار حقوق العمال وظروف عملهم بجميع القطاعات الصناعية، بهدف تحسين الأوضاع وضمان التزام الأطراف جميعهم بالشروط والمعايير المحددة.
وفي صناعة الألبسة والمنسوجات، يُعد إبرام عقد بين صاحبي العمل الرئيسي والفرعي خطوة حيوية لضمان حقوق وواجبات كل طرف، ما يساهم بتنظيم العلاقة بين الأطراف ويحدد التزاماتهم بوضوح، ويحسن بيئة العمل والحفاظ على حقوقهم وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة.
و"عمل أفضل"؛ هو برنامج شراكة بين "العمل الدولية" ومؤسسة التمويل الدولية، ويتسنى لبرنامج المنظمة الرئيس جمع أطراف قطاع صناعة الألبسة العالمية، لتحسين ظروف العمل، وتعزيز احترام حقوق العمالة، وتقوية القدرة التنافسية.
وبدأ البرنامج عملياته عام 2008، بناء على طلب من الحكومتين الأردنية والأميركية، ليقدم تقارير عامة بانتظام، تجمع مستجدات الصناعة، وتسلط الضوء على نتائج واتجاهات عدم الامتثال لزيادة الشفافية، وإيصال الملاحظات لجمهور أوسع، ويحمل التقرير رقم 14 في إطار البرنامج.
وبحسب التقرير، بلغ مجموع عدد الزيارات التفتيشية الكلي خلال الأشهر العشرة الأولى 164 زيارة، توزعت بين 102 زيارة، وهي عدد المنشآت التي جرت زيارتها "زيارة استشارية"، و65 زيارة لعدد المنشآت التي جرت زيارتها "زيارة تقييم".
في حين بلغ عدد تقارير الاستقدام المقدمة من المصانع المشرف عليها 41 تقريرا.
ويعد برنامج عمل أفضل الذي أنشئ بدعم من البرنامج العالمي نفسه، وبتمويل من وزارة العمل والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، جزءا من البرنامج القُطري للعمل اللائق المتفق عليه بين "العمل الدولية" والحكومة، ويشمل باقة واسعة من الأنشطة والقضايا ذات الصلة بالعمل.
ويهدف البرنامج لتحسين معايير العمل وأداء الشركات في قطاع الملابس، ويتحقق ذلك عبر، تقييم الشركات لجهة التزامها بمبادئ إعلان "العمل الدولية" بشأن المبادئ والحقوق الأساسية بالعمل وقانون العمل، وتقديم خدمات استشارية وتدريبية للشركات لدعم التحسينات العملية، إلى جانب مشاركة الأطراف المعنية والاستدامة، وبناء قدرات نقابة عمال الملابس، وتقديم الدعم للقطاع بأسره.
وتتألف أنشطة البرنامج على مستوى المصنع من مرحلتين: تحديد احتياجات الشركات من حيث الالتزام بمعايير العمل، والخدمات الاستشارية والتدريبية.
وعلى صعيد القطاع، يدعم البرنامج الأطراف المعنية، متمثلة بالحكومة والعمال وأصحاب العمل عبر وضع نموذج مستقر طويل الأجل لقطاع الملابس، بحيث يسهم بالاقتصاد والمجتمع، ويخلق فرص عمل لائقة لعدد متزايد من العمال الأردنيين، بخاصة الأكثر عرضة للبطالة المزمنة، وتعزيز الحوار الاجتماعي والعلاقات القطاعية السليمة على صعيد المصنع والقطاع، والمفاوضة الجماعية، وإنشاء مراكز عمالية في المناطق الصناعية الرئيسة، لتمكين عمال الملابس من الحصول على الخدمات القانونية والنفسية والتعليمية وتحسين رفاهيتهم بإنشاء مرافق ترفيهية.
والعمل مع الأطراف المعنية الرئيسة للقضاء على الممارسات التي يمكن أن تترافق مع العمل الجبري والتمييز في العمل، مثل حظر التجول ليلاً، ومصادرة الوثائق القانونية، والعمل الإضافي المفرط والإلزامي، والقيود المفروضة على انتقال العمالة، ورسوم الاستقدام.
وضمن برنامج عمل أفضل – الأردن، بلغ عدد الشكاوى المحولة وجرى التعامل معها العام الماضي كاملا 187، في حين أن 184 شكوى الباقية، مدخلة على نظام حماية "قطاع الألبسة".
وبحسب التقرير، 3 شكاوى من العدد الإجمالي العام الماضي، كانت لحالات عدم التهاون المحولة من منظمة العمل الدولية.

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