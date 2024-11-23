التنمية: ترجيح ازدياد أعداد طلبات الالتحاق بدور رعاية المسنين الفترة المقبلة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هديل غبون
عمان- أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنه ليس لديها قوائم انتظار لدور المسنين حاليا، بينما رجحت ازدياد أعداد طلبات الالتحاق بدور رعاية المسنين الفترة المقبلة، نظرا لإقرار نظام ترخيص دور المسنين والأندية الخاصة بها لسنة 2024 مؤخرا، بحيث أضافت الهائمين إلى الفئات المستفيدة من خدمات هذه الدور، وفق تصريحات خاصة لـ"الغد".
وكان مجلس الوزراء أقر نظاما جديدا لترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم لسنة 2024، وهو النظام الذي بدأت وزارة التنمية بالعمل عليه منذ العام 2022، إذ نشرت مسودة له على موقع ديوان التشريع والرأي آنذاك، ليكون البديل عن نظام (81) لسنة 2012، إذ يسمح حال نشره في الجريدة الرسمية ونفاذه، بحسب المهلة القانونية، للوزارة بإنشاء أو ترخيص دار أو ناد، إضافة لأي شخص طبيعي أو معنوي له، أن يتقدم للوزارة لطلب الترخيص.
وحتى الآن، أي قبل نفاذ النظام الجديد الذي لم ينشر في الجريدة الرسمية بعد، تتولى الوزارة توفير الرعاية المؤسسية لكبار السن لمن لا معيل لهم، بشراء خدمات الرعاية الإيوائية للدور المرخصة القائمة وعددها 9 دور تطوعية وخاصة.
وفي رد على استفسارات لـ"الغد" حول وجود قوائم انتظار لمسنين لدى الوزارة، قالت "إنه لا يوجد لدينا قوائم انتظار، إذ يجري إدخال أي حالة تنطبق عليها الشروط وتستوجب الدخول لدور المسنين، وتتخذ الإجراءات كافة، استنادا على التشريعات المعمول بها وإدخالها".
وأوضحت الوزارة، "بأنه يتوقع زيادة عدد الحالات التي ترد لها في ظل إقرار مجلس الوزراء مؤخرا نظام ترخيص دور المسنين والأندية الخاصة بها لسنة 2024، إذ أضافت الهائمين لهذا النظام، أي الذين لا يوجد لهم مأوى"، متوقعة إلحاقهم بدور رعاية كبار السن.
وبشأن حساب رعاية المسنين، قالت إنه يصل لقرابة 71000 دينار، مبينة أن العمل جار حاليا على وضع أسس الصرف من هذا الحساب، ليصار إلى تنفيذ آلية لذلك حسب الأصول.
على الجانب الآخر، أظهرت تصريحات، لرئيسة قسم كبار السن والهائمين بالوزارة شيرين المومني، أن هناك قائمة طلبات انتظار للالتحاق بدور المسنين بالوزارة، لافتة إلى "قلة في الموازنة" المخصصة لشراء الخدمات في دور رعاية المسنين، موضحة بأن لدى الوزارة رصدا لمخصصات أكبر لشراء الخدمات والمقاعد في دور المسنين، في وقت لا يوجد فيه أي دار حكومية إلى الآن.
وأدلت المومني بهذه التصريحات في مستهل الشهر الحالي خلال جلسة حوارية نظمها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية حول "الحماية الاجتماعية وكبار السن"، أطلقت خلالها دراسة حول الفجوة التقاعدية لكبار السن، ونشرت "الغد" أبرز ما فيها.
ويعرف النظام الجديد الذي لم يصدر في الجريدة الرسمية بعد "المسن"، بأنه كل امرأة تجاوزت 55 عاما، وكل رجل تجاوز 60 من العمر، وكانا بحاجة لرعاية إيوائية، أما تعريف "الهائم" فهو كل من "ليس له مأوى وفاقد للارتباط الأسري، ويتخذ من الأماكن العامة مأوى له، وألا يكون من ذوي الإعاقة العقلية".
إلى ذلك، قالت الإستراتيجية الوطنية لكبار السن 2025-2030 التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا أيضا، إن المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، تقدم خدمات كبار السن الإيوائية عبر 9 دور، من بينها 5 تتبع القطاع التطوعي، وتتبع الـ4 الأخرى للقطاع الخاص، موزعة على محافظات: العاصمة، البلقاء إربد، الزرقاء.
ويضاف إلى دور الإيواء الـ9، ناد نهاري واحد في العاصمة، بينما أغلقت 3 أندية نهارية بين العامين 2018 و2022، لعدم قدرتها على تغطية تكاليفها التشغيلية، إذ أشار باب الرعاية الاجتماعية لكبار السن في الإستراتيجية، إلى أن نسبة الإشغال في دور الرعاية الإيوائية لكبار السن بلغت 70.8 % في العام 2022.
وكشفت الإستراتيجية عن وجود تحديات تتعلق بمرافق دور الرعاية الإيوائية الحالية، إذ لا تعد جميعها "صديقة لكبار السن من حيث البنية الأساسية"، وضعف إقبال المستثمرين بالقطاع الخاص على تقديم الخدمات الرعائية الخاصة بكبار السن. كما وضعت إجراءات مقرر تنفيذها وفق خطة عملية، وتخصيص ميزانية إنشاء دور رعاية لكبار السن ضمن الموازنة العامة لأمانة عمان الكبرى، وتغذية حساب رعاية كبار السن عبر الزكاة وأموال الوقف، وإنشاء شبكة وطنية تضم مقدمي الرعاية المنزلية من مؤسسات وأفراد، اجتازوا متطلبات التدريب على رعاية المسنين.
وأدرجت الإستراتيجية أهدافها تتعلق بإعادة النظر بشروط الترخيص للأندية النهارية، وتسهيل الحصول على تراخيصها، وتكليف البلديات تخصيص أمكنة لإنشاء نوادي كبار سن، والاستثمار في حساب رعاية المسنين المالي، لدعم دور رعاية المسنين.
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