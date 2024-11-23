Sunday, 24 November 2024 12:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التنمية: ترجيح ازدياد أعداد طلبات الالتحاق بدور رعاية المسنين الفترة المقبلة

11/23/2024 2:48:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هديل غبون






عمان- أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنه ليس لديها قوائم انتظار لدور المسنين حاليا، بينما رجحت ازدياد أعداد طلبات الالتحاق بدور رعاية المسنين الفترة المقبلة، نظرا لإقرار نظام ترخيص دور المسنين والأندية الخاصة بها لسنة 2024 مؤخرا، بحيث أضافت الهائمين إلى الفئات المستفيدة من خدمات هذه الدور، وفق تصريحات خاصة لـ"الغد".
وكان مجلس الوزراء أقر نظاما جديدا لترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم لسنة 2024، وهو النظام الذي بدأت وزارة التنمية بالعمل عليه منذ العام 2022، إذ نشرت مسودة له على موقع ديوان التشريع والرأي آنذاك، ليكون البديل عن نظام (81) لسنة 2012، إذ يسمح حال نشره في الجريدة الرسمية ونفاذه، بحسب المهلة القانونية، للوزارة بإنشاء أو ترخيص دار أو ناد، إضافة لأي شخص طبيعي أو معنوي له، أن يتقدم للوزارة لطلب الترخيص.
وحتى الآن، أي قبل نفاذ النظام الجديد الذي لم ينشر في الجريدة الرسمية بعد، تتولى الوزارة توفير الرعاية المؤسسية لكبار السن لمن لا معيل لهم، بشراء خدمات الرعاية الإيوائية للدور المرخصة القائمة وعددها 9 دور تطوعية وخاصة.
وفي رد على استفسارات لـ"الغد" حول وجود قوائم انتظار لمسنين لدى الوزارة، قالت "إنه لا يوجد لدينا قوائم انتظار، إذ يجري إدخال أي حالة تنطبق عليها الشروط وتستوجب الدخول لدور المسنين، وتتخذ الإجراءات كافة، استنادا على التشريعات المعمول بها وإدخالها".
وأوضحت الوزارة، "بأنه يتوقع زيادة عدد الحالات التي ترد لها في ظل إقرار مجلس الوزراء مؤخرا نظام ترخيص دور المسنين والأندية الخاصة بها لسنة 2024، إذ أضافت الهائمين لهذا النظام، أي الذين لا يوجد لهم مأوى"، متوقعة إلحاقهم بدور رعاية كبار السن.
وبشأن حساب رعاية المسنين، قالت إنه يصل لقرابة 71000 دينار، مبينة أن العمل جار حاليا على وضع أسس الصرف من هذا الحساب، ليصار إلى تنفيذ آلية لذلك حسب الأصول.
على الجانب الآخر، أظهرت تصريحات، لرئيسة قسم كبار السن والهائمين بالوزارة شيرين المومني، أن هناك قائمة طلبات انتظار للالتحاق بدور المسنين بالوزارة، لافتة إلى "قلة في الموازنة" المخصصة لشراء الخدمات في دور رعاية المسنين، موضحة بأن لدى الوزارة رصدا لمخصصات أكبر لشراء الخدمات والمقاعد في دور المسنين، في وقت لا يوجد فيه أي دار حكومية إلى الآن.
وأدلت المومني بهذه التصريحات في مستهل الشهر الحالي خلال جلسة حوارية نظمها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية حول "الحماية الاجتماعية وكبار السن"، أطلقت خلالها دراسة حول الفجوة التقاعدية لكبار السن، ونشرت "الغد" أبرز ما فيها.
ويعرف النظام الجديد الذي لم يصدر في الجريدة الرسمية بعد "المسن"، بأنه كل امرأة تجاوزت 55 عاما، وكل رجل تجاوز 60 من العمر، وكانا بحاجة لرعاية إيوائية، أما تعريف "الهائم" فهو كل من "ليس له مأوى وفاقد للارتباط الأسري، ويتخذ من الأماكن العامة مأوى له، وألا يكون من ذوي الإعاقة العقلية".
إلى ذلك، قالت الإستراتيجية الوطنية لكبار السن 2025-2030 التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا أيضا، إن المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، تقدم خدمات كبار السن الإيوائية عبر 9 دور، من بينها 5 تتبع القطاع التطوعي، وتتبع الـ4 الأخرى للقطاع الخاص، موزعة على محافظات: العاصمة، البلقاء إربد، الزرقاء.
ويضاف إلى دور الإيواء الـ9، ناد نهاري واحد في العاصمة، بينما أغلقت 3 أندية نهارية بين العامين 2018 و2022، لعدم قدرتها على تغطية تكاليفها التشغيلية، إذ أشار باب الرعاية الاجتماعية لكبار السن في الإستراتيجية، إلى أن نسبة الإشغال في دور الرعاية الإيوائية لكبار السن بلغت 70.8 % في العام 2022.
وكشفت الإستراتيجية عن وجود تحديات تتعلق بمرافق دور الرعاية الإيوائية الحالية، إذ لا تعد جميعها "صديقة لكبار السن من حيث البنية الأساسية"، وضعف إقبال المستثمرين بالقطاع الخاص على تقديم الخدمات الرعائية الخاصة بكبار السن. كما وضعت إجراءات مقرر تنفيذها وفق خطة عملية، وتخصيص ميزانية إنشاء دور رعاية لكبار السن ضمن الموازنة العامة لأمانة عمان الكبرى، وتغذية حساب رعاية كبار السن عبر الزكاة وأموال الوقف، وإنشاء شبكة وطنية تضم مقدمي الرعاية المنزلية من مؤسسات وأفراد، اجتازوا متطلبات التدريب على رعاية المسنين.
وأدرجت الإستراتيجية أهدافها تتعلق بإعادة النظر بشروط الترخيص للأندية النهارية، وتسهيل الحصول على تراخيصها، وتكليف البلديات تخصيص أمكنة لإنشاء نوادي كبار سن، والاستثمار في حساب رعاية المسنين المالي، لدعم دور رعاية المسنين.

MENAFN23112024000072011014ID1108918486

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث