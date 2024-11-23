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إصدار أول تشريع قانوني ناظم لعملالوطنية لشؤون المرأة

11/23/2024 2:48:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هديل غبّون






عمان- بعد 32 عاما من العمل بموجب قرار من مجلس الوزراء قضى بتشكيل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في العام 1992، جاء مشروع قانون اللجنة لسنة 2024 الذي نشره ديوان التشريع والرأي قبل أيام، ليكون أول تشريع قانوني ناظم لعمل اللجنة بهيكل وصلاحيات ومهام ملزمة، مع موازنة مخصصة من الموازنة العامة للدولة.
وتشكلت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بقرار من مجلس الوزراء في شهر آذار "مارس" 1992 برئاسة الأميرة بسمة بنت طلال، وفق مهام محددة آنذاك لتصبح عام 1996 بقرار من مجلس الوزراء أيضا، المرجع لدى جميع الجهات الرسمية في المملكة وممثلتها في كل ما يتعلق بالأنشطة الخاصة بالمرأة، وتلخصت مهامها بإدماج قضايا المرأة في السياسات والإستراتيجيات الوطنية والخطط والموازنات الوطنية، ورصد قضايا التمييز ضد المرأة، وكذلك كسب التأييد والحشد لقضايا المرأة في إطار تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص والتنمية المستدامة.
ومع مشروع القانون الجديد الأول من نوعه، فقد استحدثت نصوصه وصلاحيات محددة ملزمة وهيكلا تنظيميا، يتمثل أولا برئيس اللجنة ورئيس مجلس الأمناء الذي يصدر تعيينه بإرادة ملكية سامية، فيما يتم تشكيل أعضاء مجلس أمناء بقرار من مجلس الوزراء على ألا يزيد عددهم عن 17 عضوا وعضوة، كما أدرج القانون، الأمانة العامة وجهازا تنفيذيا مع موقع الأمين العام للجنة.
وينص مشروع القانون الجديد على اعتبار أن اللجنة شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، لها أن تبرم الاتفاقيات والعقود تنشأ بموجب هذا القانون، وستكون هي الخلف القانوني والواقع للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة التي تشكلت بموجب قرار مجلس الوزراء في 12 آذار (مارس) 1992.
وأوجب مشروع القانون الجديد على اللجنة، عدة مهام وصلاحيات، من أهمها "تعزيز حقوق المرأة التي كفلها الدستور الأردني" وتمكينها في كل المجالات وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز، وستصبح المرجع عند وضع السياسات والإستراتيجيات المتعلقة بالمرأة، ووضع الإستراتيجية الوطنية للمرأة وتنفيذها ورفعها إلى مجلس الوزراء.
ومن المهام التي استحدثها مشروع القانون بشكل ملزم، "إنشاء مرصد" لبيانات ومعلومات المرأة في المملكة الكمية والنوعية، وإصدار تقرير دوري عن أوضاع المرأة في البلاد يشمل على الإنجازات المتحققة وطنيا، والتحديات ذات العلاقة على أن يتم رفعه لمجلس الوزراء، عدا عن التنسيق بطبيعة الحال مع الجهات الرسمية والأهلية والمجتمع المدني، وتقديم الدعم الفني للمؤسسات الوطنية لمأسسة إدماج المساواة وتمكين المرأة في الخطط والموزانات.
وسيمثل الأعضاء في مجلس الأمناء، الوزارات والهيئات والمؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة، ومن مؤسسات المجتمع المدني المتعلقة بشؤون المرأة ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
وبحسب مشروع القانون، فإنه يتوجب اختيار نائب لرئيس مجلس الأمناء ينوب عنه في حال غيابه، فيما يتولى مجلس الأمناء جملة من الصلاحيات أهمها رسم السياسات العامة لعمل اللجنة، وإقرار الهيكل التنظيمي وجدول التشكيلات للأمانة العامة، وإقرار الاتفاقيات التي تكون اللجنة طرفا فيها، عدا عن تشكيل فرق استشارية فنية من ضمنها، فرق إعلامية واقتصادية وقانونية من ذات الخبرة والاختصاص من الهيئات الرسمية والمجتمع المدني.
وفيما يتعلق بالأمانة العامة وجهازها التنفيذي، فقد حدد مشروع القانون صلاحياتهما في مقدمتها تنفيذ قرارات مجلس الأمناء، والإشراف على أعمال اللجنة المالية والقانونية والإدارية وإعداد خطط العمل السنوية، وإعداد التقارير السنوية والإشراف على أعمال اللجان المختصة وفرق العمل ومتابعة القرارات الصادرة عنها والتوقيع عن اللجنة فيما يتم فيه من تفويض من رئيس مجلس الأمناء، وغير ذلك من المهام الفنية والإدارية.

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