موسم الزيتون ينتصف.. ولا تعويل على الشتوة الأولى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبدالله الربيحات
عمان– أكد الناطق الإعلامي باسم نقابة أصحاب المعاصر، محمود العمري، أنه تم انقضاء 50 % من موسم الزيتون على مستوى المملكة، مشيرا إلى أن بعض المناطق تجاوز فيها 70 %.
وبين العمري لـ"الغد"، أن الموسم يعد الآن في ذروته، مرجحا أن يكون كل المزارعين
بدأوا القطاف على مستوى المملكة، دون أن ينتظروا سقوط أمطار "الشتوة الأولى".
وقال إن الحركة التجارية لزيت الزيتون وتداوله تعد في أوجها، ونسبة الزيت أفضل من نظيرتها للفترة السابقة نفسها من السنة الماضية.
وأضاف إن أسعار صفيحة زيت الزيتون للموسم الحالي تتراوح من 90-95 دينارا وفقا للجودة والعرض والطلب، مبينا أنه كانت هناك زيادة في إنتاج زيت الزيتون بحوالي 30 بالمائة عن الموسم الماضي.
ولفت إلى أن موجات الحر التي أثرت على المملكة خلال شهر آب (أغسطس) الماضي أثرت على تأخر نضوج الثمار ما انعكس على تأخر الموسم برمته.
ولفت إلى أن نسب الزيت في ثمار الزيتون جيدة، وشهدت النسب تحسنا أكثر خلال الأسابيع الماضية.
ولفت إلى الإبقاء على أسعار خدمة عصر الزيتون على ما هي عليه دون تغيير دعما للمزارع وحفاظا على استقرار أسعار الزيت للمستهلك للموسم الحالي.
وبين العمري أن الموسم الحالي سيحقق الاكتفاء الذاتي من زيت الزيتون، وأن مخزونه الإستراتيجي آمن، كما سيغطي الكميات المقدرة لغايات التصدير، مشيرا إلى أن هناك إقبالا جيدا من المستهلكين على شراء زيت الزيتون من المعاصر.
وحذر المواطنين من الوقوع ضحية للغش، داعيا كل من يرغب بشراء زيت الزيتون إلى التوجه نحو المصادر الموثوقة للزيت.
من جهته، بين سفير الأمم المتحدة للأغذية سابقا، والخبير الدولي في الأمن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي أن سعر زيت الزيتون يعتمد بشكل أساسي على الكمية المنتجة، وحول ما إذا كانت ضمن المعدل في المملكة، مؤكدا أن موعد قطاف الزيتون له دور مهم للغاية من حيث الكمية.
وقال الزعبي إن القطاف المبكر يعني أنه تكون كمياته أقل من القطاف المتأخر، وعادة ما يقوم المزارع بتأخير القطاف بانتظار "الشتوة الأولى" وذلك لزيادة الإنتاج، لأن الزيتون الناضج يحتوي على كمية أكبر من الزيت، والعائد الإجمالي للإنتاج يكون أعلى.
وأضاف: "لكن هناك عيوب في هذا الأمر، إذ إن الجودة الغذائية تنخفض ما يقلل من قيمته الصحية واستقراره، كما أن تأخير القطاف يزيد من احتمالية تلف الثمار وزيادة الأمراض بسبب العوامل البيئية، إضافة الى انخفاض مدة صلاحية الزيت في هذه الحالة، لأنه يكون أكثر عرضة للتأكسد".
وتابع: "إذا ذهبنا إلى القطاف المبكر سيبدو لكثير منا أن خضرة زيت الزيتون تعود بشكل رئيسي إلى محتواه من الكلوروفيل ومضادات الأكسدة، والكلوروفيل هو المركب الطبيعي المسؤول عن اللون الأخضر في النباتات بشكل عام، وهذه ميزة قوية جدا، كما يعود اللون إلى طبيعة نوعية الأشجار".
وبين أن اللون لا يحدد الجودة فقط لكنه مؤشر على نوع الثمار ودرجة نضجها، وهذا ما سيتحقق إذا لجأ كل مزارعينا للقطاف المبكر، حيث ستقل كميات الزيتون المنتجة وبالتالي ترتفع أسعارها، وعليه كلما تأخر القطاف ستعطي الثمار كميات زيت أكبر، وهذه الكميات ستنعكس على أسعار الزيت.
وبين أن معدل إنتاج الزيت في القطاف المتأخر يزيد بحدود 25 % من القطاف المبكر، فإذا عصرنا 100 كيلوغرام من القطاف يمكن أن تنتج من 12 إلى 15 لترا، لكن إذا تأخر القطاف لـ100 كيلو فيمكن أن تعطي من 18 إلى 20 لترا. ما يعني أن الأرقام أعلى من 25 %، وكل ذلك يتعلق بنوع الشجرة والظروف المناخية ونسبة الرطوبة وتقنيات العصر التي لها دور مهم؛ لأن العصر على البارد يعطي جودة أعلى من العصر الحار.
وكانت حذرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك المواطنين في بيان سابق من الانجرار وراء الإعلانات المضللة التي تروج لها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع مادة زيت الزيتون المغشوش على أنه زيت زيتون بلدي وبأسعار منخفضة يستدل منها بأن الزيت المعروض للبيع هو زيت مغشوش.
وطالب رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بتنسيق جهودها للحفاظ على السمعة الطيبة لزيت الزيتون الأردني الذي يتمتع بمواصفات عالية الجودة، ما جعله مطلوبا لكافة الأسواق العالمية.
كما طالب المستهلكين بالابتعاد عن الشراء بطريقة الترويج الإلكتروني، خاصةً إذا شكّ المستهلك بأن السلعة غير مطابقة للمواصفات الحسيّة، وأن أسعارها أقل بكثير من أسعار السوق.
وبين عبيدات أن بإمكان المواطنين الاستعانة بمختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وفي كافة فروعها المنتشرة في العاصمة والمحافظات لفحص الزيت، وللتأكد من جودته ومأمونيته علما أن الفحص مجاني.
ودعا المواطنين الى عدم شراء مادة الزيت إلا من خلال الأماكن الموثوقة التي تتمتع بمصداقية أو من خلال الأهل والأصدقاء والأقارب.
وتقدر حاجة السوق المحلي من زيت الزيتون بنحو(25) ألف طن، والكمية المتبقية والبالغة ألف طن ستكون مؤهلة لغايات التصدير وكمخزون محلي إستراتيجي يهدف لتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
يذكر أن الأردن يتوفر على 20 مليون شجرة زيتون، ويتم توريد 10 بالمائة من إنتاجها لمجموعة من مصانع التخليل، والباقي يتم عصره في 138 معصرة زيتون موزعة في كل مناطق المملكة.
ويقدر الاستثمار في قطاع المعاصر بـ200 مليون دينار، كما أن موسم الزيتون يشكل مصدر دخل ويحقق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لـ250 ألف أسرة، يعمل أفرادها في القطاعات المساندة، كإدارة وتوريدات المزارع والقطاف والنقل والعصر والتغليف والتوزيع.
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