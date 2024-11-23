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موسم الزيتون ينتصف.. ولا تعويل على الشتوة الأولى

11/23/2024 2:48:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالله الربيحات






عمان– أكد الناطق الإعلامي باسم نقابة أصحاب المعاصر، محمود العمري، أنه تم انقضاء 50 % من موسم الزيتون على مستوى المملكة، مشيرا إلى أن بعض المناطق تجاوز فيها 70 %.
وبين العمري لـ"الغد"، أن الموسم يعد الآن في ذروته، مرجحا أن يكون كل المزارعين بدأوا القطاف على مستوى المملكة، دون أن ينتظروا سقوط أمطار "الشتوة الأولى".
وقال إن الحركة التجارية لزيت الزيتون وتداوله تعد في أوجها، ونسبة الزيت أفضل من نظيرتها للفترة السابقة نفسها من السنة الماضية.
وأضاف إن أسعار صفيحة زيت الزيتون للموسم الحالي تتراوح من 90-95 دينارا وفقا للجودة والعرض والطلب، مبينا أنه كانت هناك زيادة في إنتاج زيت الزيتون بحوالي 30 بالمائة عن الموسم الماضي.
ولفت إلى أن موجات الحر التي أثرت على المملكة خلال شهر آب (أغسطس) الماضي أثرت على تأخر نضوج الثمار ما انعكس على تأخر الموسم برمته.
ولفت إلى أن نسب الزيت في ثمار الزيتون جيدة، وشهدت النسب تحسنا أكثر خلال الأسابيع الماضية.
ولفت إلى الإبقاء على أسعار خدمة عصر الزيتون على ما هي عليه دون تغيير دعما للمزارع وحفاظا على استقرار أسعار الزيت للمستهلك للموسم الحالي.
وبين العمري أن الموسم الحالي سيحقق الاكتفاء الذاتي من زيت الزيتون، وأن مخزونه الإستراتيجي آمن، كما سيغطي الكميات المقدرة لغايات التصدير، مشيرا إلى أن هناك إقبالا جيدا من المستهلكين على شراء زيت الزيتون من المعاصر.
وحذر المواطنين من الوقوع ضحية للغش، داعيا كل من يرغب بشراء زيت الزيتون إلى التوجه نحو المصادر الموثوقة للزيت.
من جهته، بين سفير الأمم المتحدة للأغذية سابقا، والخبير الدولي في الأمن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي أن سعر زيت الزيتون يعتمد بشكل أساسي على الكمية المنتجة، وحول ما إذا كانت ضمن المعدل في المملكة، مؤكدا أن موعد قطاف الزيتون له دور مهم للغاية من حيث الكمية.
وقال الزعبي إن القطاف المبكر يعني أنه تكون كمياته أقل من القطاف المتأخر، وعادة ما يقوم المزارع بتأخير القطاف بانتظار "الشتوة الأولى" وذلك لزيادة الإنتاج، لأن الزيتون الناضج يحتوي على كمية أكبر من الزيت، والعائد الإجمالي للإنتاج يكون أعلى.
وأضاف: "لكن هناك عيوب في هذا الأمر، إذ إن الجودة الغذائية تنخفض ما يقلل من قيمته الصحية واستقراره، كما أن تأخير القطاف يزيد من احتمالية تلف الثمار وزيادة الأمراض بسبب العوامل البيئية، إضافة الى انخفاض مدة صلاحية الزيت في هذه الحالة، لأنه يكون أكثر عرضة للتأكسد".
وتابع: "إذا ذهبنا إلى القطاف المبكر سيبدو لكثير منا أن خضرة زيت الزيتون تعود بشكل رئيسي إلى محتواه من الكلوروفيل ومضادات الأكسدة، والكلوروفيل هو المركب الطبيعي المسؤول عن اللون الأخضر في النباتات بشكل عام، وهذه ميزة قوية جدا، كما يعود اللون إلى طبيعة نوعية الأشجار".
وبين أن اللون لا يحدد الجودة فقط لكنه مؤشر على نوع الثمار ودرجة نضجها، وهذا ما سيتحقق إذا لجأ كل مزارعينا للقطاف المبكر، حيث ستقل كميات الزيتون المنتجة وبالتالي ترتفع أسعارها، وعليه كلما تأخر القطاف ستعطي الثمار كميات زيت أكبر، وهذه الكميات ستنعكس على أسعار الزيت.
وبين أن معدل إنتاج الزيت في القطاف المتأخر يزيد بحدود 25 % من القطاف المبكر، فإذا عصرنا 100 كيلوغرام من القطاف يمكن أن تنتج من 12 إلى 15 لترا، لكن إذا تأخر القطاف لـ100 كيلو فيمكن أن تعطي من 18 إلى 20 لترا. ما يعني أن الأرقام أعلى من 25 %، وكل ذلك يتعلق بنوع الشجرة والظروف المناخية ونسبة الرطوبة وتقنيات العصر التي لها دور مهم؛ لأن العصر على البارد يعطي جودة أعلى من العصر الحار.
وكانت حذرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك المواطنين في بيان سابق من الانجرار وراء الإعلانات المضللة التي تروج لها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع مادة زيت الزيتون المغشوش على أنه زيت زيتون بلدي وبأسعار منخفضة يستدل منها بأن الزيت المعروض للبيع هو زيت مغشوش.
وطالب رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بتنسيق جهودها للحفاظ على السمعة الطيبة لزيت الزيتون الأردني الذي يتمتع بمواصفات عالية الجودة، ما جعله مطلوبا لكافة الأسواق العالمية.
كما طالب المستهلكين بالابتعاد عن الشراء بطريقة الترويج الإلكتروني، خاصةً إذا شكّ المستهلك بأن السلعة غير مطابقة للمواصفات الحسيّة، وأن أسعارها أقل بكثير من أسعار السوق.
وبين عبيدات أن بإمكان المواطنين الاستعانة بمختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وفي كافة فروعها المنتشرة في العاصمة والمحافظات لفحص الزيت، وللتأكد من جودته ومأمونيته علما أن الفحص مجاني.
ودعا المواطنين الى عدم شراء مادة الزيت إلا من خلال الأماكن الموثوقة التي تتمتع بمصداقية أو من خلال الأهل والأصدقاء والأقارب.
وتقدر حاجة السوق المحلي من زيت الزيتون بنحو(25) ألف طن، والكمية المتبقية والبالغة ألف طن ستكون مؤهلة لغايات التصدير وكمخزون محلي إستراتيجي يهدف لتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
يذكر أن الأردن يتوفر على 20 مليون شجرة زيتون، ويتم توريد 10 بالمائة من إنتاجها لمجموعة من مصانع التخليل، والباقي يتم عصره في 138 معصرة زيتون موزعة في كل مناطق المملكة.
ويقدر الاستثمار في قطاع المعاصر بـ200 مليون دينار، كما أن موسم الزيتون يشكل مصدر دخل ويحقق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لـ250 ألف أسرة، يعمل أفرادها في القطاعات المساندة، كإدارة وتوريدات المزارع والقطاف والنقل والعصر والتغليف والتوزيع.

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