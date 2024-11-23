إعفاء مؤقت للسيارات الكهربائية بنسبة %50 من الضريبة الخاصة

عمان- أعفى مجلس الوزراء في جلسته السبت، برئاسة رئيس الوزراء د. جعفر حسان، السيارات المصممة كليا لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار مما نسبته 50 % من الضريبة الخاصة المفروضة عليها، لتصبح 20 % بدلا من 40 %.

كما أعفى السيارات المصممة كليا لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 25 ألف دينار مما نسبته 50 % من الضريبة الخاصة المفروضة عليها، لتصبح 27.5% بدلا من 55 %.

ويطبق الإعفاء على السيارات المصممة كليا لتعمل على الكهرباء، والمخزنة في البوندد، وكذلك المخزنة في المناطق الحرة بالمملكة قبل صدور هذا القرار.

أما بالنسبة لمن قاموا بالتخليص على مركباتهم التي تعمل كليا بالكهرباء منذ صدور النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة رقم (62) لسنة 2024 وحتى تاريخ صدور هذا القرار، فسترد قيمة فارق الضريبة الخاصة التي استوفيت منهم.

ويسري هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وحتى تاريخ نهاية العام الحالي، ولن يجدد بعد ذلك.

ويأتي القرار في ضوء الدراسة والتقييم الذي أجرته الحكومة خلال شهرين، ومتابعتها للملاحظات التي أوردها المختصون والمعنيون وأصحاب الشأن حول قرار تعديل الضريبة الخاصة على الشرائح الأعلى سعرا من المركبات الكهربائية.

وتبين للحكومة عبر التقييم أن غالبية الملاحظات تركزت على السيارات الموجودة في المنطقة الحرة والتي دخلت المملكة قبل نفاذ القرار، ولم يجر التخليص عليها، بحيث جرى استيرادها وتقدير قيمتها وفقا لنسب الضريبة السابقة؛ وحال ذلك دون استكمال العديد من المواطنين والمستوردين لإجراءات التخليص عليها، ما دعا الحكومة لدراسة الأثر المترتب على ذلك، وإيجاد حلول منطقية للتخفيف على المواطنين ومستوردي هذه السيارات وتمكينهم من استكمال إجراءات شرائها والتخليص عليها.

وسيكون القرار لمرة واحدة فقط، ولن يجدد لاحقا، بحيث ستجري العودة بعد تاريخ 31/ 12/ 2024 للعمل بنسب الضريبة الخاصة المقررة للسيارات المصممة للعمل كليا على الكهرباء، وفقا لأحكام النظام، اذ تعود النسبة لـ40 % للسيارات التي تبلغ قيمتها الجمركية أعلى من 10 آلاف دينار ودون 25 ألف دينار، و55 % لتلك التي تبلغ قيمتها الجمركية أكثر من 25 ألف دينار.











يشار إلى أن السيارات الكهربائية التي تبلغ قيمتها الجمركية أقل من 10 آلاف دينار تخضع لضريبة خاصة بنسبة 10 % فقط ولا تغيير عليها، وذلك لتمكين المواطنين من ذوي الدخل المتوسط من اقتنائها وتشجيعا لهم على إيجاد حلول مناسبة للنقل وموفرة للطاقة وتراعي الحفاظ على البيئة.

إلى ذلك، أقر المجلس، نظاماً معدلاً لنظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية لسنة 2024، ويهدف لتشجيع الاستثمار في مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية، عبر السماح للمستثمرين من الشركات بتقديم عرض مباشر، دون توقيع مذكرة تفاهم، في حال امتلاكهم معلومات فنية كافية عن المشروع، ما يسهل عليهم في هذا القطاع الحيوي والمهم.

وتحظر التعديلات تضمين الاتفاقية التنفيذية المبرمة مع الشخص المؤهل لها، أي بنود تسمح له بتصدير المعادن الاستراتيجية بحالتها الخام أو غير المعالجة؛ وذلك لتعظيم الاستفادة والقيمة التصنيعية المضافة من الثروات الطبيعية محلياً، بما يعزز الصناعات المحلية ومساهمة هذه المشاريع في الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو وجلب الاستثمار وزيادته في قطاع الصناعات التعدينية.

ووافق المجلس أيضاً على تعديل أسس حفر الآبار الجوفية المالحة في منطقة وادي الأردن لسنة 2024؛ للسماح للمزارعين بحفر الآبار الجوفية المالحة في منطقة وادي الأردن، بحيث سيسمح بموجه، لمن يملك حق التصرف بوحدات زراعية لا تقل عن اثنتين، أو قطعة أرض واحدة يساوي أو يزيد معدل مساحتها على 50 دونماً، التقدم بطلب للحصول على رخصة حفر بئر جوفية.

وتسري هذه الأسس على الأراضي الواقعة بين العدسية شمالاً وحتى منطقة الغويبة جنوباً، بما فيها "مشروع الـ14.5 كم" والأراضي الأخرى لغايات المشاريع الزراعية، ضمن مناطق لواء الشونة الشمالية، ولواء دير علا، ولواء الشونة الجنوبية، ولواء الأغوار الجنوبية، وتُقدر مساحتها بـ50 ألف دونم.

وسيسمح القرار للمزارعين بالاستفادة من المياه المالحة بخلط نصف كميتها مع مياه الري وتحليتها لاستخدامها بالزراعة؛ وكذلك استصلاح المياه المالحة بتعبئة البرك الزراعية وري المزروعات، بهدف دعم القطاع الزراعي وإتاحة المجال أمام المزارعين لتوفير كميات مياه إضافية، لتعزيز الإنتاج الزراعي، والمحافظة على الاستثمارات الزراعية في منطقة وادي الأردن.

وفي إطار تحديث القطاع العام، أقر المجلس نظام معهد الإدارة العامة لسنة 2024، لتعزيز دوره بتمكين الموارد البشرية في القطاع العام، ورفع كفاءاته ومهاراته، وإعداد القيادات ورفع كفاءة الجهاز الحكومي.

وتحقق التعديلات، الحوكمة الخاصة لعمل المعهد، اذ ستستبدل اللجنة التوجيهية بمجلس أمناء من أعضاء متطوعين يرأسه الوزير المكلف بتطوير القطاع العام؛ تماشياً مع الممارسات الفُضلى، مع ضمان التشبيك مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص عبر تمثيلها في مجلس الأمناء، والاستفادة من جهودها للنهوض بأداء المعهد.

وتتضمن التعديلات، إجراءات لتعزيز التحول الرقمي ومأسسته في المعهد، واستيعاب مهامه الجديدة والمقررة وفقاً لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية رقم (33) لسنة 2024م.

كما أقر المجلس، نظام الصندوق الهندسي للتدريب لسنة 2024، وقد جاء القرار عقب اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بنقيبي المهندسين الأردنيين والمقاولين، إذ عُرضت فيه آليات تحسين القدرة التنافسية للمهندسين محليا ودوليا.

ويهدف النظام لتوحيد جهود تدريب المهندسين، وتأمين فرص عملية وميدانية لحديثي التخرج منهم، ودعم برامج تدريبهم وتأهيلهم، وتوفير تأهيل تقني وفني متخصص ونوعي لرفع كفاءة المهندسين ورفد سوق العمل بخبراتهم محلياً ودولياً.

كما وافق المجلس، على اتفاقية بين هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وشركة بيرسون الدولية للتعليم المهني والتقني؛ لمواءمة المعايير المعتمدة للتخصصات التقنية مع المعايير المعمول بها عالمياً، واعتماد وضمان الجودة للبرامج التقنية للشركة وتنفذها مؤسسات التعليم العالي الأردنية.

كما وافق المجلس على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الثقافة والسياحة الأثيوبية، ووزارة السياحة والآثار ووكالة السياحة الحكومية في الأذربيجانية، بهدف تعزيز التبادل الثنائي والتواصل بين الجهات العاملة في السياحة، وتبادل المعلومات والإحصاءات بشأن القطاع السياحي، وتبادل الخبرات والمعرفة الفنية في مجالات السياحة.-(بترا)