إعلام عبري: مستوطنو الشمال يعيشون بين الإنذارات والمُسيّرات

تحدّثت وسائل إعلام عبرية عن "كابوس لا ينتهي"، وعن حالة من "اليأس والإحباط" يعيشها مستوطنو شمال فلسطين المحتلة، وسط تحوّل روتين حياتهم إلى "عيش بين الإنذارات".



وفي التفاصيل، ذكر الصحافي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، روعي كايس، أن مستوطني الشمال "يسمعون مجدداً عن تقدّم في المفاوضات، وعن اندفاع إسرائيلي نحو التوصّل إلى تسوية، لكن في الوقت نفسه، يجدون أنفسهم يعيشون بين الإنذارات".



فمساء أمس، "أجبرت طائرة مُسيّرة واحدة جابت السماء لمدة ساعة تقريباً، عشرات الآلاف على الفرار إلى الملاجئ لحين انفجارها، معظمهم في المستوطنات التي لم يتمّ إخلاؤها - من الجليل الغربي، مروراً بنهاريا وعكا وحتى الكريوت ومنطقة الكرمل"، بحسب كايس الذي أعرب عن اعتقاده بأن "لا أحد يرى النهاية".



وبالنسبة إلى المستوطنين، هذا "ليس سوى يوم آخر في روتين غير محتمل يتضمّن تبادل إطلاق النار، وإطلاق عشرات الصواريخ من لبنان على الجليل الغربي وحيفا".



ونقل كايس عن أحد مستوطني "نهاريّا"، الذين فرّوا إلى الملاجئ أمس الجمعة، بعدما انطلقت الإنذارات فجأة قوله: "نحن نعاني من الصدمات، حتى الكلاب أصبحت مدرّبة على الركض إلى المأوى وحدها".



وأضاف المستوطن: "في لحظة واحدة، كل العشاء يتغيّر، حيث أصدرت 7 هواتف إنذارات في وقت واحد، ومن هناك يبدأ كل شيء".

وفي السياق، تطرّق كايس إلى واقع الحياة في الملاجئ، مشيراً إلى أنّ "البقاء في المأوى ليس سهلاً، حيث يؤكد المستوطنون، أنّ الوضع محبط للغاية، وأنّهم يشعرون بالضغط والانقسام".



وبالإضافة إلى ذلك، يتحدّث المستوطنون أيضاً عن "أضرار تسبّبها شظايا الصواريخ للسيارات والحدائق"، فيما أصبح تهديد الطائرات المُسيّرة "أكثر خطورة من الصواريخ"، حيث "تُجبر مئات الآلاف على الدخول إلى الملاجئ".



ولفت كايس، في الإطار، إلى أنّ مستوطني "نهاريا" يشعرون بـ"الاستياء" لأنّه "لم يتم إخلاؤهم، بينما يعانون من انهيار الأعمال وانعدام الإطار التعليمي للأطفال، على الرغم من أنّ الحياة كان من المفترض أن تكون طبيعية".



أمّا عن المستوطنات الأخرى، فالوضع ليس أفضل، فقد وصف أحد المستوطنين مدينة عكا بأنّها "مدينة أشباح"، مؤكّداً أنّ الوضع فيها "سوريالي".



وقال: "أجد نفسي أحياناً في السيارة على الطريق بينما يتمّ اعتراض الصواريخ فوق رأسي، فيما أماكن الترفيه فارغة، والمقاهي مغلقة.. المدينة تبدو كمدينة أشباح".



بدورهم، يتحدّث مستوطنو "الكريوت" عن "فقدان الأمان حتى في منازلهم"، فلا أحد يضمن لهم الأمان".

وخلُص كايس إلى أنّ مستوطني الشمال "يعيشون واقعاً لا يُحتمل، حيث أصبحت الإنذارات والملاجئ جزءاً من يومياتهم"، مع تساؤل مستمر: "متى سينتهي هذا الكابوس؟".



يأتي ذلك فيما تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله استهدافاتها النوعية شمالي فلسطين المحتلة، موسّعةً دائرة نيرانها، دفاعاً عن لبنان وشعبه، ودعماً لقطاع غزة ومقاومتها. (الميادين)

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