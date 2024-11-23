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لا يراه عيباً أخلاقياً.. الاحتلال يقر بالتنكيل بجثامين شهداء في قباطية

11/23/2024 2:47:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بقيام جنوده بإلقاء جثامين شبان فلسطينيين مقاومين، من سطح أحد المباني في قباطية، في جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وخلص تحقيق أجراه "جيش" الاحتلال أنه :"لا يوجد أي عيب أخلاقي في سلوك المقاتلين"، ولكنه أقرّ أيضاً بأن حادثة إلقاء الجثامين من السطح هي "حادثة سيئة، وأنه كان من الصواب التفكير في حل آخر".


وكان المتحدث باسم "جيش" الاحتلال أصدر بياناً مفاده أن "هذا حادث خطير سيتم التحقيق فيه".

وذكر موقع "i24news" الإسرائيلي أنّ قوات "الجيش" تلقّت تعليمات من الشاباك بإحضار جثامين الفلسطينيين معهم.


وأضافت أنه "لم يكن هناك طريق وصول للسماح للرافعة لإنزال الجثامين من السطح. فاتصل قائد السرية العسكرية مع قائد الوحدة وأطلعه على حقيقة الأمر وعدم إمكانية جلب الجثامين، نظراً للتضاريس وعدم القدرة على استخدام النقّالات، وحقيقة أن هذه كانت منطقة قتال نشطة"، على حد زعم التحقيق.


يذكر أنّ كلّ التحقيقات التي يجريها "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بشأن تجاوزات جنوده بحق المقاومين والفلسطينيين، لا يتم الوصول فيها إلى إدانة الجنود أو معاقبتهم.


وكان جنود من "جيش" الاحتلال المقتحمين لقباطية جنوب جنين، في 19 أيلول/سبتمبر الفائت، قاموا بإلقاء جثامين شهداء من سطح أحد المنازل، بطريقة وحشية.


وتشهد مناطق الضفة الغربية اقتحامات يومية لقوات الاحتلال للمدن والبلدات الفلسطينية، حيث تقوم هذه القوات بإطلاق النار واقتحام المنازل وتجريف الطرقات، ما يؤدي لارتقاء شهداء واعتقال عدد كبير من الفلسطينيين. (الميادين)

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7 شهداء حصيلة عملية عسكرية إسرائيلية في بلدة قباطية جنوبي جنين

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