المعتقل سعيد حثناوي من جنين يدخل عامه الـ19 في الأسر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دخل المعتقل سعيد علي حثناوي من بلدة قباطية جنوب جنين، اليوم السبت، عامه التاسع عشر في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن حثناوي معتقل منذ تاريخ 23/11/2006، وأصدرت سلطات الاحتلال بحقه حكما بالسجن 35 عاما، علما أنه فقد والديه وشقيقه، خلال سنوات اعتقاله، وحرمه الاحتلال من وداعهم.
وأضاف، أن حثناوي تزوج العام الماضي، ورزق بطفلته البكر "مليكة"، عبر النطف المهربة في شهر نيسان/ابريل من العام الجاري. وفا
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