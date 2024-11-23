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المعتقل سعيد حثناوي من جنين يدخل عامه الـ19 في الأسر

11/23/2024 2:47:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

دخل المعتقل سعيد علي حثناوي من بلدة قباطية جنوب جنين، اليوم السبت، عامه التاسع عشر في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن حثناوي معتقل منذ تاريخ 23/11/2006، وأصدرت سلطات الاحتلال بحقه حكما بالسجن 35 عاما، علما أنه فقد والديه وشقيقه، خلال سنوات اعتقاله، وحرمه الاحتلال من وداعهم.


وأضاف، أن حثناوي تزوج العام الماضي، ورزق بطفلته البكر "مليكة"، عبر النطف المهربة في شهر نيسان/ابريل من العام الجاري. وفا

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