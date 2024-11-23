السجن المؤبد لتركي أحرق ثلاثة عمال سوريين حتى الموت في إزمير

أصدرت محكمة تركية حكماً بالسجن المؤبد المشدد ثلاث مرات على المواطن التركي كمال كوركماز، بعد إدانته بإشعال حريق متعمد في موقع بناء بمنطقة غوزلباهجه في إزمير، ما أدى إلى وفاة ثلاثة عمال سوريين.

ووقعت الحادثة في تشرين الثاني 2021، وأسفرت عن وفاة كل من أحمد العلي (21 عاماً)، مأمون النبهان (23 عاماً)، ومحمد البيش (17 عاماً)، وطالبت جهات حقوقية بمحاسبة الجاني على أفعاله الوحشية، بحسب وسائل إعلام تركية.



واندلع الحريق داخل غرفة كان يقيم فيها العمال السوريون الذين يعملون في لإنتاج الخرسانة. وأسفر الحريق عن إصابة العمال الثلاثة بجروح خطيرة، حيث توفي اثنان منهم بعد يومين من الحادثة، بينما توفي الثالث بعد أسبوع.



اعتقال المتهم وإدانته

اعتُقل كمال كوركماز بعد 14 يوماً من الحادثة، حيث اعترف أثناء التحقيقات بإشعال الحريق باستخدام البنزين. وفي آذار الماضي، أصدرت المحكمة حكماً بالسجن المؤبد المشدد ثلاث مرات بتهمة "القتل العمد المؤهل"، إضافة إلى السجن لمدة سنة ونصف بتهمة "الإضرار بالممتلكات".



رفضت محكمة الاستئناف اعتراضات فريق الدفاع، وأكدت صحة الأحكام الصادرة، لافتةً إلى عدم وجود أي تناقضات قانونية في القضية. الحكم أثبت مسؤولية المدان عن الحادثة التي أثارت استنكاراً واسعاً في المجتمع التركي.



وصدر حكم نهائي بالسجن المؤبد المشدد ثلاث مرات بحق كمال كوركماز، مع إضافة سنة ونصف بتهمة "الإضرار بالممتلكات".



وسبق أن طالب المدعي العام في إزمير الحكم على المتهم بعقوبة السجن المؤبد المشدد لكل ضحية بشكل منفصل لقتله العمال السوريين بطريقة وحشية وحرقهم، وكذلك الحكم عليه بتهمة إلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة لإشعاله النار في المكان الذي كان يستخدم كسكن للعمال.



وأضاف المدعي العام أن المتهم خطط ونفذ الجريمة عن سبق الإصرار والترصد، حيث علم بالمكان الذي أشعل فيه النار مسبقاً، وقطع الكهرباء عن المكان، وخطط لكل شيء من عدم الظهور في الظلام إلى حالة الحريق وكيفية نقل المواد التي استخدمها في الجريمة وأين سيغير ملابسه. وكالات