السجن المؤبد لتركي أحرق ثلاثة عمال سوريين حتى الموت في إزمير

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصدرت محكمة تركية حكماً بالسجن المؤبد المشدد ثلاث مرات على المواطن التركي كمال كوركماز، بعد إدانته بإشعال حريق متعمد في موقع بناء بمنطقة غوزلباهجه في إزمير، ما أدى إلى وفاة ثلاثة عمال سوريين.
ووقعت الحادثة في تشرين الثاني 2021، وأسفرت عن وفاة كل من أحمد العلي (21 عاماً)، مأمون النبهان (23 عاماً)، ومحمد البيش (17 عاماً)، وطالبت جهات حقوقية بمحاسبة الجاني على أفعاله الوحشية، بحسب وسائل إعلام تركية.
واندلع الحريق داخل غرفة كان يقيم فيها العمال السوريون الذين يعملون في مصنع لإنتاج الخرسانة. وأسفر الحريق عن إصابة العمال الثلاثة بجروح خطيرة، حيث توفي اثنان منهم بعد يومين من الحادثة، بينما توفي الثالث بعد أسبوع.
اعتقال المتهم وإدانته
اعتُقل كمال كوركماز بعد 14 يوماً من الحادثة، حيث اعترف أثناء التحقيقات بإشعال الحريق باستخدام البنزين. وفي آذار الماضي، أصدرت المحكمة حكماً بالسجن المؤبد المشدد ثلاث مرات بتهمة "القتل العمد المؤهل"، إضافة إلى السجن لمدة سنة ونصف بتهمة "الإضرار بالممتلكات".
رفضت محكمة الاستئناف اعتراضات فريق الدفاع، وأكدت صحة الأحكام الصادرة، لافتةً إلى عدم وجود أي تناقضات قانونية في القضية. الحكم أثبت مسؤولية المدان عن الحادثة التي أثارت استنكاراً واسعاً في المجتمع التركي.
وصدر حكم نهائي بالسجن المؤبد المشدد ثلاث مرات بحق كمال كوركماز، مع إضافة سنة ونصف بتهمة "الإضرار بالممتلكات".
وسبق أن طالب المدعي العام في إزمير الحكم على المتهم بعقوبة السجن المؤبد المشدد لكل ضحية بشكل منفصل لقتله العمال السوريين بطريقة وحشية وحرقهم، وكذلك الحكم عليه بتهمة إلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة لإشعاله النار في المكان الذي كان يستخدم كسكن للعمال.
وأضاف المدعي العام أن المتهم خطط ونفذ الجريمة عن سبق الإصرار والترصد، حيث علم بالمكان الذي أشعل فيه النار مسبقاً، وقطع الكهرباء عن المكان، وخطط لكل شيء من عدم الظهور في الظلام إلى حالة الحريق وكيفية نقل المواد التي استخدمها في الجريمة وأين سيغير ملابسه. وكالات
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