انقطاعات واسعة للكهرباء في بريطانيا وإيرلندا بسبب عاصفة بيرت

تسببت عاصفة بيرت في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل والمزارع والأعمال في أيرلندا يوم السبت، بينما أغلقت بعض خطوط السكك الحديدية والطرق في بريطانيا، حيث وصفت هيئة الأرصاد الجوية العاصفة بأنها "حدث متعدد المخاطر".



وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية (Met Office) تحذيرات "صفراء وكهرمانية" للرياح والأمطار والثلوج والجليد في معظم أنحاء المملكة المتحدة. ونشرت صور ومقاطع فيديو على وسائل تظهر الطرق مغطاة بالثلوج في بعض المناطق، في حين ارتفعت مياه الفيضانات لتلامس قمم السيارات المتوقفة في مدينة كيليبيغز بمقاطعة دونيجال في أيرلندا.



جايسون كيلي، كبير خبراء الأرصاد في مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، أوضح أن: "العاصفة بيرت تُعتبر حدثًا متعدد المخاطر، حيث تجلب الثلوج والأمطار والرياح للمملكة المتحدة طوال عطلة نهاية الأسبوع."



وأضاف: "مع بداية صباح السبت، بدأت تأثيرات العاصفة في الظهور على اسكتلندا وشمال ويلز وشمال إنجلترا، مع احتمال تساقط كثيف للثلوج خاصة على المرتفعات."



في أيرلندا، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الأيرلندية تحذيرًا من الدرجة "الحمراء" - وهو أعلى مستوى تحذيري - بسبب الأمطار الغزيرة في مقاطعتي كورك وجالواي المكتظتين بالسكان. أدت هذه الأمطار إلى فيضانات جعلت بعض الطرق في الساحل الغربي للبلاد غير سالكة.



كما أبلغت شبكة الكهرباء الأيرلندية (ESB Networks) عن انقطاع التيار الكهربائي عن 60,000 منزل ومزرعة وشركة، معظمها في المناطق الغربية والشمالية الغربية من البلاد. وذكرت الشبكة في بيان على موقعها الإلكتروني أن:

"فرق العمل والمقاولين يعملون على استعادة الكهرباء في المناطق المتضررة حيثما أمكن ذلك بأمان، مع التحذير من احتمال حدوث المزيد من الانقطاعات خلال عطلة نهاية الأسبوع."



وفي بريطانيا، تأثرت خدمات النقل بشدة، حيث أعلنت سكوتريل على منصة X (تويتر سابقًا) تعليق بعض خطوط السكك الحديدية بسبب العاصفة، بما في ذلك الخطوط المفضلة للسياح مثل خطي إنفرنيس-إلجين وأبردين-إنفيروري في اسكتلندا.



العاصفة بيرت تسببت في خسائر كبيرة في البنية التحتية وتعطل حركة السفر، إلى جانب تأثيراتها على الحياة اليومية لسكان بريطانيا وأيرلندا. مع استمرار العاصفة حتى نهاية عطلة الأسبوع، يبقى الوضع تحت المراقبة، وسط تحذيرات بمزيد من الفيضانات وانقطاعات محتملة في الكهرباء.- وكالات