شهداء في اليوم الـ414 لحرب الإبادة الإسرائيلية على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة الصحة في غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 7 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 120 شهيدا و205 إصابات خلال الساعات الـ48 الماضية.
وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ414 على قطاع غزة، إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44186 شهيدا 103473 إصابة منذ 7 تشرين الأول 2023.
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