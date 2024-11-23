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شهداء في اليوم الـ414 لحرب الإبادة الإسرائيلية على غزة

11/23/2024 2:47:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قالت وزارة الصحة في غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 7 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 120 شهيدا و205 إصابات خلال الساعات الـ48 الماضية.


وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ414 على قطاع غزة، إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44186 شهيدا 103473 إصابة منذ 7 تشرين الأول 2023.

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