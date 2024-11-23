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الائتلاف المدني في بولندا يرشح عمدة وارسو للانتخابات الرئاسية

11/23/2024 2:47:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلن الائتلاف المدني، الحزب الوسطي الحاكم في بولندا، عن اختيار رافال تشاسكوفسكي، عمدة وارسو الليبرالي، كمرشحه الرسمي للانتخابات الرئاسية المقبلة العام القادم، وذلك بهدف استعادة السيطرة على منصب الرئاسة الذي يُعد محوريًا لتنفيذ الإصلاحات القضائية المطلوبة من قبل الاتحاد الأوروبي.


ويأتي هذا الإعلان في ظل انتهاء ولاية الرئيس الحالي أندريه دودا، الحليف للحزب المحافظ القانون والعدالة (PiS)، الذي خسر السلطة العام الماضي. دودا كان قد عرقل جهود الحكومة لإلغاء تعديلات قضائية أثارت انتقادات من بروكسل لانتهاكها المعايير الديمقراطية.


ويأمل الائتلاف المدني، بقيادة رئيس الوزراء دونالد توسك، أن يساعد تشاسكوفسكي (52 عامًا) بسجله التقدمي في استثمار الغضب المتزايد بين الشباب ضد حزب القانون والعدالة، وهو الغضب الذي ساهم في إنهاء ثماني سنوات من حكم الحزب المحافظ.


وقال تشاسكوفسكي خلال إعلان الترشيح في وارسو: "أنا مقتنع بأننا سنخرج من هذه الانتخابات الأولية أقوى، ولديّ تفويض قوي والكثير من الطاقة والتصميم والشجاعة للفوز ضد PiS."

واختير تشاسكوفسكي بعد انتخابات تمهيدية شارك فيها حوالي 22,000 عضو من الائتلاف المدني، حيث تنافس مع وزير الخارجية رادوسلاف سيكورسكي. من جهة أخرى، من المقرر أن يعلن حزب القانون والعدالة عن مرشحه يوم الأحد.
ترشيح تشاسكوفسكي يشير إلى تصاعد التوتر السياسي في بولندا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، التي ستحدد ملامح المستقبل السياسي في البلاد وعلاقتها مع الاتحاد الأوروبي.- وكالات

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