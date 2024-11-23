الائتلاف المدني في بولندا يرشح عمدة وارسو للانتخابات الرئاسية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن الائتلاف المدني، الحزب الوسطي الحاكم في بولندا، عن اختيار رافال تشاسكوفسكي، عمدة وارسو الليبرالي، كمرشحه الرسمي للانتخابات الرئاسية المقبلة العام القادم، وذلك بهدف استعادة السيطرة على منصب الرئاسة الذي يُعد محوريًا لتنفيذ الإصلاحات القضائية المطلوبة من قبل الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا الإعلان في ظل انتهاء ولاية الرئيس الحالي أندريه دودا، الحليف للحزب المحافظ القانون والعدالة (PiS)، الذي خسر السلطة العام الماضي. دودا كان قد عرقل جهود الحكومة لإلغاء تعديلات قضائية أثارت انتقادات من بروكسل لانتهاكها المعايير الديمقراطية.
ويأمل الائتلاف المدني، بقيادة رئيس الوزراء دونالد توسك، أن يساعد تشاسكوفسكي (52 عامًا) بسجله التقدمي في استثمار الغضب المتزايد بين الشباب ضد حزب القانون والعدالة، وهو الغضب الذي ساهم في إنهاء ثماني سنوات من حكم الحزب المحافظ.
وقال تشاسكوفسكي خلال إعلان الترشيح في وارسو: "أنا مقتنع بأننا سنخرج من هذه الانتخابات الأولية أقوى، ولديّ تفويض قوي والكثير من الطاقة والتصميم والشجاعة للفوز ضد PiS."
واختير تشاسكوفسكي بعد انتخابات تمهيدية شارك فيها حوالي 22,000 عضو من الائتلاف المدني، حيث تنافس مع وزير الخارجية رادوسلاف سيكورسكي. من جهة أخرى، من المقرر أن يعلن حزب القانون والعدالة عن مرشحه يوم الأحد.
ترشيح تشاسكوفسكي يشير إلى تصاعد التوتر السياسي في بولندا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، التي ستحدد ملامح المستقبل السياسي في البلاد وعلاقتها مع الاتحاد الأوروبي.- وكالات
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