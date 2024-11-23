هل يصبح جورج سيميون اليميني المتطرف ميلوني أوروبا الجديدة؟

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في رومانيا، يبرز جورج سيميون، زعيم حزب تحالف اتحاد الرومانيين (AUR) اليميني المتطرف، كواحد من أبرز المرشحين. سيميون لا يخفي طموحه لتشكيل موجة جديدة في أوروبا، مستلهمًا من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في محاولته لترك بصمة مماثلة على الساحة الأوروبية.



سيميون (38 عامًا)، الذي وصف حزبه بأنه "حزب ترامبي"، يعبر عن إعجابه بميلوني قائلًا: "ما حققته ميلوني أعاد الأمل للإيطاليين في المشروع الأوروبي. ما نشهده الآن هو ميلونيزم أوروبا، وصدقوني، سيكون هناك سيميونيزم قريبًا."

مثل ميلوني، يروج سيميون لأجندة محافظة تستهدف الإصلاح من الداخل بدلًا من المواجهة الصريحة مع الاتحاد الأوروبي. لكنه يختلف عنها في تعهده بالعمل ضد قوانين الاتحاد الأوروبي إذا رآها ضارة برومانيا، مما يجعله أكثر قربًا من النهج الذي يتبعه قادة مثل فيكتور أوربان في المجر وروبرت فيكو في سلوفاكيا.



وتأتي الانتخابات الرئاسية، التي تنطلق يوم الأحد وتضم 13 مرشحًا، في وقت حساس لرومانيا. البلاد تواجه تحديات اقتصادية كبيرة بسبب عجز مالي متزايد، إلى جانب تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، والتي تضيف مزيدًا من الضغط على الجبهة الأمنية للبلاد.



فيما رومانيا، التي طالما اعتُبرت شريكًا موثوقًا للناتو وركيزة للاتحاد الأوروبي في المنطقة، قد تشهد تحولًا جذريًا في موقفها الأوروبي إذا فاز سيميون بالرئاسة. هذا التحول قد يدفع الكتلة الأوروبية بشكل أكبر نحو اليمين.



ويثير حزب "AUR"، الذي صعد شعبيته خلال جائحة كورونا بمواقفه المناهضة للقاحات، جدلًا واسعًا في الساحة السياسية. في عام 2022، أثار الحزب انتقادات حادة عندما وصف التعليم الإلزامي للهولوكوست في المدارس الرومانية بأنه "موضوع ثانوي". وعلى الرغم من ذلك، يستفيد الحزب من الموجة العالمية المتجهة نحو اليمين، ما يضعه في موقع قوي في الانتخابات القادمة.



ويضع سيميون على رأس أولوياته السياسية انضمام رومانيا الكامل إلى منطقة شنغن وتعزيز الإنتاج الصناعي داخل الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الدفع نحو انتخاب تنفيذي أوروبي بشكل مباشر. لكنه يختلف عن قادة يمينيين آخرين، مثل ميلوني، في تصريحاته التي توحي بنهج أكثر تصادمًا مع بروكسل. فهو يصرح علنًا بأنه لن يلتزم بالقوانين الأوروبية إذا رآها ضارة بمصالح رومانيا. هذه التصريحات تجعل نهجه أقرب إلى قادة مثل فيكتور أوربان في المجر وروبرت فيكو في سلوفاكيا.



وعلى الصعيد الدولي، يتبنى سيميون موقفًا حذرًا تجاه الحرب في أوكرانيا. فقد وعد بوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا، داعيًا إلى هدنة سريعة، حتى لو تطلب الأمر تقديم تنازلات إقليمية لكييف. ورغم وصفه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب"، فإنه يواجه اتهامات بعقد اجتماعات مع جواسيس روس، وهي مزاعم نفاها بشكل قاطع. من جهة أخرى، تحظر الحكومة الأوكرانية دخوله البلاد بسبب دعمه للأيديولوجية الوحدوية التي تشمل مولدوفا وأجزاء من أوكرانيا.



ماذا يعني فوز سيميون لرومانيا وأوروبا؟

إذا نجح سيميون في الانتخابات، فقد تشهد رومانيا تحولًا كبيرًا في سياساتها الأوروبية والدولية. فوز سيميون سيعزز صعود اليمين المتطرف في أوروبا، ما قد يعيد تشكيل الاتحاد الأوروبي ليصبح أكثر تحفظًا وأقل انفتاحًا على التكامل السياسي والاقتصادي.



لكن نهجه التصادمي قد يضع رومانيا في مواجهة مع بروكسل، وهو ما قد يؤثر على استقرارها الداخلي ومكانتها داخل الاتحاد الأوروبي. ومع استمرار الجدل حول قضايا الهجرة، الأمن، والعلاقات مع روسيا، يبدو أن الانتخابات القادمة ليست مجرد استحقاق داخلي، بل اختبار جديد لاتجاه الديمقراطيات الأوروبية في مواجهة التحديات العالمية، بحسب موقع بولتيكيو.

