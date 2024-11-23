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حولتها إيران من سبايك.. إلى الماس.. الاحتلال هوجم بصواريخه بعد 18 عاما

11/23/2024 2:47:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن حـزب الله استولى على مجموعة من صواريخ سبايك الإسرائيلية خلال حرب 2006، وقام بشحنها إلى إيران حيث جرى تعديلها وإعادة تسميتها إلى الماس.
وأشارت الصحيفة إلى أن إيران استخدمت تلك الصواريخ لتزويد وكلائها في المنطقة، بما في ذلك حزب الله، الذي أطلقها مؤخراً على أهداف إسرائيلية بعد 18 عاماً من الاستحواذ عليها.

ونقلت الصحيفة عن معهد ألما الإسرائيلي أن طهران قد تنشر هذه الصواريخ في الجبهات التي يتمركز فيها حلفاؤها لتعزيز قدراتهم العسكرية.

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