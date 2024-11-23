حولتها إيران من سبايك.. إلى الماس.. الاحتلال هوجم بصواريخه بعد 18 عاما

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن حـزب الله استولى على مجموعة من صواريخ سبايك الإسرائيلية خلال حرب 2006، وقام بشحنها إلى إيران حيث جرى تعديلها وإعادة تسميتها إلى الماس.
وأشارت الصحيفة إلى أن إيران استخدمت تلك الصواريخ لتزويد وكلائها في المنطقة، بما في ذلك حزب الله، الذي أطلقها مؤخراً على أهداف إسرائيلية بعد 18 عاماً من الاستحواذ عليها.
ونقلت الصحيفة عن معهد ألما الإسرائيلي أن طهران قد تنشر هذه الصواريخ في الجبهات التي يتمركز فيها حلفاؤها لتعزيز قدراتهم العسكرية.
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