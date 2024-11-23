هل تصمد أوكرانيا أمام ضربة قاضية روسية في كورسك؟

أندي غريغوري؛ وتوم واتلينغ* - (الإندبندنت) 2024/11/17



حصل التقدم الروسي الظاهري في كورسك خلال وقت تزايدت فيه التساؤلات، بعد إعادة انتخاب دونالد رئيساً للولايات المتحدة، بشأن النهج المستقبلي لواشنطن تجاه دعم أوكرانيا، وبشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقدم تنازلات محتملة لموسكو، خاصة وأن ترامب صرح سابقاً أنه قادر على إنهاء الحرب الروسية خلال يوم واحد. ويرى خبراء أن السؤال الرئيسي بشأن الصراع في كورسك يدور حول عدد الإصابات التي يمكن أن يلحقها جنود كييف بالروس كثمن لاستعادة أراضي المنطقة.

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بعد أشهر من التقدم الذي أحرزته أوكرانيا داخل الأراضي الروسية في أعقاب هجوم جريء شنته قواتها في الصيف الماضي، صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن بلاده تخوض اليوم معركة ضد قوات روسية قوامها 50 ألف جندي، حشدهم فلاديمير بوتين في منطقة كورسك الحدودية. وكان التوغل الأوكراني في الأراضي الروسية أكبر عملية من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية، والذي شكل مفاجأة لموسكو -وحتى لأقرب حلفاء كييف.

ولكن، على الرغم من تمكن الجيش الأوكراني من التمركز في عمق منطقة كورسك، أثار الهجوم ردود فعل متفاوتة من المحللين، الذين تساءلوا عن مدى الحكمة في إبعاد قوات دفاعية حيوية من القتال في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، حيث تواصل قوات بوتين إحراز تقدم مستدام وتحقق مكاسب متتالية منذ بضعة أشهر.

وفي هذا السياق، كشف عدد من كبار المسؤولين الأوكرانيين لصحيفة "الاندبندنت" خلال شهر آب (أغسطس) أنهم اعتبروا هجوم كورسك أداة "نفسية" حيوية لدفع فلاديمير بوتين نحو طاولة المفاوضات، مشيرين إلى أن قوات كييف نجحت في التمسك بمواقعها داخل كورسك لفترة أطول بكثير مما توقعه بعض المحللين في بداية الأمر.

غير أن موسكو تسعى الآن إلى استعادة أراضيها، وسط تقارير تفيد بتمركز آلاف الجنود الكوريين الشماليين في كورسك. وفي المقابل، يزعم الجيش الأوكراني أن روسيا تكبدت خسائر فادحة على مدى يومين متتاليين، في إشارة إلى أن حدة القتال تتصاعد، وأن المعارك تكتسب زخماً جديداً.

في حديث مع "الاندبندنت"، كشف أندرو بيربيتوا، الذي يرصد الخسائر الميدانية الروسية على الجبهة، أنه اطلع أخيراً على تقارير نشرتها عائلات عن فقدان أفرادها خلال هجوم كورسك، مشيراً إلى أن توثيق مثل هذه الحالات يستغرق عادة ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

وعلى الرغم من الغموض حول أسباب هذا التسارع المفاجئ في الأحداث، تحدث عن "احتمال أن يكون عدد القتلى كبيراً لدرجة تزيد من احتمالية العثور عليهم، حتى وإن كانت الفرص ضئيلة".

من جهته، يرى المؤرخ مارك غاليوتي، مؤلف كتاب "مصبوبة في الحرب: تأريخ عسكري لروسيا" Forged in War: A Military History of Russia، أن التقارير التي تتحدث عن ارتفاع الخسائر بين الروس لا تعكس فقط تصعيداً في حدة القتال، بل تكشف أيضاً عن مدى استعداد موسكو لتحمل هذا المستوى من الإصابات. وأوضح قائلاً: "هذا يكشف مدى استعداد موسكو لتكبد الخسائر، وتحديداً لأن روسيا مقيدة بجدول زمني".

حدث التقدم الروسي الظاهري في كورسك خلال وقت تزايدت فيه التساؤلات، بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، بشأن النهج المستقبلي الذي ستتخذه واشنطن تجاه دعم أوكرانيا، وشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقدم تنازلات محتملة لموسكو، خاصة وأن ترامب صرح سابقاً أنه قادر على إنهاء الحرب الروسية خلال يوم واحد.

ولفت الدكتور غاليوتي إلى أن "الميزة الكبرى التي تمتع بها الأوكرانيون في كورسك تكمن في أن التركيز كان منصبًا حتى الآن على قطاع دونباس (الذي يشمل منطقتي دونيتسك ولوغانسك شرق أوكرانيا)، وهو المكان الذي تمركزت فيه الجيوش المخضرمة وما إلى ذلك... والآن، وسط احتمال وقف لإطلاق النار وتجميد العمليات العسكرية على الجبهة مع تسلم ترامب مقاليد الرئاسة، بات واضحاً أن بوتين يسعى جاهداً إلى القضاء على محور كورسك الاستراتيجي قبل موعد تنصيب ترامب. وفي رأيي هذا بالتحديد هو ما نشهده اليوم".

لكن الدكتور غاليوتي يضيف: "يمكنهم الاستمرار في تحمل هذا الكم من الإصابات إلى ما لا نهاية. ولكن بالنظر إلى ما يسعون إلى تحقيقه خلال الفترة المتبقية من العام، فإنهم يبدون مستعدين لتحمل مزيد من الخسائر لاختبار مدى تقدمهم على الجبهة".

أما محلل المصادر المفتوحة، إميل كاستيلمي، الذي يتابع مستجدات الحرب لمصلحة مجموعة "مجموعة بلاك بيرد" Black Bird Group الفنلندية، فيرى أنه حتى لو خسر ترامب الانتخابات الأميركية، "لكانت روسيا ستواصل محاولاتها الهجومية في كورسك"، مرجحاً أن تكون خطط الهجوم المضاد داخل كورسك وضعت قبل وقت طويل من يوم الانتخابات الأميركية.

ولفت كاستيلمي إلى أن "المنطقة التي تسيطر عليها أوكرانيا، حتى في أقصى مدى لها، تظل مؤلفة من أراض ريفية في منطقة حدودية تضم بضع عشرات من القرى، إلى جانب بلدة صغيرة يقطنها 6 آلاف نسمة". وأضاف "أن العمليات البرية الأوكرانية لم تكن قادرة على تهديد أي من الطرق اللوجستية أو المنشآت العسكرية أو المدن أو البنى التحتية ذات الأهمية".

وقال إنه لذلك يفهم السبب الذي يجعل موسكو غير مضطرة إلى اتخاذ أي مبادرة فورية لحشد قوة كبيرة في كورسك، خاصة وأنها تمكنت في السابق من استعادة نحو نصف الأراضي التي سيطرت عليها أوكرانيا، بالاعتماد على عدد أقل من القوات.

لكنّ المتخصص في العلاقات الدولية بجامعة "كيل" البريطانية، بولنت غوكاي، برر أيضًا بالقول إن إعادة انتخاب ترامب زادت من إلحاح روسيا على استعادة كورسك، وفي الوقت نفسه منحت زيلينسكي حافزاً لمواصلة سيطرة أوكرانيا على المنطقة، وحذر من أن "محاولة الإبقاء على هذه الأراضي ستكون مكلفة جداً للجنود الأوكرانيين".

أما عن احتمال نجاح الروس في استعادة كورسك، فيرى غاليوتي أنها "فعلاً مسألة موارد. ولست مقتنعاً بأنهم سيتمكنون من ذلك من دون نقل بعض القوات من جبهة دونباس (دونيتسك)... وبذلك، يبقى السؤال حول مدى عزم بوتين وإصراره. فإذا كان مصراً على تدمير جبهة كورسك الاستراتيجية بحلول مطلع كانون الثاني (يناير)، وإذا كان مستعداً لنقل الموارد اللازمة إلى المنطقة، فالجواب هو نعم، سوف يتمكن من استعادتها".

وبشأن المساعي إلى حشد الموارد على جبهة شرق أوكرانيا، يرى الدكتور غاليوتي أن الهدف هناك أيضاً هو الاستيلاء على أكبر عدد ممكن من الأراضي بحلول العام الجديد.

ومع أن الدكتور غاليوتي استبعد أن تتمكن روسيا من فرض سيادتها على أي مدن أو بلدات رئيسة أخرى شرق أوكرانيا، فإنه اعتبر أن بوتين سيكون "شديد الامتنان" حيال التقدم الروسي المحرز في حال تجميد الجبهات مؤقتاً خلال العام 2025، لأنه استولى بصورة غير متوازنة على عدد كبير من الأراضي التي يقطنها سكان ناطقون باللغة الروسية في مناطق شرق أوكرانيا.

ومع ذلك، قد تثير أي خسائر إضافية تتكبدها كييف شرق أوكرانيا تساؤلات سياسية صعبة حول مدى حكمة التوغل في كورسك.

وفي سياق متصل، يرى المحلل السابق في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الدكتور باتريك بوري، الذي يعمل الآن في جامعة "باث" البريطانية، أن تعليقات زيلينسكي عن قوة عسكرية قوامها 50 ألف جندي توجد الآن داخل كورسك تتوافق مع تأكيدات المسؤولين الأوكرانيين على أنهم يجذبون القوات الروسية التي كانت ستنتشر بخلاف ذلك في أماكن أخرى.

ويضيف بوري: "السيف ذو الحدين هو أن الروس قد يكون لديهم تفوق عددي بنسبة خمسة إلى واحد في حال كان ذلك صحيحاً. وربما كانوا يواجهون هجوماً كبيراً في المنطقة... لسوء الحظ، على الرغم من أن هذه الخطوة نجحت في حشد الموارد الروسية هناك، فإن ذلك لم ينجح في إضعاف الجبهات (الشرقية) بصورة جذرية كما كان الأوكران يأملون".

وفي حين أن حشد القوات الكبير هذا ربما يشير إلى نية روسيا محاولة سحق الأوكران في جبهة كورسك الاستراتيجية "بضربة قاضية" قبل الدخول في أي مفاوضات محتملة، يلفت الدكتور بوري إلى أن الآفاق الأوكرانية تعتمد بصورة كبيرة على المعنويات، وعلى نوعية التناغم بين الجنود المتمركزين في المنطقة.

وأكد بوري: "إذا صمدوا واستمروا في القتال، فإن لديهم مراكز دفاعية جيدة نسبياً، بالإضافة إلى ضفاف نهر يمكنهم استخدامها للدفاع عن أنفسهم. وهكذا، إذا تمكنوا من الصمود فعلينا أن نتوقع أن تكون المعركة دامية ومكلفة للروس، مع احتمال أن تمنعهم من تحقيق مكاسب تراكمية".

وأضاف: "وفي حال أنهكت قواهم أو خارت عزيمتهم، فقد تتسارع الأمور. ولكن -إذا كانت في أحداث الماضي دلالة على الحاضر- فقد اعتدنا على حصول حرب استنزاف ومعارك ضارية مع الروس، تكبدوا فيها خسائر كبيرة، لكنهم عادوا واستولوا على الأراضي الأوكرانية تدريجياً".

صحيح أن الدكتور بوري أشار إلى أن روسيا في الماضي كانت مضطرة إلى بناء جيش "بعدد هائل" من الجنود للتفوق على الأوكرانيين، لكنه لفت إلى أن أي قوة تضم 50 ألف جندي في كورسك "ستكون على الأرجح مزيجاً متفاوتاً جداً من الجنود، بدءاً بعناصر النظام العسكري الأقل كفاءة ومروراً بقوات عالية الكفاءة ووصولاً إلى العنصر المجهول تماماً، والمتمثل بجنود كوريا الشمالية".

وختم الدكتور غاليوتي بالقول: "مع ذلك، لن تصمد في أيدي الأوكرانيين في نهاية المطاف"، مضيفاً "أن السؤال الفعلي يدور حول عدد الإصابات التي يمكن إلحاقها بالروس كثمن لاستعادة المنطقة، وإلى أي مدى سيضطر بوتين إلى خفض أولوية جهود مهاجمة دونباس".

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‏*آندي غريغوري Andy Gregory: مراسل إخباري يعمل في صحيفة "الإندبندنت" منذ العام 2019، بعد أن كتب سابقا لمنشورات منها "ذا سكوتسمان" و"الغارديان" و"آي نيوزبيبر". وهو مهتم بشكل خاص بالشؤون الداخلية والاجتماعية، مع التركيز على نظام العدالة الجنائية وسياسة المخدرات والإسكان، لكنه يغطي أيضًا الأخبار العاجلة والحية حول مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك السياسة والشؤون العالمية والصحة والعلوم والمناخ والأزمة البيئية.‏

‏*توم واتلينغ Tom Watling: مراسل عام لصحيفة الإندبندنت يركز على تغطية الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى أخبار عالمية أخرى. عمل سابقا كمراسل إخباري عالمي لصحيفتي "ديلي إكسبريس" و"ميل +".‏