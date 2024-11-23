هل تصمد أوكرانيا أمام ضربة قاضية روسية في كورسك؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أندي غريغوري؛ وتوم واتلينغ* - (الإندبندنت) 2024/11/17
حصل التقدم الروسي الظاهري في كورسك خلال وقت تزايدت فيه التساؤلات، بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، بشأن النهج المستقبلي لواشنطن تجاه دعم أوكرانيا، وبشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقدم تنازلات محتملة لموسكو، خاصة وأن ترامب صرح سابقاً أنه قادر على إنهاء الحرب الروسية خلال يوم واحد. ويرى خبراء أن السؤال الرئيسي بشأن الصراع في كورسك يدور حول عدد الإصابات التي يمكن أن يلحقها جنود كييف بالروس كثمن لاستعادة أراضي المنطقة.
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بعد أشهر من التقدم الذي أحرزته أوكرانيا داخل الأراضي الروسية في أعقاب هجوم جريء شنته قواتها في الصيف الماضي، صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن بلاده تخوض اليوم معركة ضد قوات روسية قوامها 50 ألف جندي، حشدهم فلاديمير بوتين في منطقة كورسك الحدودية. وكان التوغل الأوكراني في الأراضي الروسية أكبر عملية من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية، والذي شكل مفاجأة لموسكو -وحتى لأقرب حلفاء كييف.
ولكن، على الرغم من تمكن الجيش الأوكراني من التمركز في عمق منطقة كورسك، أثار الهجوم ردود فعل متفاوتة من المحللين، الذين تساءلوا عن مدى الحكمة في إبعاد قوات دفاعية حيوية من القتال في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، حيث تواصل قوات بوتين إحراز تقدم مستدام وتحقق مكاسب متتالية منذ بضعة أشهر.
وفي هذا السياق، كشف عدد من كبار المسؤولين الأوكرانيين لصحيفة "الاندبندنت" خلال شهر آب (أغسطس) أنهم اعتبروا هجوم كورسك أداة "نفسية" حيوية لدفع فلاديمير بوتين نحو طاولة المفاوضات، مشيرين إلى أن قوات كييف نجحت في التمسك بمواقعها داخل كورسك لفترة أطول بكثير مما توقعه بعض المحللين في بداية الأمر.
غير أن موسكو تسعى الآن إلى استعادة أراضيها، وسط تقارير تفيد بتمركز آلاف الجنود الكوريين الشماليين في كورسك. وفي المقابل، يزعم الجيش الأوكراني أن روسيا تكبدت خسائر فادحة على مدى يومين متتاليين، في إشارة إلى أن حدة القتال تتصاعد، وأن المعارك تكتسب زخماً جديداً.
في حديث مع "الاندبندنت"، كشف أندرو بيربيتوا، الذي يرصد الخسائر الميدانية الروسية على الجبهة، أنه اطلع أخيراً على تقارير نشرتها عائلات عن فقدان أفرادها خلال هجوم كورسك، مشيراً إلى أن توثيق مثل هذه الحالات يستغرق عادة ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.
وعلى الرغم من الغموض حول أسباب هذا التسارع المفاجئ في الأحداث، تحدث عن "احتمال أن يكون عدد القتلى كبيراً لدرجة تزيد من احتمالية العثور عليهم، حتى وإن كانت الفرص ضئيلة".
من جهته، يرى المؤرخ مارك غاليوتي، مؤلف كتاب "مصبوبة في الحرب: تأريخ عسكري لروسيا" Forged in War: A Military History of Russia، أن التقارير التي تتحدث عن ارتفاع الخسائر بين الروس لا تعكس فقط تصعيداً في حدة القتال، بل تكشف أيضاً عن مدى استعداد موسكو لتحمل هذا المستوى من الإصابات. وأوضح قائلاً: "هذا يكشف مدى استعداد موسكو لتكبد الخسائر، وتحديداً لأن روسيا مقيدة بجدول زمني".
حدث التقدم الروسي الظاهري في كورسك خلال وقت تزايدت فيه التساؤلات، بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، بشأن النهج المستقبلي الذي ستتخذه واشنطن تجاه دعم أوكرانيا، وشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقدم تنازلات محتملة لموسكو، خاصة وأن ترامب صرح سابقاً أنه قادر على إنهاء الحرب الروسية خلال يوم واحد.
ولفت الدكتور غاليوتي إلى أن "الميزة الكبرى التي تمتع بها الأوكرانيون في كورسك تكمن في أن التركيز كان منصبًا حتى الآن على قطاع دونباس (الذي يشمل منطقتي دونيتسك ولوغانسك شرق أوكرانيا)، وهو المكان الذي تمركزت فيه الجيوش المخضرمة وما إلى ذلك... والآن، وسط احتمال وقف لإطلاق النار وتجميد العمليات العسكرية على الجبهة مع تسلم ترامب مقاليد الرئاسة، بات واضحاً أن بوتين يسعى جاهداً إلى القضاء على محور كورسك الاستراتيجي قبل موعد تنصيب ترامب. وفي رأيي هذا بالتحديد هو ما نشهده اليوم".
لكن الدكتور غاليوتي يضيف: "يمكنهم الاستمرار في تحمل هذا الكم من الإصابات إلى ما لا نهاية. ولكن بالنظر إلى ما يسعون إلى تحقيقه خلال الفترة المتبقية من العام، فإنهم يبدون مستعدين لتحمل مزيد من الخسائر لاختبار مدى تقدمهم على الجبهة".
أما محلل المصادر المفتوحة، إميل كاستيلمي، الذي يتابع مستجدات الحرب لمصلحة مجموعة "مجموعة بلاك بيرد" Black Bird Group الفنلندية، فيرى أنه حتى لو خسر ترامب الانتخابات الأميركية، "لكانت روسيا ستواصل محاولاتها الهجومية في كورسك"، مرجحاً أن تكون خطط الهجوم المضاد داخل كورسك وضعت قبل وقت طويل من يوم الانتخابات الأميركية.
ولفت كاستيلمي إلى أن "المنطقة التي تسيطر عليها أوكرانيا، حتى في أقصى مدى لها، تظل مؤلفة من أراض ريفية في منطقة حدودية تضم بضع عشرات من القرى، إلى جانب بلدة صغيرة يقطنها 6 آلاف نسمة". وأضاف "أن العمليات البرية الأوكرانية لم تكن قادرة على تهديد أي من الطرق اللوجستية أو المنشآت العسكرية أو المدن أو البنى التحتية ذات الأهمية".
وقال إنه لذلك يفهم السبب الذي يجعل موسكو غير مضطرة إلى اتخاذ أي مبادرة فورية لحشد قوة كبيرة في كورسك، خاصة وأنها تمكنت في السابق من استعادة نحو نصف الأراضي التي سيطرت عليها أوكرانيا، بالاعتماد على عدد أقل من القوات.
لكنّ المتخصص في العلاقات الدولية بجامعة "كيل" البريطانية، بولنت غوكاي، برر أيضًا بالقول إن إعادة انتخاب ترامب زادت من إلحاح روسيا على استعادة كورسك، وفي الوقت نفسه منحت زيلينسكي حافزاً لمواصلة سيطرة أوكرانيا على المنطقة، وحذر من أن "محاولة الإبقاء على هذه الأراضي ستكون مكلفة جداً للجنود الأوكرانيين".
أما عن احتمال نجاح الروس في استعادة كورسك، فيرى غاليوتي أنها "فعلاً مسألة موارد. ولست مقتنعاً بأنهم سيتمكنون من ذلك من دون نقل بعض القوات من جبهة دونباس (دونيتسك)... وبذلك، يبقى السؤال حول مدى عزم بوتين وإصراره. فإذا كان مصراً على تدمير جبهة كورسك الاستراتيجية بحلول مطلع كانون الثاني (يناير)، وإذا كان مستعداً لنقل الموارد اللازمة إلى المنطقة، فالجواب هو نعم، سوف يتمكن من استعادتها".
وبشأن المساعي إلى حشد الموارد على جبهة شرق أوكرانيا، يرى الدكتور غاليوتي أن الهدف هناك أيضاً هو الاستيلاء على أكبر عدد ممكن من الأراضي بحلول العام الجديد.
ومع أن الدكتور غاليوتي استبعد أن تتمكن روسيا من فرض سيادتها على أي مدن أو بلدات رئيسة أخرى شرق أوكرانيا، فإنه اعتبر أن بوتين سيكون "شديد الامتنان" حيال التقدم الروسي المحرز في حال تجميد الجبهات مؤقتاً خلال العام 2025، لأنه استولى بصورة غير متوازنة على عدد كبير من الأراضي التي يقطنها سكان ناطقون باللغة الروسية في مناطق شرق أوكرانيا.
ومع ذلك، قد تثير أي خسائر إضافية تتكبدها كييف شرق أوكرانيا تساؤلات سياسية صعبة حول مدى حكمة التوغل في كورسك.
وفي سياق متصل، يرى المحلل السابق في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الدكتور باتريك بوري، الذي يعمل الآن في جامعة "باث" البريطانية، أن تعليقات زيلينسكي عن قوة عسكرية قوامها 50 ألف جندي توجد الآن داخل كورسك تتوافق مع تأكيدات المسؤولين الأوكرانيين على أنهم يجذبون القوات الروسية التي كانت ستنتشر بخلاف ذلك في أماكن أخرى.
ويضيف بوري: "السيف ذو الحدين هو أن الروس قد يكون لديهم تفوق عددي بنسبة خمسة إلى واحد في حال كان ذلك صحيحاً. وربما كانوا يواجهون هجوماً كبيراً في المنطقة... لسوء الحظ، على الرغم من أن هذه الخطوة نجحت في حشد الموارد الروسية هناك، فإن ذلك لم ينجح في إضعاف الجبهات (الشرقية) بصورة جذرية كما كان الأوكران يأملون".
وفي حين أن حشد القوات الكبير هذا ربما يشير إلى نية روسيا محاولة سحق الأوكران في جبهة كورسك الاستراتيجية "بضربة قاضية" قبل الدخول في أي مفاوضات محتملة، يلفت الدكتور بوري إلى أن الآفاق الأوكرانية تعتمد بصورة كبيرة على المعنويات، وعلى نوعية التناغم بين الجنود المتمركزين في المنطقة.
وأكد بوري: "إذا صمدوا واستمروا في القتال، فإن لديهم مراكز دفاعية جيدة نسبياً، بالإضافة إلى ضفاف نهر يمكنهم استخدامها للدفاع عن أنفسهم. وهكذا، إذا تمكنوا من الصمود فعلينا أن نتوقع أن تكون المعركة دامية ومكلفة للروس، مع احتمال أن تمنعهم من تحقيق مكاسب تراكمية".
وأضاف: "وفي حال أنهكت قواهم أو خارت عزيمتهم، فقد تتسارع الأمور. ولكن -إذا كانت في أحداث الماضي دلالة على الحاضر- فقد اعتدنا على حصول حرب استنزاف ومعارك ضارية مع الروس، تكبدوا فيها خسائر كبيرة، لكنهم عادوا واستولوا على الأراضي الأوكرانية تدريجياً".
صحيح أن الدكتور بوري أشار إلى أن روسيا في الماضي كانت مضطرة إلى بناء جيش "بعدد هائل" من الجنود للتفوق على الأوكرانيين، لكنه لفت إلى أن أي قوة تضم 50 ألف جندي في كورسك "ستكون على الأرجح مزيجاً متفاوتاً جداً من الجنود، بدءاً بعناصر النظام العسكري الأقل كفاءة ومروراً بقوات عالية الكفاءة ووصولاً إلى العنصر المجهول تماماً، والمتمثل بجنود كوريا الشمالية".
وختم الدكتور غاليوتي بالقول: "مع ذلك، لن تصمد في أيدي الأوكرانيين في نهاية المطاف"، مضيفاً "أن السؤال الفعلي يدور حول عدد الإصابات التي يمكن إلحاقها بالروس كثمن لاستعادة المنطقة، وإلى أي مدى سيضطر بوتين إلى خفض أولوية جهود مهاجمة دونباس".
*آندي غريغوري Andy Gregory: مراسل إخباري يعمل في صحيفة "الإندبندنت" منذ العام 2019، بعد أن كتب سابقا لمنشورات منها "ذا سكوتسمان" و"الغارديان" و"آي نيوزبيبر". وهو مهتم بشكل خاص بالشؤون الداخلية والاجتماعية، مع التركيز على نظام العدالة الجنائية وسياسة المخدرات والإسكان، لكنه يغطي أيضًا الأخبار العاجلة والحية حول مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك السياسة والشؤون العالمية والصحة والعلوم والمناخ والأزمة البيئية.
*توم واتلينغ Tom Watling: مراسل عام لصحيفة الإندبندنت يركز على تغطية الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى أخبار عالمية أخرى. عمل سابقا كمراسل إخباري عالمي لصحيفتي "ديلي إكسبريس" و"ميل +".
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