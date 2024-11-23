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30 ألف عقار بالقدس تحت معول الاحتلال

11/23/2024 2:47:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






عمان- في إطار سياسة التهويد الزخمة حالياً؛ قرر الاحتلال هدم زهاء 30 ألف عقار فلسطيني في القدس المحتلة، بما يؤدي إلى تشريد وإلحاق الخسائر الاقتصادية والتضييق على حياة نحو 100 ألف مقدسي، بالتزامن مع تغيير القوانين الصهيونية لصالح الاستيلاء بشكل أكبر على أراضيهم وأنحاء الضفة الغربية.
وبعد أن أضحت القدس المحتلة تحت التأثير المُطلق لليمين الصهيوني المتطرف، تسارعت حملة انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه المتطرفين بحقها، وضد المسجد الأقصى المبارك، فتم تنفيذ أكثر من 320 عملية هدم لمنشآت سكنية وتجارية مقدسية، بينها قرابة 87 في بلدة سلوان وحدها، منذ 7 أكتوبر 2023، وفق محافظة القدس المحتلة.
وتزعم سلطات الاحتلال بأن هناك 22 ألف منزل ومنشأة في القدس المحتلة، 7 آلاف منها في بلدة سلوان، بأنها غير قانونية، أي حجة "البناء بدون تراخيص"، وأنها ستعمل على إزالتها في المرحلة القريبة المقبلة.
وطبقا لمنظمة التحرير الفلسطينية، فإن الاحتلال يمارس شتى عمليات التضييق على الفلسطينيين، بهدف تغيير الواقع الديمغرافي في مدينة القدس المحتلة، بحيث تنخفض نسبتهم إلى إجمالي السكان في المدينة بشطريها من 40 بالمائة الى 20 بالمائة، من خلال هدم البيوت، التي تمارس على نطاق واسع.
وأشارت إلى مخطط سلطات الاحتلال لهدم حي البستان في القدس المحتلة، وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، حيث هدمت قبل أسبوعين 7 شقق سكنية، ومركزاً مجتمعياً صغيراً، وأجبرت أكثر من 30 مقدسياً على ترك منازلهم، مستغلة حينها توقيت الانتخابات الرئاسية الأميركية للهروب من انتقادات وإدانات المجتمع الدولي.
وبأوامر مباشرة من الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال، "ايتمار بن غفير"، تخطط سلطات الاحتلال لهدم حي البستان بالكامل وتهجير 1500 من ساكنيه، بالتزامن مع صدور قرار بالاستيلاء على حوالي 11 دونما من أراض القدس المحتلة، لبناء حي استيطاني يتضمن حوالي 200 وحدة سكنية استعمارية.
وتتعرض بلدة سلوان لاستهداف منهجي، خاصة أحياء البستان، ووادي الربابة ووادي قدوم، لقربها من المسجد الأقصى، لتنفيذ مخططات الاحتلال بهدمها، لإنشاء ما يسمى بـ"الحدائق التوراتية"، وما يسمى "حديقة الملك" على أنقاض المنازل، وعلى أراضي أصحاب الحي، حيث وضع المتطرف "بن غفير" سياسة هدم المنازل، والتطهير العرقي في القدس على جدول أعمال وزارته.
في حين يأتي دور القوانين كأداة صهيونية لتغيير معالم القدس وطمس هويتها العربية الإسلامية، وللسيطرة على المسجد الأقصى، والاستيلاء على أراضي الضفة الغربية، حيث عرض عضو "كنيست" الاحتلال "موشيه سولومون"، عن "الصهيونية الدينية"، مشروع قانون على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، يمكن المستعمرين من شراء أراض فلسطينية في الضفة الغربية، بصورة مباشرة ودون قيود، أي تغيير شروط شراء الأراضي بهدف الاستيلاء عليها.
وأوضح المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير، أن مشروع القانون الصهيوني الجديد، الذي يحمل عنوان "إلغاء التمييز بشراء الأراضي في الضفة الغربية"، ينص على السماح للمستوطنين بشراء أملاك وعقارات فلسطينية في كل أرجاء الضفة الغربية، من دون أي رقابة، أو قيود، الأمر الذي يفسح المجال أمام فبركة عقد صفقات، وعمليات تزوير.
وطبقا لصحيفة "هآرتس" بالكيان المحتل، سيجتمع وزراء حكومة الاحتلال المعنيون قريبا للنظر في مشروع القانون، الذي من شأنه تبسيط عملية استيلاء المستوطنين على أراضي الضفة الغربية، والذي ينسجم مع مساعي حزب "الصهيونية الدينية"، الذي يقوده الوزير المتطرف، "بتسلئيل سموتريتش"، نحو ضم الضفة الغربية، ويدعو إلى الاستعمار فيها على نطاق واسع، وبدون قيود.
ولفت تقرير "المكتب الوطني الفلسطيني"، الذي صدر أمس، إلى إن تبريرات سلطات الاحتلال لتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين شطري مدينة القدس المحتلة جاءت متناقضة في ظل عمليات التهويد، والأسرلة، ومخططات الاستعمار.
وأوضح أن الخطة الخمسية التي صادقت عليها سلطات الاحتلال في شهر آب (أغسطس) من العام الماضي، بميزانية ضخمة بحجة تطوير شرق القدس المحتلة، قد تبخرت في ظروف حرب الإبادة الجماعية التي تواصل شنها ضد قطاع غزة، والفوارق تعمقت.
وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة، فيما تشتد مجازره الدموية بحق شمال القطاع، وينفذ هجمات متتابعة على مستشفى الشهيد كمال عدوان في بيت لاهيا، أسفرت عن تعطيل المولد الكهربائي وشبكة الأكسجين والمياه، وإصابة اثني عشر من الطواقم الطبية، وبثت الرعب بين صفوف المرضى والجرحى فيه.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال ارتكب 7 مجازر ضد عائلات بالقطاع وصل منها إلى المستشفيات 120 شهيدا و205 مصابين خلال الـ48 ساعة الماضية.
وأضافت الوزارة أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
إلى جانب ذلك، قصفت الطائرات الصهيونية مسجد الفاروق في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ودمرته بالكامل، كما وقعت انفجارات شمال مخيم النصيرات ومنطقة المغرافة وسط قطاع غزة جراء نسف مبان بالقرب من محور نتساريم الذي يفصل مدينة غزة وشمالها عن المنطقة الوسطى وجنوب قطاع غزة.
وأكدت حركة "حماس" أن "استمرار الإبادة شمال قطاع غزة، وهجمات جيش الاحتلال على مستشفى كمال عدوان؛ استخفاف مُهين بالإنسانية والأعراف والقوانين، وعلى المجتمع الدولي فرض عقوبات رادعة على كيان الاحتلال".
وقالت الحركة، في تصريح لها أمس، أن "استمرار حكومة الاحتلال، التي يقودها مجرمو حرب مطلوبون للعدالة الدولية، في حملات الإبادة الوحشية والتطهير العرقي والتهجير القسري ضد المدنيين العزل، خصوصا في شمال قطاع غزة، وفرضها حرب تجويع إجرامية على أكثر من مليوني إنسان في القطاع، وتدميرها للحياة المدنية والمستشفيات؛ يشكل إهانة للإنسانية، وللقوانين الدولية، وللمجتمع الدولي برمته".
وطالبت "المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومؤسساتها، بتنظيم حزم عقوبات رادعة على كيان الاحتلال، تلزمه بوقف عدوان الهمجي وانتهاكاته الفاضحة للقوانين وللقيم الإنسانية، والعمل لإنهاء الحصار الإجرامي والتطهير العرقي في شمال غزة، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه السياسية بتقرير مصيره وإقامة دولته".

MENAFN23112024000072011014ID1108918466

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