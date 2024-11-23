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إسرائيل: بداية النهاية‏

11/23/2024 2:47:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ترجمة: علاء الدين أبو زينة






ستيفان مور* - (كونسورتيوم‏ نيوز) 21/11/2024
مثل كل حرب عصابات أخرى، من الجزائر إلى فيتنام، سوف ينتصر الفلسطينيون في النضال السياسي من أجل التحرير بينما تنفجر إسرائيل من الداخل. ‏‏قبل ‏‏عشرين عامًا‏‏، حذر رئيس الكنيست السابق، أفروم بورغ، بطريقة تنذر بالسوء، من حتمية هزيمة إسرائيل. ‏و‏قال بورغ: "اتضح أن النضال الذي دام 2000 عام من أجل بقاء اليهود ينحدر إلى دولة من المستوطنات، تديرها زمرة غير أخلاقية من منتهكي القانون الفاسدين الذين يصمون آذانهم عن سماع أصوات مواطنيهم وأعدائهم. لا يمكن لدولة تفتقر إلى العدالة أن تبقى". ‏
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‏على النقيض من التبجح العدواني الذي أطلقه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في خطابه يوم 24 تموز (يوليو) أمام جلسة مشتركة للكونغرس الأميركي، الذي تعهد فيه بتحقيق "نصر كامل" على "حماس"، تتعرض إسرائيل إلى هزيمة حاسمة، عسكريًا واقتصاديًا ومجتمعيًا. ‏
‏في ساحة المعركة -على الرغم من حملة الإبادة الجماعية الإسرائيلية من القصف والتجويع الجماعي والاغتيالات- أصبح احتمال تحقيق النصر على "حماس" و"حزب الله" الآن موضع نقاش وشك جدّي بين العديد من المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين الإسرائيليين السابقين والحاليين.‏
‏في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، كتب‏‏ الجنرال السابق، يتسحاق بريك:‏ ‏‏"البلد يركض حقًا نحو حافة الهاوية... ويفقد المزيد والمزيد من الجنود الذين يُقتلون أو يُجرحون".
وأضاف: "... مع كل يوم يمر يضعف جيش الدفاع الإسرائيلي أكثر ويرتفع عدد القتلى والجرحى في القتال بين جنودنا... إذا واصلنا القتال في غزة من خلال الإغارة على نفس الأهداف وإعادة الإغارة عليها مرة أخرى، فإن الأمر لن يقتصر على أننا لن نطيح بـ'حماس' فحسب، بل إننا سننهار نحن أنفسنا".‏
‏وثمة مسؤولون إسرائيليون آخرون يشاركون بريك تقييمه. قال نائب رئيس الموساد السابق، رام بن باراك، ‏‏للإذاعة‏‏ العامة الإسرائيلية: "من الواضح أننا نخسر (الحرب) بشكل لا لبس فيه. أروني شيئًا واحًدا نجحنا فيه؟‏".
‏وقال اللواء غادي شامني، القائد السابق لفرقة غزة في الجيش الإسرائيلي: "جنودنا يفوزون في كل مواجهة تكتيكية مع 'حماس'، لكننا نخسر الحرب، وبطريقة كبيرة".‏
‏وحتى الدعاية العسكرية الإسرائيلية نفسها تتصدى لرواية حكومة نتنياهو وتنقضها: ‏
‏‏‏قال‏‏ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانيال هاغاري: "فكرة أن من الممكن تدمير حماس؛ جعل حماس تختفي -هذا مجرد ذر للرمال في عيون الجمهور. 'حماس' هي فكرة، متجذرة بعمق في قلوب سكان غزة".‏
و‏يصف ضابط المخابرات السابق في مشاة البحرية الأميركية سكوت ريتر المعركة التي لا يمكن إدامتها على الأرض، فيقول: "الجيش (الإسرائيلي) منهك. دباباتهم معطلة، وقطع الغيار تنفد، والذخيرة تنفد... جيشهم محبط وفاقد للمعنويات... يتراوح معدل الفرار الآن بين 12 و24 في المائة".‏
‏كما بدأت الأرقام الرسمية للقتلى والجرحى الجنود في غزة (التي من شبه المؤكد أن الأعداد فيها أقل من الواقع) في التسرب. في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، قال زعيم المعارضة ‏‏في الكنيست، يائير لابيد، إن‏‏ 890 جنديًا قتلوا وأصيب 11.000 آخرون في الأشهر الاثني عشر الأولى من الحرب. ‏
‏"حزب الله" المتمرس في القتال ‏
كما تتزايد الخسائر أيضًا في جنوب لبنان حيث يواجه الجنود الإسرائيليون عدوًا متمرسًا في القتال. ‏
‏‏يقول ريتر‏‏: "كان أمام 'حزب الله' 18 عامًا للتحضير لهذا. لا شيء تفعله إسرائيل يفاجئ 'حزب الله'. إنهم يعرفون نوع أنظمة الأسلحة التي لديهم وسوف يستدرجون الإسرائيليين ويقتلونهم... سوف تسير إسرائيل من فخ إلى آخر".‏
بالإضافة إلى ذلك، على نحو متزايد، يتآكل الدعم الشعبي داخل إسرائيل مع تدفق التقارير الإخبارية عن جنازات الجنود والعائلات المكلومة. ‏
‏‏كتب‏‏ عاموس هاريل في ‏‏صحيفة هآرتس: "تصور الحكومة سلسلة النجاحات العسكرية الأخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان كدليل على أن استراتيجيتها كانت صحيحة، وأن الحرب يجب أن تستمر على كل الجبهات. ولكن في الواقع، من المستحيل تجاهل الثمن الذي سيترتب على استمرار الحرب لفترة أطول".‏
‏وبالإضافة إلى الخسائر العسكرية المتزايدة، يشمل هذا الثمن الخسائر الاقتصادية الكارثية مع فرار الآلاف من منازلهم، وإغلاق الشركات أبوابها، وانكماش الاقتصاد الاستهلاكي.‏
‏أدى قصف "حماس" و"حزب الله" في الجنوب والشمال إلى ‏‏نزوح‏‏ ما يقدر بنحو 200.000 إسرائيلي عن منازلهم؛ والعمال الأجانب يغادرون البلاد، بينما أدى إلغاء 150.000 ‏‏تصريح عمل‏‏ فلسطيني‏‏ في الضفة الغربية إلى توقف أعمال البناء. ‏
كما توقفت ‏‏السياحة، ‏‏وهي الدعامة الأساسية‏‏ للاقتصاد الإسرائيلي، وانخفض الإنفاق على الترفيه والتسلية بنسبة 70 في المائة؛ ‏‏وأفلس ما يقدر بنحو‏‏ 60 ألف شركة إسرائيلية هذا العام، ‏‏وتم تخفيض ‏‏التصنيف الائتماني‏‏ لإسرائيل‏‏ مرات عدة، وتنتقل شركات التكنولوجيا الإسرائيلية إلى الخارج، كما غادر البلد ما يقرب من نصف مليون إسرائيلي (الكثير منهم من المهنيين المتعلمين في مجال التكنولوجيا العالية) ‏‏خلال الأشهر الستة الأولى من الحرب. ‏
‏هذا الاتجاه ليس مجرد كارثة اقتصادية لإسرائيل -الهجرة الجماعية تشكل تهديدًا وجوديًا لبقاء الدولة الإسرائيلية التي بنيت على فكرة الحفاظ على أغلبية يهودية منذ تأسيسها.‏
كان هذا هو القصد من وراء نكبة العام 1948 التي طردت 750.000 عربي من فلسطين، وكذلك الهدف ‏‏الذي يتم الاعتراف به سرًا‏‏ المتمثل في شن حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة. والآن، بدأ الاتجاه الديموغرافي في التحول في الاتجاه الآخر.‏
‏داخليًا، في مواجهة الانهيار العسكري والاقتصادي الوشيك، تقف إسرائيل على شفا حرب أهلية. وحتى قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر)، كان مئات الآلاف من الإسرائيليين قد خرجوا ‏‏إلى الشوارع‏‏ للاحتجاج على محاولات ائتلاف نتنياهو اليميني إلغاء استقلال القضاء.
‏منذ بداية الحرب الحالية، هزت البلاد المظاهرات الحاشدة التي تنظمها عائلات الرهائن الغاضبة ومؤيدوها؛ والجنود الذين ‏‏ينشقون‏‏ أو يرفضون الخدمة؛ والأشخاص الذين تم إجلاؤهم من مناطق الحرب غير القادرين على العودة إلى ديارهم؛ والانقسام المتزايد بين الحكومة الإسرائيلية والجيش حول أهداف الحرب. ‏
‏‏كان‏‏ الصحفي في ‏‏صحيفة "هآرتس"، ‏‏أوري مسغاف، قد حذر ببصيرة نافذة‏‏ بعد بضعة أشهر من الحرب:‏ "تخيلوا ما الذي سيحدث عندما تنزل الجماهير إلى الشوارع".
‏وأضاف: "... سيتم تقديم المتظاهرين على أنهم خونة يطعنون الأمة وجنودها في الظهر... الشوارع سوف تشتعل. بعد كل شيء، أصبح البلد مغمورًا بالأسلحة الآلية والمسدسات ‏‏التي تم توزيعها على أسس سياسية‏‏ (في إشارة إلى قيام وزير الأمن، إيتمار بن غفير، بتوزيع آلاف قطع الأسلحة على المستوطنين اليهود غير الشرعيين في الضفة الغربية)... تقترب إسرائيل الديمقراطية من مواجهة اختبار حياتها. وإذا لم ننجح فيه، فإننا لن نكون موجودين، ببساطة".‏
والآن، تتكشف نبوءة مسغاف الديستوبية. إسرائيل تنهار من الداخل بينما أصبحت خارجيًا دولة منبوذة في نظر العالم. ‏
‏لقد انفجرت المظاهرات الحاشدة ضد حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل في جميع أنحاء الجنوب العالمي وفي المدن الكبرى في الغرب، حيث يشاهد المجتمع الدولي بأسره في رعب قصف الإبادة الجماعية الإسرائيلي والتجويع الجماعي للسكان المدنيين في غزة. ‏
‏وقطعت 28 دولة في أفريقيا وأميركا اللاتينية جميع العلاقات مع إسرائيل، وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرًا بأغلبية 170 صوتًا مقابل ستة أصوات لصالح قرار وضعته من تلقاء نفسها.‏
والآن، أمرت "المحكمة الجنائية الدولية"، التي تعترف بها 124 دولة، بإصدار مذكرات اعتقال يوم الخميس بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".‏
‏وعلى الرغم من أن إسرائيل والولايات المتحدة ترفضان مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الدولية، إلا أن الدعم غير المشروط الذي تتلقاه إسرائيل من أقوى حلفائها لم يعد مؤكدًا، وفقًا لسكوت ريتر، الذي كتب في "كونسورتيوم نيوز" مؤخرًا: "‏إن ‏ما جعل إسرائيل جذابة للولايات المتحدة -الميزة الاستراتيجية لجيب يهودي موالٍ لأميركا في بحر من عدم اليقين العربي- لم يعد صامدًا وبالصلابة التي كان عليها في السابق".
ويضيف ريتر: "لقد ولت حقبة الحرب الباردة منذ فترة طويلة، ولم تعد الفوائد الجيوسياسية المتراكمة في العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل‏‏ واضحة... الولايات المتحدة، في النهاية، لن تنتحر نيابة عن دولة إسرائيلية فقدت كل شرعية أخلاقية في نظر معظم العالم". ‏
‏قبل ‏‏عشرين عامًا‏‏، كان رئيس الكنيست السابق، أفروم بورغ، قد حذر بطريقة منذرة بالسوء‏‏ من حتمية هزيمة إسرائيل. ‏
‏قال بورغ: "اتضح أن النضال الذي دام 2000 عام من أجل بقاء اليهود أصبح ينحدر إلى دولة من المستوطنات، تديرها زمرة غير أخلاقية من منتهكي القانون الفاسدين الذين يصمون آذانهم عن سماع أصوات مواطنيهم وأعدائهم. لا يمكن لدولة تفتقر إلى العدالة أن تبقى". ‏
‏وكما حذر بورغ، فإننا نشهد بداية نهاية إسرائيل -دولة أنشئت منذ ما يقرب من ثمانية عقود في أعقاب قرار غير ملزم للأمم المتحدة. وقد تأتي الهزيمة في غضون أشهر أو قد تستغرق سنوات، وبحلول ذلك الوقت، سيكون الجيل القادم من مقاتلي المقاومة الفلسطينية قد أصبح أكبر وأقوى وأكثر ضراوة. ‏
مثل كل حرب عصابات أخرى، من الجزائر إلى فيتنام، سوف ينتصر الفلسطينيون في نضالهم ‏‏السياسي من أجل التحرر ‏‏بينما تنفجر إسرائيل من الداخل.‏
اليوم، قد يُطيل دونالد ترامب وتعييناته الوزارية ذات التوجه الصهيوني المتطرف أمد الهجوم الإسرائيلي، لكنهم لن يغيروا المعادلة الأساسية. في المستقبل المنظور، ستتوقف إسرائيل عن الوجود كأمة، على أمل أن تحل محلها دولة علمانية ديمقراطية يستطيع فيها المواطنون الفلسطينيون واليهود العيش جنبًا إلى جنب في سلام.

‏*ستيفان مور Stefan Moore: مخرج أفلام وثائقية أميركي أسترالي حصلت أفلامه على أربع جوائز إيمي والعديد من الجوائز الأخرى. في نيويورك كان منتج مسلسلات لشركة WNET ومنتجًا لبرنامج في CBS News يذاع في وقت الذروة "48 ساعة"، 48 HOURS. وفي المملكة المتحدة عمل كمنتج مسلسلات في هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي). وفي أستراليا كان منتجًا تنفيذيًا لشركة الأفلام الوطنية Film Australia وABC-TV.‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Israel: Beginning of the End

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