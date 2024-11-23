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منظومة الطائرة تحتفل بالأميرة آية بنت فيصل وتبارك إنجازاتها

11/23/2024 2:47:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- احتفلت منظومة الكرة الطائرة الأردنية، من إداريين ومدربين وأندية ولاعبين ولاعبات، بتجديد الثقة بسمو الأميرة آية بنت فيصل رئيسة للاتحاد، وبفوز سموها أيضا بعضوية الاتحادين الآسيوي والدولي.
وجاء هذا الاحتفال خلال انتخابات ممثلي أندية الممتاز، التي جرت في قاعة الراحل عبدالله أبونوار أمس، وأكملت عقد مجلس الإدارة إلى جانب الأعضاء المعينين.
وكانت اللاعبات بادرن إلى تكريم سمو الأميرة آية، مؤكدات أن عضوية سموها في الاتحادين القاري والدولي للعبة، يعكس مساهمات سمو الأميرة في تطوير اللعبة محليا، وقدرتها على إثراء الاتحادين بالأفكار الجريئة والطموحة، ما من شأنه أن يحقق النقلة النوعية للطائرة الأردنية، التي لها حضورها المؤثر والمثري بشخصية الأميرة آية على الخريطتين القارية والدولية.
وكانت الأجواء الأسرية حاضرة بالاحتفالية، وتواضع الأميرة يحاكي فرحة المحتفلين، واقترنت بصدى إيجابي المناسبتين – الفوز بعضوية الآسيوي والدولي ورئاسة المحلي-، وانعكاساتها على الطائرة الأردنية، وسط تفاؤل المحتفلين باندماج أفكار سموها وفريقها الإداري للتطوير، وخطواتهم الدافعة الطائرة الأردنية بجميع منتخباتها وأنديتها للجنسين، نحو منصات التتويج العربية والإقليمية والقارية، والحضور الدولي اللافت، مع المكاسب الأردنية من عضوية سموها بالاتحادين القاري والدولي.
ولعل كلمة نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات، التي قال فيها: "يشرفني يا صاحبة السمو الملكي، أن أقف في هذا اليوم متحدثا أمام سموكِ نيابة عن أسرة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة، مباركا تجديد الثقة لسموكِ، مؤكدين ثقتنا بحرص سموكِ وبالنهح المستمد من إرث هاشمي أصيل أن يبقى اتحادنا أنموذجاً للإنجاز والعطاء.
وتابع: "اسمحوي لي يا صاحبة السمو الملكي ونيابة عن سموك وأسرة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة، أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان من الاتحادات الشقيقة والصديقة على وقوفهم المشرف ودعمهم الكبير لسموكِ وللاتحاد الأردني الذي أثمر، والحمد لله وتوفيقه عن انتخابكِ عضواً في مجلس إدارة الاتحادين الدولي والآسيوي".
وقدم ممثلو الأندية وكوادر المنتخبات الوطنية، دروعا تقديرية لسمو الأميرة أية، تعبيرا عن الفرحة الأردنية بـ"النشمية" سمو الأميرة آية بنت فيصل، واعتزازا بشخصيتها الريادية، وحنكتها الرياضية في تعزيز قدرات شباب وشابات، ورعاية طموحاتهم عبر بوابة "الطائرة" الأردنية، نحو آفاق أوسع من الحضور والإنجازات الوطنية.
فوز ممثلي شباب الحسين والعودة
أسفرت نتائج انتخاب ممثلين من أندية الممتاز إلى عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، عن فوز ممثل العودة حسان المصري بـ18 صوتا، وشباب الحسين محمد أبوغربية بـ17 صوتا، فيما حصل منافسهما ممثل البقعة على صوت واحد، من مجموع أصوات الهيئة العامة لاتحاد الكرة الطائرة المحلي.
ليضم مجلس الإدارة الجديد للدورة الانتخابية 2024-2028، كل من المعينين تتقدمهم سمو الأميرة آية بنت فيصل، إلى جانب جهاد قطيشات، سليمان العساف، فرح بدارنة، فراس هارون، وممثلي الدرجة الممتازة محمد أبوغربية (شباب الحسين)، حسان المصري (العودة)، ممثل الدرجة الأولى طلال النبرواي (التعاون)، ممثل أندية السيدات يونس العبداللات (النصر)، وعن فئة اللاعبين المعتزلين إسماعيل السراحنة وميسون السمامعة.
وعقد مجلس الإدارة الجديد أولى جلساته لتوزيع المناصب الإدارية، وتم تجديد الثقة بالأميرة آية بنت فيصل رئيسة، جهاد قطيشات نائبا للرئيس، إسماعيل السراحنة أمينا للسر، ويونس العبداللات أمينا للصندوق.
انطلاق الإياب اليوم
تنطلق مرحلة إياب الدوري الممتاز للكرة الطائرة اليوم، حين يلتقي في الجولة الأولى كل من الوحدات برصيد15 نقطة، مع المحطة برصيد 9 نقاط، في المباراة التي تقام عند الساعة 6 في صالة قصر الرياضة، ويلعب العودة برصيد 3 نقاط، مع الكرمل برصيد 9 نقاط في المباراة التي تقام بالتوقيت ذاته، في صالة الأمير محمد بالزرقاء.

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