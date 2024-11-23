منظومة الطائرة تحتفل بالأميرة آية بنت فيصل وتبارك إنجازاتها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- احتفلت منظومة الكرة الطائرة الأردنية، من إداريين ومدربين وأندية ولاعبين ولاعبات، بتجديد الثقة بسمو الأميرة آية بنت فيصل رئيسة للاتحاد، وبفوز سموها أيضا بعضوية الاتحادين الآسيوي والدولي.
وجاء هذا الاحتفال خلال انتخابات
ممثلي أندية الممتاز، التي جرت في قاعة الراحل عبدالله أبونوار أمس، وأكملت عقد مجلس الإدارة إلى جانب الأعضاء المعينين.
وكانت اللاعبات بادرن إلى تكريم سمو الأميرة آية، مؤكدات أن عضوية سموها في الاتحادين القاري والدولي للعبة، يعكس مساهمات سمو الأميرة في تطوير اللعبة محليا، وقدرتها على إثراء الاتحادين بالأفكار الجريئة والطموحة، ما من شأنه أن يحقق النقلة النوعية للطائرة الأردنية، التي لها حضورها المؤثر والمثري بشخصية الأميرة آية على الخريطتين القارية والدولية.
وكانت الأجواء الأسرية حاضرة بالاحتفالية، وتواضع الأميرة يحاكي فرحة المحتفلين، واقترنت بصدى إيجابي المناسبتين – الفوز بعضوية الآسيوي والدولي ورئاسة المحلي-، وانعكاساتها على الطائرة الأردنية، وسط تفاؤل المحتفلين باندماج أفكار سموها وفريقها الإداري للتطوير، وخطواتهم الدافعة الطائرة الأردنية بجميع منتخباتها وأنديتها للجنسين، نحو منصات التتويج العربية والإقليمية والقارية، والحضور الدولي اللافت، مع المكاسب الأردنية من عضوية سموها بالاتحادين القاري والدولي.
ولعل كلمة نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات، التي قال فيها: "يشرفني يا صاحبة السمو الملكي، أن أقف في هذا اليوم متحدثا أمام سموكِ نيابة عن أسرة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة، مباركا تجديد الثقة لسموكِ، مؤكدين ثقتنا بحرص سموكِ وبالنهح المستمد من إرث هاشمي أصيل أن يبقى اتحادنا أنموذجاً للإنجاز والعطاء.
وتابع: "اسمحوي لي يا صاحبة السمو الملكي ونيابة عن سموك وأسرة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة، أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان من الاتحادات الشقيقة والصديقة على وقوفهم المشرف ودعمهم الكبير لسموكِ وللاتحاد الأردني الذي أثمر، والحمد لله وتوفيقه عن انتخابكِ عضواً في مجلس إدارة الاتحادين الدولي والآسيوي".
وقدم ممثلو الأندية وكوادر المنتخبات الوطنية، دروعا تقديرية لسمو الأميرة أية، تعبيرا عن الفرحة الأردنية بـ"النشمية" سمو الأميرة آية بنت فيصل، واعتزازا بشخصيتها الريادية، وحنكتها الرياضية في تعزيز قدرات شباب وشابات، ورعاية طموحاتهم عبر بوابة "الطائرة" الأردنية، نحو آفاق أوسع من الحضور والإنجازات الوطنية.
فوز ممثلي شباب الحسين والعودة
أسفرت نتائج انتخاب ممثلين من أندية الممتاز إلى عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، عن فوز ممثل العودة حسان المصري بـ18 صوتا، وشباب الحسين محمد أبوغربية بـ17 صوتا، فيما حصل منافسهما ممثل البقعة على صوت واحد، من مجموع أصوات الهيئة العامة لاتحاد الكرة الطائرة المحلي.
ليضم مجلس الإدارة الجديد للدورة الانتخابية 2024-2028، كل من المعينين تتقدمهم سمو الأميرة آية بنت فيصل، إلى جانب جهاد قطيشات، سليمان العساف، فرح بدارنة، فراس هارون، وممثلي الدرجة الممتازة محمد أبوغربية (شباب الحسين)، حسان المصري (العودة)، ممثل الدرجة الأولى طلال النبرواي (التعاون)، ممثل أندية السيدات يونس العبداللات (النصر)، وعن فئة اللاعبين المعتزلين إسماعيل السراحنة وميسون السمامعة.
وعقد مجلس الإدارة الجديد أولى جلساته لتوزيع المناصب الإدارية، وتم تجديد الثقة بالأميرة آية بنت فيصل رئيسة، جهاد قطيشات نائبا للرئيس، إسماعيل السراحنة أمينا للسر، ويونس العبداللات أمينا للصندوق.
انطلاق الإياب اليوم
تنطلق مرحلة إياب الدوري الممتاز للكرة الطائرة اليوم، حين يلتقي في الجولة الأولى كل من الوحدات برصيد15 نقطة، مع المحطة برصيد 9 نقاط، في المباراة التي تقام عند الساعة 6 في صالة قصر الرياضة، ويلعب العودة برصيد 3 نقاط، مع الكرمل برصيد 9 نقاط في المباراة التي تقام بالتوقيت ذاته، في صالة الأمير محمد بالزرقاء.
MENAFN23112024000072011014ID1108918463