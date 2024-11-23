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القاهرة السينمائي يختتم دورته الـ45 بتوزيع الجوائز على الأفلام الفائزة

11/23/2024 2:47:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



القاهرة- اختتمت مساء أول من أمس، في دار الأوبرا المصرية، فعاليات "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي"، في دورته الـ45، بحضور وزير الثقافة المصري أحمد هنو، ورئيس المهرجان الفنان حسين فهمي، خيث وزعا الجوائز على الأفلام الفائزة في مسابقات المهرجان.
وبدأ الحفل الذي حضره نجوم سينمائيون مصريون وعرب، بعرض قصيدة "على هذه الأرض ما يستحق الحياة" للراحل محمود درويش، واستعراض فلكلوري لفرقة وطن للفنون الشعبية الفلسطينية، في دلالة على تضامن المهرجان مع أهالي قطاع غزة، الذين يتعرضون منذ أكثر من عام لحرب إبادة جماعية من قبل الاحتلال، وهو ما أكده الفنان حسين فهمي.
وتوزعت جوائز المهرجان بين الأفلام والنجوم العرب والعالميين، ونال الفيلم الروماني "العام الجديد الذي لم يأت بعد"، "جائزة الهرم الذهبي لأحسن فيلم"، و"جائزة الهرم الفضي"، للفيلم الروسي "طوابع بريد"، أما "جائزة الهرم البرونزي"، فذهبت للفيلم البرازيلي "مالو"، فيما نال الثنائي كيسي كوفمان وأليساندرو كاسيجولي، "جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو" عن الفيلم الإيطالي "ريا".
وذهبت "جائزة أفضل ممثل"، مناصفة بين الفنان ليي كانج شنج عن دوره في الفيلم الأميركي "قصر الشمس الزرقاء" للمخرج كونستانس تسانغ، والفنان ماكسيم ستويانوف عن دوره في الفيلم الروسي "طوابع بريد" لناتاليا نزاروفا.
وذهبت "جائزة أفضل ممثلة" مناصفة، بين الفنانة ألينا خويفانوفا، عن دورها في الفيلم الروسي "طوابع بريد" إخراج ناتاليا نزاروفا، والفنانة يارا دي نوفايس عن دورها في الفيلم البرازيلي "مالو" إخراج بيدرو فريري.
وتقاسم المخرج التركي نجمي سنجاك عن فيلمه "آيشا"، والمخرجة المصرية نهى عادل عن فيلمها "دخل الربيع يضحك"، "جائزة هنري بركات لأفضل إسهام فني على صعيد الإخراج"، كما حصد الفيلم ذاته جائزة لجنة تحكيم النقاد الدولية (فيبرسي).
وفي مسابقة آفاق السينما العربية، حصدت كل من: كارول منصور، ومنى خالدي، "جائزة سعد الدين وهبة لأفضل فيلم عربي"، عن فيلم "حالة عشق".
ومنحت "جائزة صلاح أبو سيف" للمخرجة نهى عادل عن فيلم "دخل الربيع يضحك"، وذهبت "جائزة يوسف شريف رزق الله لأحسن سيناريو"، لكل من: لؤي خريش وفيصل شعيب عن فيلم "أرزة" للمخرجة اللبنانية ميرا شعيب، فيما حصد محمد خوي "جائزة أفضل ممثل" عن فيلم "المرجا الزرقا" للمخرج داوود أولاد السيد، وحصلت دايموند عبود على "جائزة أفضل ممثلة" عن فيلم "أرزة"، والفنانة رحاب عنان عن تنويه خاص عن فيلم "دخل الربيع يضحك".
ونال جوائز "مسابقة الفيلم الفلسطيني"، التي يقدمها إتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي لأفضل فيلم فلسطيني، كل من: الجائزة الأولى فيلم "أحلام كيلو متر مربع" للمخرج قسام صبيح، والجائزة الثانية ذهبت لفيلم "حالة عشق" إخراج كارول منصور ومنى خالدي، والجائزة الثالثة لفيلم "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي.
كما منحت لجنة التحكيم شهادات تقدير لكل من الدكتور غسان أبو ستة الطبيب الجراح بمستشفى الشفا والعودة بغزة، وللمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي ولفيلم "سن الغزال" للمخرج سيف حمّاش. -(بترا)

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