عوالم الفلسطيني يفتتح عروض عمان للرقص المعاصر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
معتصم الرقاد
عمان – انطلقت مساء أول أمس فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان عمان للرقص المعاصر، بعرض "عوالم" القادم من فلسطين، الذي قدم على خشبة المركز الثقافي الملكي.
استمر عرض "عوالم" لمدة 90 دقيقة، مقدما للجمهور تجربة فنية استثنائية تأخذهم في رحلة مع الفنانة
المقدسية عشتار. جمع العمل بين المسرح، الرقص وفنون السيرك، بأسلوب إبداعي.
الفنانة عشتار، التي تعيش بين فلسطين وفرنسا، تسعى إلى تحقيق التوازن والسلام الداخلي بين الثقافتين. وتعتمد في عملها على الروحانيات كوسيلة للتواصل مع ذاتها، حيث تشارك الجمهور تجاربها الروحية وذكرياتها المؤثرة مع جدتها.
عشتار تقدم معتقداتها بأسلوب ساخر، داعية الجمهور إلى خوض تجربة عرض غير تقليدية، حيث يتلاقى الشعر مع الفكاهة في أجواء فنية استثنائية.
يشكل عرض "عوالم"، تجربة فنية فريدة تأخذنا في رحلة ممتعة إلى عوالم موازية مليئة بالإلهام والتعبير الإبداعي.
عشتار معلم هي فنانة متعددة التخصصات تعمل عند تقاطع فنون السيرك والرقص والمسرح. بدأت مشوارها الفني في سن الرابعة عشرة، وأصبحت تعمل بشكل احترافي منذ أكثر من عقد بعد تخرجها في المركز الوطني لفنون السيرك في فرنسا.
تبدع عشتار في تقديم أعمالها الخاصة التي تمزج بين الإبداع والابتكار. من أحدث أعمالها عرض "عوالم/كوزموس"، وهو عرض منفرد يمتد لـ50 دقيقة، أخرجه كليمان دازين بالتعاون مع شركة "ال مان دو لوم" في فرنسا.
في العام 2019، قدمت عشتار أول عرض منفرد لها بعنوان "إنهيدوانا"، من إخراج إيمان عون، بالتعاون مع مسرح عشتار في فلسطين.
كما ساهمت في العام 2013، في إنتاج عرض "بي-أوردرز" بالتعاون مع فادي زمرد، وهو عرض ثنائي أنتجته مدرسة السيرك الفلسطينية.
عشتار تشارك في عروض متعددة مع فرق مشهورة بين فلسطين وأوروبا، حبث شاركت في إنتاج "هذه النهاية" العام 2012 مع شركة ريكتوس، و"بدكة" العام 2013 مع فرقة ومؤسسة القطان.
كما شاركت في عرض العام 2017 من إخراج سيفيرين شافرييه. وفي العام نفسه، كانت جزءا من عرض "حركات"، ثم "إبيفونيما" العام 2018 مع سيرك سيركور، وكذلك في عروض مع مسرح مدينة مالمو في السويد. وفي العام 2019، شاركت في عرض "ان أوبس" مع فرقة "لو مان دي لوم".
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