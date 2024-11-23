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عوالم الفلسطيني يفتتح عروض عمان للرقص المعاصر

11/23/2024 2:47:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
معتصم الرقاد






عمان – انطلقت مساء أول أمس فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان عمان للرقص المعاصر، بعرض "عوالم" القادم من فلسطين، الذي قدم على خشبة المركز الثقافي الملكي.
استمر عرض "عوالم" لمدة 90 دقيقة، مقدما للجمهور تجربة فنية استثنائية تأخذهم في رحلة مع الفنانة المقدسية عشتار. جمع العمل بين المسرح، الرقص وفنون السيرك، بأسلوب إبداعي.
الفنانة عشتار، التي تعيش بين فلسطين وفرنسا، تسعى إلى تحقيق التوازن والسلام الداخلي بين الثقافتين. وتعتمد في عملها على الروحانيات كوسيلة للتواصل مع ذاتها، حيث تشارك الجمهور تجاربها الروحية وذكرياتها المؤثرة مع جدتها.
عشتار تقدم معتقداتها بأسلوب ساخر، داعية الجمهور إلى خوض تجربة عرض غير تقليدية، حيث يتلاقى الشعر مع الفكاهة في أجواء فنية استثنائية.
يشكل عرض "عوالم"، تجربة فنية فريدة تأخذنا في رحلة ممتعة إلى عوالم موازية مليئة بالإلهام والتعبير الإبداعي.
عشتار معلم هي فنانة متعددة التخصصات تعمل عند تقاطع فنون السيرك والرقص والمسرح. بدأت مشوارها الفني في سن الرابعة عشرة، وأصبحت تعمل بشكل احترافي منذ أكثر من عقد بعد تخرجها في المركز الوطني لفنون السيرك في فرنسا.
تبدع عشتار في تقديم أعمالها الخاصة التي تمزج بين الإبداع والابتكار. من أحدث أعمالها عرض "عوالم/كوزموس"، وهو عرض منفرد يمتد لـ50 دقيقة، أخرجه كليمان دازين بالتعاون مع شركة "ال مان دو لوم" في فرنسا.
في العام 2019، قدمت عشتار أول عرض منفرد لها بعنوان "إنهيدوانا"، من إخراج إيمان عون، بالتعاون مع مسرح عشتار في فلسطين.
كما ساهمت في العام 2013، في إنتاج عرض "بي-أوردرز" بالتعاون مع فادي زمرد، وهو عرض ثنائي أنتجته مدرسة السيرك الفلسطينية.
عشتار تشارك في عروض متعددة مع فرق مشهورة بين فلسطين وأوروبا، حبث شاركت في إنتاج "هذه النهاية" العام 2012 مع شركة ريكتوس، و"بدكة" العام 2013 مع فرقة ومؤسسة القطان.
كما شاركت في عرض العام 2017 من إخراج سيفيرين شافرييه. وفي العام نفسه، كانت جزءا من عرض "حركات"، ثم "إبيفونيما" العام 2018 مع سيرك سيركور، وكذلك في عروض مع مسرح مدينة مالمو في السويد. وفي العام 2019، شاركت في عرض "ان أوبس" مع فرقة "لو مان دي لوم".

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