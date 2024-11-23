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فرصة التمويل الإسلامي لتنمية التجارة البينية

11/23/2024 2:46:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






غسان الطالب*

للتجارة البينية دور مهم في تمتين الروابط الاقتصادية بين المجتمعات ومساعدتها على النمو والتطور والتعاون بينها، لهذا فقد حاولنا في هذه المقالة محدودة السطور أن نتحدث عن الدور الذي يمكن ان تلعبه المصارف الإسلامية لتحقيق هذا الهدف.
فالمتتبع لحركة التجارة البينية بين الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي“OIC“ يلاحظ المستوى المتدني لها مقارنة مع الحجم السكاني للدول الأعضاء، أضف إلى ذلك التفاوت الاقتصادي وتفاوت الموارد والمنتجات لهذه الدول، فالبيانات عن حجم التجارة البينية بينها ما قبل العام 2017 كانت متواضعة بحيث يتراوح هذا الرقم بين الـ10 % و8 % من مجموع المبادلات التجارية مع بقية دول العالم، مع العلم ان العالم الإسلامي يتمتع بالعديد من الثروات الطبيعية على مختلف انواعها اضافة إلى السوق الاستهلاكي الواسع الذي يقرب من الملياري شخص إضافة إلى المواقع الجغرافية المميزة التي يتمتع بها العديد من دوله خاصة ما متعلق بطرق المواصلات العالمية.
واليوم ونحن على نشرف على نهاية العام 2024 فما يزال حجم التجارة البينية متواضعا حيث لا يتجاوز الـ 13 % من حجم التجارة العالمية، وهذا بكل تأكيد يحمل رسالة مفادها ان امكانية التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية مرشحة لان تكون افضل مما هي عليه الآن وانها ممكن ان تتطور في السنوات القادمة بشكل يحقق لهذه الدول دورا أكثر تأثيرا في النشاط القتصادي العالمي، وهنا يمكن لنا ان نعزي بعض هذا التطور الملحوظ الى نشاط العديد من المؤسسات المالية الإسلامية وخاصة المصارف منها وتوسعها في السنوات الأخيرة لتشارك في تمويل العديد من من القطاعات الاقتصادية في هذه الدول وخاصة قطاع التجارة الخارجية، وهذا لا ينفي وجود العديد من التحديات التي تقف احيانا عائقا أمام تطور التجارة البينة بين هذه الدول، منها تحديات داخلية واخرى خارجية، نستعرض بعضا منها:
- التفاوت في الموارد الاقتصادية بين هذه الدول حيث تمتلك مجموعة منها نحو 73 % من الاحتياطي العالمي من النفط، وتبلغ حصتها 38.5 % من الإنتاج العالمي له ، كما انها تستحوذ على نحو 40 % من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي، علما بأن 90 % من صادرات هذه الموارد يتم تصديرها كمواد خام.
- عدم استقرار أسعار النفط عالميا مما اثر على مستوى الانفاق خاصة في الدول المصدرة له.
- الحواجز الجمركية التي غالبا ما تعيق حركة انسياب السلع بين هذه البلدان.
- تراجع مساهمة قطاع الزراعة في التبادل التجاري بين مجموعة الدول الإسلامية خاصة تلك التي تأثرت بالتغيرات المناخية مما كان له الأثر على دور هذا القطاع في التجارة البينية بينها.
- ضعف البنية التحتية في العديد من هذه الدول وخاصة على صعيد المواصلات التي تربط بينها اضافة الى اعتماد العديد منها على وسائل انتاج تقليدية.
- بعض القيود التي فرضتها منظمة التجارة الدولية على حركة التجارة الدولية، مع الإشارة الى ضعف المركز التفاوضي والقدرة التنافسية لهذه الدول في علاقاتها التجارية مع بقية دول العالم.
- المشاكل والحروب الإقليمية والتي افقدت بعض الدول وخاصة العربية منها القدرة على التواصل التجاري فيما بينها.
فعلى الرغم من حجم هذه التحديات فاننا نعقد الآمال على قطاع الصناعة المصرفية الإسلامية في الاستجابة إلى بعض احتياجات الدول الإسلامية والتي هي بحاجة إلى مستلزمات التمويل لتنفيذ مشاريع تنموية تساهم في تنمية التجارة بين هذه الدول وتعبئة مواردها الاقتصادية ، وبما يعزز من فرص التعاون بينها اضافة إلى تعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية والإقليمية ، إضافة إلى الدور الذي يمكن أن تقوم به مصارفنا الإسلامية في تحفيز تجارة السلع المنتجة في بلدانها باتجاه بقية الدول الإسلامية.

*باحث ومتخصص في التمويل الإسلامي

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