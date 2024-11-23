فرصة التمويل الإسلامي لتنمية التجارة البينية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غسان الطالب*
للتجارة البينية دور مهم في تمتين الروابط الاقتصادية بين المجتمعات ومساعدتها على النمو والتطور والتعاون بينها، لهذا فقد حاولنا في هذه المقالة محدودة السطور أن نتحدث عن الدور الذي يمكن ان تلعبه المصارف الإسلامية لتحقيق هذا الهدف.
فالمتتبع لحركة التجارة البينية بين الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي“OIC“ يلاحظ المستوى المتدني لها مقارنة مع الحجم السكاني للدول الأعضاء، أضف إلى ذلك التفاوت الاقتصادي وتفاوت الموارد والمنتجات لهذه الدول، فالبيانات عن حجم التجارة البينية بينها ما قبل العام 2017 كانت متواضعة بحيث يتراوح هذا الرقم بين الـ10 % و8 % من مجموع المبادلات التجارية مع بقية دول العالم، مع العلم ان العالم الإسلامي يتمتع بالعديد من الثروات الطبيعية على مختلف انواعها اضافة إلى السوق الاستهلاكي الواسع الذي يقرب من الملياري شخص إضافة إلى المواقع الجغرافية المميزة التي يتمتع بها العديد من دوله خاصة ما متعلق بطرق المواصلات العالمية.
واليوم ونحن على نشرف على نهاية العام 2024 فما يزال حجم التجارة البينية متواضعا حيث لا يتجاوز الـ 13 % من حجم التجارة العالمية، وهذا بكل تأكيد يحمل رسالة مفادها ان امكانية التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية مرشحة لان تكون افضل مما هي عليه الآن وانها ممكن ان تتطور في السنوات القادمة بشكل يحقق لهذه الدول دورا أكثر تأثيرا في النشاط القتصادي العالمي، وهنا يمكن لنا ان نعزي بعض هذا التطور الملحوظ الى نشاط العديد من المؤسسات المالية الإسلامية وخاصة المصارف منها وتوسعها في السنوات الأخيرة لتشارك في تمويل العديد من من القطاعات الاقتصادية في هذه الدول وخاصة قطاع التجارة الخارجية، وهذا لا ينفي وجود العديد من التحديات التي تقف احيانا عائقا أمام تطور التجارة البينة بين هذه الدول، منها تحديات داخلية واخرى خارجية، نستعرض بعضا منها:
- التفاوت في الموارد الاقتصادية بين هذه الدول حيث تمتلك مجموعة منها نحو 73 % من الاحتياطي العالمي من النفط، وتبلغ حصتها 38.5 % من الإنتاج العالمي له ، كما انها تستحوذ على نحو 40 % من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي، علما بأن 90 % من صادرات هذه الموارد يتم تصديرها كمواد خام.
- عدم استقرار أسعار النفط عالميا مما اثر على مستوى الانفاق خاصة في الدول المصدرة له.
- الحواجز الجمركية التي غالبا ما تعيق حركة انسياب السلع بين هذه البلدان.
- تراجع مساهمة قطاع الزراعة في التبادل التجاري بين مجموعة الدول الإسلامية خاصة تلك التي تأثرت بالتغيرات المناخية مما كان له الأثر على دور هذا القطاع في التجارة البينية بينها.
- ضعف البنية التحتية في العديد من هذه الدول وخاصة على صعيد المواصلات التي تربط بينها اضافة الى اعتماد العديد منها على وسائل انتاج تقليدية.
- بعض القيود التي فرضتها منظمة التجارة الدولية على حركة التجارة الدولية، مع الإشارة الى ضعف المركز التفاوضي والقدرة التنافسية لهذه الدول في علاقاتها التجارية مع بقية دول العالم.
- المشاكل والحروب الإقليمية والتي افقدت بعض الدول وخاصة العربية منها القدرة على التواصل التجاري فيما بينها.
فعلى الرغم من حجم هذه التحديات فاننا نعقد الآمال على قطاع الصناعة المصرفية الإسلامية في الاستجابة إلى بعض احتياجات الدول الإسلامية والتي هي بحاجة إلى مستلزمات التمويل لتنفيذ مشاريع تنموية تساهم في تنمية التجارة بين هذه الدول وتعبئة مواردها الاقتصادية ، وبما يعزز من فرص التعاون بينها اضافة إلى تعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية والإقليمية ، إضافة إلى الدور الذي يمكن أن تقوم به مصارفنا الإسلامية في تحفيز تجارة السلع المنتجة في بلدانها باتجاه بقية الدول الإسلامية.
*باحث ومتخصص في التمويل الإسلامي
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