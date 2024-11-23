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موازنة واقعية

11/23/2024 2:46:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الأمة. يأتي هذا المشروع في إطار زمني دستوري ووفق رؤية اقتصادية تستند إلى فرضيات واقعية تأخذ بعين الاعتبار الظروف الإقليمية والتحديات الاقتصادية الراهنة. ابتداءً، يرتكز مشروع الموازنة على تمويل مشاريع تنموية كبرى تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، أبرزها مشروع الناقل الوطني للمياه وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين؛ حيث تمثل هذه المشاريع خطوة مهمة نحو تحسين البنية التحتية ودعم النمو الاقتصادي المستدام، خاصة في ظل الضغوط الإقليمية التي تؤثر على الاستثمار والنشاط السياحي.
بالإضافة إلى ذلك، يسعى المشروع لتحقيق التوازن بين توفير الإنفاق اللازم لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى وخفض نسب خدمة الدين الخارجي. وتظهر هذه الجهود بوضوح من خلال تخصيص نفقات رأسمالية بلغت 1,469 مليون دينار، بزيادة نسبتها 16.5 % (على مستواها المعاد تقديره) مقارنة بالعام الحالي، وذلك لتمويل بناء المستشفيات والمدارس الجديدة وصيانة المنشآت القائمة.
تقدر النفقات العامة للعام 2025 بحوالي 12,511 مليون دينار، منها 11,042 مليون دينار للنفقات الجارية و1,469 مليون دينار للنفقات الرأسمالية. أما الإيرادات العامة، فتبلغ 10,233 مليون دينار، منها 9,498 مليون دينار من الإيرادات المحلية، و734 مليون دينار من المنح الخارجية. كما يظهر المشروع جهودًا حثيثة لتعزيز الاعتماد على الذات من خلال زيادة نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية إلى 86 %، مقارنة بـ81.6 % في العام الحالي. كما انخفضت نسبة الاعتماد على المنح الخارجية لتصل إلى 5.9 %، ما يعكس نجاح الأردن في تعزيز نهج الاكتفاء الذاتي على مدى السنوات الماضية.
تتوقع الحكومة نمو الاقتصاد الوطني بنسبة حقيقية تبلغ 2.5 % ونموًا اسميًا بنحو 4.9 %، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة. يهدف هذا التوجه إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، ما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة. وفي السياق ذاته، تلتزم الحكومة بتعزيز الحماية الاجتماعية، يتضمن مشروع الموازنة زيادة في مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية. من المتوقع أن تستفيد 15 ألف أسرة جديدة تضم حوالي 90 ألف فرد من هذه المخصصات.
أما في مجال التعليم، فقد تمت زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بنسبة 50 % لتصل إلى 30 مليون دينار. هذا الدعم الإضافي سيُمكّن الصندوق من زيادة عدد المستفيدين بنحو 9 آلاف طالب وطالبة، ليبلغ الإجمالي حوالي 53 ألف مستفيد. كما يشمل المشروع مخصصات مالية لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية مثل أسطوانة الغاز المنزلي والقمح والشعير، بالإضافة إلى الدعم غير المباشر لقطاعات المياه والكهرباء والصحة. كما تم رصد مخصصات كافية لدعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بهدف تعزيز قدراتها على الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.
يعكس مشروع قانون الموازنة للعام 2025، واقعية مطلوبة وفهماً اقتصادياً جيداً والتزام الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تستند إلى تعزيز الاعتماد على الذات، وتحقيق التوازن بين الإنفاق والاستثمار، ودعم القطاعات الحيوية، وهو ما يؤطر لعمل اقتصادي حقيقي يبتعد عن الشعبويات ويرسم ملامح واعدة لتحسين الواقع الاقتصادي الصعب، خاصة مع تزايد التحديات الإقليمية والضغوط الاقتصادية. وبالتأكيد، يبقى تحقيق الأهداف المنشودة مرهونًا بفعالية تنفيذ المشاريع المقترحة وقدرة الحكومة على تحويل الأفكار لواقع يلمسه الناس.

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