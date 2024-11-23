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مؤتمر الأطراف.. كلاكيت 29 مرة

11/23/2024 2:46:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)









لم يتمكن منتجو فيلم "مؤتمر الأطراف" السنوي في جلسة تصوير انعقاده في العاصمة الأذرية باكو من إقناع الجمهور المتابع له بجودة مضمونة وجدية المعنيين وصدق المحتوى بالرغم من إعادة التصوير للمرة 29 في بلدان مختلفة وتحت عناوين مكررة، محققا رقما قياسيا يستحق من القائمين على لائحة غينيس للأرقام القياسية إصدار وثيقة بحقه كنموذج لأكثر محاولات دولية تخص المناخ دون أي نتيجة، بالرغم من حجم ما ينفق عليه من أموال وجهد من كافة المشاركين وتعدد مواقع التصوير والتي تمثل دول الاستضافة كل عام.
"كلاكيت 29 مرة" هو التسمية الفنية الأصوب "لمؤتمر الأطراف كوب 29"، كونه لم يتجاوز في دوره سوى إضافة أيام لالتقاط الصور والتمثيل على الدول المتضررة والإقامة الفندقية وبث كمية أكبر لغاز ثاني أكسيد الكربون من حجم ما صدر عن وسائط النقل التي استخدمها المشاركون وصولا لموقع التصوير الأخير إلى الدولة المستضيفة، "كلاكيت 29 مرة" هي عدد مرات إعادة الحديث في قضايا جوهرية كانت وتستمر لتكون المؤشر القادم من مستوى تراجع حياة الأفراد والمناخ والبيئة، خصوصا في دول العرض لفلم "مؤتمر الأطراف" في المناطق والدول الأشد فقرا وتضررا من غازات الدول المصنعة الكبرى، لتكون مناطقنا تمثل دور مسارح العرض للأضرار وأكثر المتأثرين من متابعين لها على شباك تذاكر فلم واقع نهاية الكون.
في فيلم "مؤتمر الأطراف" ولن اقول "كوب29" كان الأقوى والأكثر صراحة والحقيقة الوحيدة في الحدث هي حديث ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، والذي تجاوز وعي الجميع ووضع حقائق مفزعة ضمن أسطر النص وأمام كافة المتابعين، حين قال إن إعادة الإعمار لغزة ستبث ما يعادل انبعاثات 135 دولة لأكبر غاز مسبب لكارثة تغير المناخ وهو غاز ثاني أكسيد الكربون، وكأنه يقول بلغة السياسة إن السكوت لعام كامل عن دمار بقعة من الأرض هو دليل عدم جدية كل من اجتمع اليوم ليقنعنا بحماية الكوكب.
في فيلم "مؤتمر الأطراف " كان صوت الأردن جليا على لسان الأمير تأكيدا أن المستقبل لن يكون الأجمل ما لم يكن السلام والمناخ والأمن حقائق مترابطة قبل أن يكون المال والتعويض والوعي والوعود بالتمويل هي سبب الاجتماع، وللأسف في عالم اجتمع أغلب وأبرز قادته من الدول العظمى على دمار غزة وجعلها محرقة القرن لن يكون صادقا للاجتماع مجددا معه، أو انتظار بارقة أمل ونور منه، حتى لو كانت من ثقب أوسع من ثقب الأوزون الذي ساهمت في اتساعه غارات طائرات أسقطت آلاف الأطنان من قنابل صنعوها في مصانعهم على غزة أرضا وشعبا.
في قضايا المناخ لا مستقبل إلا بالمنعة، ولا منعة إلا بالتشدد بحماية النظم البيئية التي تتمتع بتنوع بيولوجي مرتفع، ولا منعة إلا بالحفاظ على موائل الأسماك والحياة البحرية والبرية واستعادتها من خاطفيها، ولا منعة إلا بمساعدة الطبيعة على تحمل الظروف المتغيرة، ولا منعة دون إعداد المجتمعات للتأثيرات المناخية والتكيف مع الظروف والواقع، ولا منعة دون تقبل خسائر آنية تحقيقا لأرباح مستدامة لأجيال قادمة، ولا منعة دون قوانين صارمة لاحتجاز الكربون في الطبيعة، وكل ذلك منهج عالمي أو محلي، وكل ذلك لن يتحقق أردنيا ما بقي ملف البيئة يدار بعقلية "أنا زعلان منك أو أنا راض عنك" في اتخاذ القرارات أو الإقالات، وما دامت جمعيات ومؤسسات البيئة تتحول لأجسام بيروقراطية تدار بفكر المال وأهمية التمويل على حساب الضرر ويهاجر هروبا أبرز عقولها للعمل في دول حولنا، وما دام التهميش لأصحاب المصلحة عنوان المرحلة.

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