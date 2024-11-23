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2024 عام مالي صعب

11/23/2024 2:46:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








قبل الخوض في تفاصيل مشروع قانون موازنة عام 2025، لا بد لنا من تحليل الوضع الحالي للسنة التي قاربت على الانتهاء.
كان واضحا أن مسلسل التراجع في إيرادات الخزينة، الذي بدأ في الربع الأخير من عام 2023، استمر بشكل واضح ومتزايد في عام 2024، وكانت أسباب الهبوط في الإيرادات متعددة بين تداعيات حرب الإبادة في غزة وتأثيراتها العميقة على عدد من القطاعات الإنتاجية والاستثمارية والخدمية، وبين تغير في أنماط استهلاكية كبيرة أدت إلى هبوط إيرادات ضريبية بمختلف أنواعها، وتحديدا الخاصة منها.
بلغة الأرقام، تراجعت الإيرادات العامة عما هو مقدر في موازنة 2024 بمقدار 946 مليون دينار، وهو أكبر تراجع يحدث منذ عام 2012، وغالبية هذا الهبوط جاء من الإيرادات المحلية، وتحديدا الضريبية.
لنكون أكثر وضوحا، تعرضت الإيرادات الضريبية لضغوطات كبيرة ونزيف هائل بسبب تغير أنماط الاستهلاك، وخاصة في بندي السيارات الكهربائية التي غزت الأسواق بأكثر من 120 ألف سيارة، مما ساهم في هبوط حاد في ضريبة المحروقات، إضافة إلى تغير النمط الاستهلاكي في السجائر التقليدية والاتجاه نحو منتجات التبغ الحديثة مثل السجائر بالتسخين، والتي أدت بالمحصلة إلى هبوط إيرادات الضريبة الخاصة على السجائر.
وهاتان الضريبتان (السيارات والسجائر) وحدهما تشكلان أكثر من 55 % من الضريبة الخاصة، وأي هبوط فيهما يؤثر مباشرة وبشكل واضح على الإيرادات المحلية.
ناهيك عن أن إيرادات الجمارك تعرضت لنزيف آخر، لكن هذه المرة كان السبب معروفا، حيث يعود أصل الهبوط إلى تداعيات القرارات الجمركية التي اتخذت في عام 2022، والتي قضت بتخفيض الرسوم الجمركية على الواردات بنسب كبيرة، ووضعها ضمن مستويات أربع فقط، حيث ساهم الإجراء جليا في تراجع الإيرادات بنسب كبيرة، حيث هبطت إيرادات الجمارك بمقدار 100 مليون دينار عما هو مقدّر في عام 2024.
الأمر مشابه أيضا لإيرادات ضريبة بيع العقار، التي هبطت بمقدار 44 مليون دينار، وانخفاض إيرادات تغطية المنح بمقدار 47 مليون دينار عما هو مقدّر للعام الحالي.
كان بإمكان الحكومة السابقة وقف النزيف الحاصل في بند الإيرادات وتعويض خسائر الخزينة والوصول إلى المستهدف في قانون موازنة الدولة لسنة 2024، لكن للأسف الحكومة في ذلك الوقت وقفت متفرجة على الوضع المالي المتدهور، دون أن تحرك ساكنا حتى النصف الأول من هذا العام.
وبعد المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي، حينها فقط اتخذت الحكومة أولى الإجراءات التصحيحية بضبط نفقاتها الجارية بمقدار 300 مليون دينار، أو ما نسبته 15 % منها، لتلحقها بعد ذلك بقرار قبل رحيلها بيومين برفع الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية ومنتجات التبغ والسجائر، لتدارك ما يمكن تداركه وتعويض القليل مما فاتها.
أقولها بصراحة، إن جميع مؤشرات قانون موازنة الدولة لسنة 2024 لم تتحقق وفق ما هو مقدر، وكان ذلك بسبب ترهل الحكومة وعدم جرأتها في ذلك الوقت على اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية والتصحيحية في الوقت المناسب، ولو اتخذت القرارات الصحيحة منذ نهاية الربع الأخير من العام الماضي، لتحققت العديد من مؤشرات الموازنة التي قاربت على الانتهاء.
للعلم، البند الوحيد الذي تحقق في موازنة 2024، وجاء لصالح الخزينة هو بند المنح الخارجية، الذي ارتفع عما هو مقدّر بمقدار 724 مليون دينار ليصل فعليا إلى 739 مليون دينار.

MENAFN23112024000072011014ID1108918454

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