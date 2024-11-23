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هل تصمد مذكرات الجنائية الدولية..؟!

11/23/2024 2:46:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








يكاد المرء يتفاءل بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب. إذا كانت المحكمة ستمضي قدُمًا في القضية وتوسعها كما ينبغي، فسيكون هذا تطورًا زلزاليًا في مسار المحاسبة الدولية وإنهاض العدالة. لكن القرار يأتي على خلفية عريضة من الشكوك المتأصلة حول نزاهة وكفاءة مؤسسات العدالة العالمية، التي لم تصمد تاريخيًا أمام الضغوط التي تمارسها عليها قوى مسعورة لا تتورع عن فعل شيء لإحباط العدالة.
جاءت مذكرات التوقيف من اتهامات بارتكاب جرائم حرب ممنهجة ارتكبها الكيان الصهيوني، خاصة في غزة، حيث تم توثيق الاستخدام المفرط للقوة الغاشمة، والقصف العشوائي، واستهداف المدنيين. وقد أسست منظمات حقوق الإنسان، ومنها ((منظمة العفو الدولية)) و))هيومن رايتس ووتش))، بالإضافة إلى الشهادات الفلسطينية وأدلة قدمتها هيئات تحقيق مختلفة، لحجج لا يمكن دحضها ضد كبار قادة الكيان. وكان قرار المحكمة الدولية نتيجة متأخرة كثيرًا لسنوات من النضال الذي خاضته منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والدولية، لدفع المحكمة نحو محاسبة مسؤولي الكيان عن جرائم فادحة لا تقل عن الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي والفصل العنصري.
للفلسطينيين، يجلب هذا القرار بصيص أمل نادرا. فعلى مدى عقود طويلة من القمع المنهجي، وسلب الأراضي، وارتكاب جرائم الحرب، أفلت الكيان وقادته دائمًا من العقاب. ويقول تحرك المحكمة الأخير إنه حتى أقوى الشخصيات وأكثرها حصانة قد لا تكون فوق القانون. لكنه يبقى أملًا حذِرًا مثل الكثير من بوارق الأمل التي انطفأت وتلاشت مثل سراب. فقد شهد الفلسطينيون قرارات دولية عديدة لم تُترجم إلى عدالة ملموسة. ويبقى السؤال قائماً حول ما إذا كانت مذكرات المحكمة الدولية ستؤدي هذه المرة إلى محاكمات فعلية أو إدانات، أم أنها ستبقى في منطقة الرمزية التي لا تجلب خبزًا ساخنًا إلى المائدة. لكنها تمثل على الأقل تحديًا للرواية التي تُصور الكيان على أنه خارج نطاق القانون الدولي، وتعطي الفلسطينيين دافعًا إلى تكثيف الدعوات إلى المحاسبة والتضامن الدولي.
لم يكن الوصول إلى هذا القرار سهلاً، ومن المؤكد أنه كان محفوفًا بكمٍّ هائل من الضغوط التي مورست على المحكمة الجنائية الدولية. وهذا بالضبط هو ما يعطيه قيمة إضافية. فلطالما قدمت الحكومات الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، الحماية للكيان الصهيوني من التدقيق الدولي. ولم يكن ثمة عوز في التقارير التي تحدثت عن ممارسة مسؤولين رفيعي المستوى ضغوطًا على قضاة المحكمة ومدعيها العامين، لإرجاء التحقيقات أو إسقاطها، وتهديدهم بتقليص التمويل أو العزلة الدبلوماسية.
ولم تعمل المحكمة بلا ضغوط عندما يتعلق الأمر بمحاسبة معسكر الشر المتغطرس الذي ينزه نفسه عن المحاسبة. عندما حاولت المحكمة التحقيق في الجرائم الأميركية في أفغانستان في العام 2019، فرضت إدارة ترامب، العائد الآن إلى قيادة ((النظام الدولي القائم على القواعد، عقوبات على مسؤولي المحكمة، بمن فيهم المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا، وحظرت دخولهم إليها. وشن الكيان الصهيوني وحلفاؤه حملات دبلوماسية مكثفة لإفشال التحقيقات في الأنشطة الاستيطانية الإجرامية بالضفة الغربية، واتهم المحكمة بالتحيز والتسييس. وأظهرت الأنماط من الضغوط ضعف المحكمة وعجزها على أداء دورها باستقلالية، وأكدت على طبيعة التحديات القاهرة التي تفرضها القوى الغاشمة على العدالة الدولية.
إذا تم تنفيذ القرار هذه المرة، فقد يشكل سابقة تاريخية تفتح الباب لمحاسبة مسؤولين آخرين من مرتكبي جرائم الحرب. لكن ذلك يتطلب تعاون الدول الأعضاء في ميثاق المحكمة لتنفيذ مذكراتها، وهو متطلب مشكوك فيه سلفًا بحكم السوابق، وطبيعة التحالفات الدبلوماسية والعسكرية القوية التي تحمي الكيان وقياداته. وكانت ردود الفعل على القرار متباينة، كما هو متوقع، فقد انقسمت الدول العربية ما بين الدعم والانتقاد. وفي حين أيدت فرنسا وبلجيكا الخطوة باعتبارها ضرورة لتحقيق العدالة الدولية، انتقدت المملكة المتحدة المذكرات ووصفتها بأنها ((غير مفيدة)) في سياق الصراع، وتذرعت بأنه لا يمكن المساواة بين ((دولة ديمقراطية)) و))منظمة إرهابية)) مثل ((حماس))، على حد تعبيرها.
لكن الأسوأ على الإطلاق، كالعادة، كان موقف الولايات المتحدة؛ قائدة الهجوم المستمر على العدالة والإنسانية. وصف جو بايدن إصدار المذكرات بأنه ((قرار مروع)). وأكد بلينكن على موقف واشنطن التقليدي الذي يرى أن ((المحكمة الجنائية الدولية)) لا تمتلك الصلاحية لمقاضاة مواطني دول غير موقعة على نظامها الأساسي، مثل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة. وكان لا بد من استحضار النفاق الفاضح في موقف الولايات المتحدة التي أشادت بالمحكمة وقراراتها كلما تعلق الأمر بمقاضاة الأعداء أو الفقراء. ويتوقع المراقبون أن تستهدف الولايات المتحدة المحكمة بكل طريقة ممكنة، خاصة مع قدوم ترامب المعروف بتفانيه في حماية الكيان الصهيوني ومعاداة المحكمة بالتحديد.
أياً يكن، ينبغي عدم تفويت بداية الزخم التي وفرها قرار المحكمة. ستكون هذه فرصة لتكبير القضية، والمسارعة إلى طلب مقاضاة داعمي الكيان ومصدري الأسلحة المستخدمة في تنفيذ جرائمه وتأييد أفعاله، خاصة مع قرار ((محكمة العدل الدولية)) بشأن معقولية ارتكاب الكيان جرائم حرب وإبادة جماعية. بل يمكن الذهاب شوطًا أبعد إلى فتح قضايا المجازر الجماعية التي ارتكبها الكيان بحق الفلسطينيين تاريخيًا، والاحتلال، والاستعمار. ومهما تكن النتائج، فإن صنع موجات لا تني تتسع حول الحجر الذي رمته مذكرات التوقيف في بركة الظلم الآسنة في حق الفلسطينيين لا بد أن تخلق ((فوضى)) محمودة ومطلوبة في معسكر الكيان وداعميه، عل وعسى.

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