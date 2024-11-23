تقدم في الزرقاء ينظم يومًا ترفيهيًا للأطفال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نظمت لجنة الشباب والمبادرات في حزب تقدم بمحافظة الزرقاء يومًا ترفيهيًا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل.
وحضر اليوم الترفيهي الذي اشتمل على أنشطة رياضية ومسابقات متنوعة ورسم على وجوه الأطفال، رئيس الفرع في الزرقاء المحامي محمد هشام البوريني، ورئيس لجنة الشباب جعفر الزيود.
وقال البوريني إن هذه الفعاليات تأتي في إطار جهود الحزب لتعزيز الوعي بحقوق الطفل وتوفير بيئة ترفيهية تسهم في دعم الطفولة.
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