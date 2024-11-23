تقدم في الزرقاء ينظم يومًا ترفيهيًا للأطفال

نظمت لجنة الشباب والمبادرات في حزب تقدم بمحافظة الزرقاء يومًا ترفيهيًا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل.



وحضر اليوم الترفيهي الذي اشتمل على أنشطة ومسابقات متنوعة ورسم على وجوه الأطفال، رئيس الفرع في الزرقاء المحامي محمد هشام البوريني، ورئيس لجنة الشباب جعفر الزيود.



وقال البوريني إن هذه الفعاليات تأتي في إطار جهود الحزب لتعزيز الوعي بحقوق الطفل وتوفير بيئة ترفيهية تسهم في دعم الطفولة.