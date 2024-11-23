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مناطق في عجلون تترقب إنجاز مشاريع كبرى لإنهاء معاناة نقص المياه

11/23/2024 2:45:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عامر خطاطبة






عجلون- بانتظار الانتهاء من مشاريع مائية كبرى، التي بدئ العمل بتنفيذها مؤخرا، تبقى مناطق شاسعة في محافظة عجلون كعنجرة وعجلون وعين جنا وعين البستان، تعاني من شح المياه وتأخر الأدوار لثلاثة أسابيع، حتى الانتهاء من تنفيذ تلك المشاريع بمواعيدها المحددة، من دون تأخير أو تعثر.
ويرى متابعون أن هذه المشاريع، وفي حال إنجازها، ستكون نوعية وقادرة على تجاوز أزمات المياه التي تعاني منها المناطق طيلة العام، معربين عن تفاؤلهم بأن تجد من مختلف الجهات المعنية كل الدعم والتسهيلات لضمان إنجازها بمواصفات جيدة.
الناشط وعضو مجلس المحافظة منذر الزغول، يقول، "يبدو أن مشكلة المياه في عجلون التي عانينا منها سنوات طويلة، رغم أن المحافظة تعد الأكثر تساقطا للأمطار على مستوى الأردن، قد تتحسن مستقبلا مع وجود مشاريع مائية عملاقة تنفذ حاليا في المحافظة سواء كانت من موازنات مجلس المحافظة أو من خلال موازنات وزارة المياه والري، أو المنح الدولية".
وأكد الزغول، أن "مشروع الخط الناقل للمياه الذي يجري العمل به حاليا بدءا من سد كفرنجة إلى منطقة القاعدة في عنجرة، سيزود المنطقة بـ350 مترا مكعبا في الساعة كما هو مخطط له"، لافتا إلى أن "المؤشرات الأولية تبين أن المشروع سيحقق نجاحات كبيرة، خصوصا إذا علمنا أن البئر الذي تم حفرها في المنطقة الواقعة ما بعد سد كفرنجة من الآبار الناجحة جدا، وستغذي الخط الناقل بكميات مناسبة من المياه"، في حيت يقترح الزغول "حفر آبار جديدة في مناطق ينابيع وشلالات المياه، لا سيما في راجب والصفا ووادي الطواحين واشتفينا والعيون وغيرها من مناطق المحافظة".
ووفق مصادر المياه، فإن تكلفة المشروع الذي يأتي بمنحة دولية، تبلغ زهاء 9 ملايين دولار، ومن المخطط له أن ينتهي العمل به مع نهاية العام المقبل، ليغذي منطقة عنجرة وعين البستان والعامرية ومناطق الصفا وعين جنا وعجلون ومناطق أخرى في المحافظة التي تتغذى حاليا من آبار اشتفينا، ما يعني أن هذه المناطق ستتغذى من الخط الناقل الجديد، وستتوجه كميات المياه المتوفرة في آبار اشتفينا إلى مناطق أخرى في المحافظة كمناطق الجنيد والروابي وأجزاء من عين جنا وعجلون ومناطق أخرى في مناطق خيط اللبن.
ويقول المواطن أحمد الخطاطبة، إن "مدنا وقرى وأحياء واسعة في محافظة عجلون ستبقى تعاني فقرا بمياه الشرب وتأخرا في الأدوار يمتد لأكثر من 3 أسابيع، خصوصا في فترات ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الطلب على مياه الشرب خلال الصيف بانتظار إتمام هذا المشروع الحيوي"، مشيرا إلى "مشروع آخر ذي أهمية بيئية جرى الحديث عنه كثيرا، وهو مشروع الصرف الصحي لخدمة مناطق عبين وعبلين وصخرة بقضاء الجنيد، والتي ما تزال تعتد على آلاف الحفر الامتصاصية المهددة للبيئة ومصادر المياه الجوفية".
أما المواطن عبدالله القضاة، فيقول من جهته، إن "أحدا لا يعلم متى سيتم الانتهاء من المشروع بمراحله الأربع، ما يبقي مناطق مرشحة للاستفادة منه، كعنجرة ومناطق الصفا وعين البستان وعين جنا وعجلون في حالة ترقب ومعاناة قد تطول أو تقصر بالاعتماد على سير العمل والبدء بالتنفيذ وعدم التعثر في أي من مراحله".
ووفق الخبير المائي الدكتور ثابت المومني، فإن "مشروع الصرف الصحي الذي وعدت به مناطق الجنيد بمنحة دولية، يعد من أكثر المشاريع أهمية في المحافظة، إذ إن أهميته تكمن في التخلص من آلاف الحفر الامتصاصية وآثارها البيئية السلبية، خصوصا على مصادر المياه في المحافظة"، مؤكدا أنه "لا يعلم شيئا عن المراحل التي وصل إليها المشروع"، وداعيا في الوقت ذاته، إلى "استثمار سد كفرنجة لأغراض الشرب والإسراع بتنفيذ مشروع محطة التحلية والخط الناقل من السد".
وبين رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، أن مجلس المحافظة السابق كان قد وقع قبل زهاء 6 أعوام اتفاقية تمويل مع USAID، لإنشاء مشروع لاستغلال مياه السد بمعدل 350 مترا مكعبا بالساعة لغايات استخدامها لأغراض الشرب، وهو ما بدئ العمل به العام الحالي.
وأكد المومني، أن منطقة الجنيد أصبحت من المناطق الجاذبة للاستثمار ومن المهم أن يتم توفير بيئة استثمارية جاذبة، خصوصا في مجال توفير البنية التحتية المناسبة والإسراع في تنفيذ شبكة الصرف الصحي التي كانت على مدار الوقت من القضايا والمعيقات التي تقف بوجه الاستثمار.
وتؤكد مصادر إدارة مياه المحافظة، أن إنشاء الخط الناقل ومحطة التحلية، سيوفر للمحافظة كميات كافية من مياه الشرب، بحيث يمكن لها تزويد عدة مدن كبيرة بحاجتها كاملة من دون الحاجة لتزويدها من المصادر الخارجية والمصادر الداخلية التي تتراجع طاقتها الإنتاجية خلال الصيف، ما سينهي مشكلة مياه الشرب في المحافظة بشكل جذري.
يشار إلى أن المحافظة تعتمد في مصادرها المائية حاليا على مصادر داخلية وهي (آبار زقيق 1 و2 و3 و4، ونبع عين القنطرة والتنور، آبار عين جنا، الصفصافة، نبع راسون، إشتفينا ومصادر مائية أخرى) وتشكل مجتمعة ما نسبته (80 %) من التزود المائي.
وأكدت مصادر المياه، أنه تم مطلع العام الحالي طرح 3 عطاءات من مشروع الخط الناقل ومحطة التحلية من بين 4 عطاءات، وذلك بعد انتهاء دراسات المشروع الذي تبلغ تكلفته 6 ملايين دينار أردني وبمنحة من الوكالة الأميركية USAID، مشددة على أن هذا المشروع الكبير يحظى باهتمام كبير من وزارة المياه والري لإيجاد الحلول المناسبة الطويلة الأمد لمشكلة المياه في عدد من مناطق المحافظة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن هذا المشروع الكبير يأتي من ضمن سلسلة مشاريع مائية مهمة جدا تقدر بزهاء 83 مليون دينار ستنفذها وزارة المياه والري في محافظة عجلون، ممولة من خلال منح عربية ودولية، مؤكدة أن مشروع الصرف الصحي لمنطقة الجنيد قد يحتاج إلى وقت أطول للبدء بطرح عطاءاته وتنفيذه.
ووفق مخططات المياه، فإن تزويد المواطنين بالمياه بعد إنجاز الخط الناقل سيكون من الخزان بشكل انسيابي، وسيوفر 350 مترا مكعبا في الساعة، بحيث سينفذ على أربع مراحل، ستشمل المرحلة الأولى إنشاء محطة تحلية بعد سد كفرنجة، كما ستشمل المرحلة الثانية إنشاء محطات رفع والمرحلة الثالثة ستشمل إنشاء خزان تجميعي بمنطقة القاعدة في عنجرة بالقرب من متنزه عين جارا بسعة 6 آلاف متر مكعب، فيما ستشمل المرحلة الرابعة مد الخطوط الناقلة للمياه من بعد سد كفرنجة إلى موقع الخزان التجميعي.
من جهته، أكد مدير إدارة مياه عجلون المهندس مالك الرشدان، أن مشروع الخط الناقل من سد كفرنجة سيظهر أثره الكبير على المحافظة بالتزود بكميات كافية من مياه الشرب في العام 2026، لينهي مشكلة النقص في المناطق المستهدفة من المشروع، ويوفر الكميات القادمة من مصادر أخرى لخدمة مناطق في المحافظة بكميات إضافية.
وأوضح الرشدان، أن الخط الناقل سيكون بسعة 12 إنش، وبطول زهاء 16 كم بحيث يبدأ من محطة تحلية في موقع سد كفرنجة وصولا إلى منطقة القاعدة في عنجرة، مشيرا إلى أنه سيحتوي على 5 محطات ضخ تتوزع على طول الخط بدءا من السد ومرورا بكفرنجة وعين البستان وعنجرة وصولا إلى الخزان التجميعي في منطقة القاعدة.

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