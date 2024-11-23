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البحر الميت.. آمال بانتعاش حركة الموسم الشتوي السياحية

11/23/2024 2:45:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حابس العدوان






البحر الميت- في الوقت الذي تعاني فيه المنتجعات السياحية في منطقة البحر الميت من تراجع النشاط السياحي بنسب تقارب الصفر، يعود مشهد افتراش الأردنيين ظلال الأشجار والأرصفة على جانبي طريق البحر الميت وارتفاع أعداد زوار المتنزهات والمطاعم السياحية ليحيي الآمال بانتعاش الحركة السياحية والتجارية في المنطقة.
فالحياة بدأت تدب من جديد في جميع مناطق الأغوار، خصوصا البحر الميت بعد تراجع كبير نتيجة الأوضاع الأمنية غير المستقرة في المنطقة والإقليم، بالإضافة إلى فترات ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في تلك المناطق صيفا، إلا أن الأجواء الدافئة حاليا فيها، دفعت آلافا من السياح والمتنزهين، لارتياد المناطق التي تعد قبلة للسياحة الشتوية.
أعداد كبيرة من الزوار والمتنزهين، تتوافد على شواطئ البحر الميت ومنطقة الزارة "المياه الساخنة" ومتنزه الأمير حسين، والسدود والمناطق الطبيعية الأكثر ازدحاما بالزوار الذين وفدوا بقصد التنزه والاستجمام بمياه البحر والمياه المعدنية الساخنة والأجواء العائلية الجميلة.
ووفق المواطن صالح داود، فإن ما تقدمه منطقة البحر الميت من تنوع سياحي فريد، جعل منها القبلة الأولى للسياحة، وبالذات في مثل هذا الوقت من كل عام، في حين أن توافر المقومات اللازمة لاستقبال الزوار من بنية تحتية مناسبة، دفعت الكثير لارتياد المنطقة، وتحديدا المنتجعات والمتنزهات المجانية، التي حازت على النسبة الأكبر من المتنزهين.
وأضاف داود، أن الأجواء الدافئة في منطقة الأغوار كان لها دور كبير في إقبال السياح، خصوصا في جانب السياحة العائلية، إذ وجدت العائلات فرصتها لقضاء العطلة بين أحضان الطبيعة، والخروج من أجواء العمل والحياة الرتيبة طوال الأسبوع، مشيدا في الوقت ذاته بجهود الجهات المعنية بالمحافظة على نظافة المنطقة، بخلاف ما كانت عليه سابقا.
أما المواطن أحمد العدوان، فيؤكد من جهته، أن "الأجواء اللطيفة أسهمت في ازدياد أعداد المتنزهين بصورة غير مسبوقة، فارتفاع درجات الحرارة في اليومين الماضيين أسهم في ارتفاع عدد زوار المنطقة"، لافتا إلى أن "غالبية الشوارع الرئيسة والفرعية اكتظت بالمتنزهين، فيما تسببت المركبات بازدحامات مرورية على التقاطعات والإشارات الضوئية".
من جانبه، يؤكد مدير متنزه الأمير حسين المهندس معن الصقور، أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال الزوار والمتنزهين خلال العطلة الأسبوعية، مبينا أن المؤشرات الأولية تدل على أن الموسم السياحي الشتوي سيكون استثنائيا.
ولفت الصقور، إلى أن ما يقدمه المتنزه من خدمات توفر أجواء مريحة ومناسبة للمتنزهين والسياح، والبنية التحتية المناسبة لمثل هذه الأوقات بشكل مجاني تشكل دافعا كبيرا لغالبية العائلات الأردنية لارتياده، متوقعا أن يشهد المتنزه حركة سياحية نشطة خلال أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع بدءا من الأسبوع الحالي.
ويشير الصقور إلى أن هذه الأعداد الهائلة التي تقارب 5 آلاف شخص في اليوم الواحد، تشكل تحديا للعاملين في المتنزه، وبالذات بشأن النظافة، مناشدا المتنزهين الاهتمام بنظافة المكان الذي يؤمونه، وأن يلتزموا بعدم إلقاء النفايات على الأرض، برغم وجود حاويات وسلال مخصصة لهذا الغرض.
على صعيد متصل، يتوقع عاملون في القطاع الاقتصادي أن ينعكس النشاط السياحي على جميع المحال التجارية بالمنطقة، مؤكدين أن الحركة التجارية حاليا تشهد تراجعا كبيرا.
ويؤكد التاجر أمجد أبومحفوظ، أن الحركة التجارية ترتبط ارتباطا وثيقا بالحركة السياحية، إذ إن أي نشاط سياحي جيد سينعكس إيجابا على الحركة التجارية التي ما تزال تعاني كثيرا نتيجة تراجع حركة الزوار والمتنزهين.
ويأمل أبو محفوظ، أن تنتعش الحركة السياحية مع بدء الموسم السياحي الشتوي الذي يعول عليه التجار كثيرا للحد من الخسائر وتحقيق فائدة تمكنهم من الاستمرار في عملهم، موضحا أن المواسم الماضية لم تكن كما كنا نأمل، إذ إن الحركة لم تستمر لفترة طويلة لتحقيق الفائدة المرجوة.
وبحسب التاجر محمد النشاش، فإن الأوضاع التي شهدتها المنطقة في عطلة نهاية الأسبوع تبشر بالخير، آملا أن تعود الحركة السياحية إلى سابق عهدها، ليعوض التجار الخسائر الكبيرة التي حلت بهم، نتيجة الجائحة التي تسببت في غياب المتنزهين عن المنطقة.
إلى ذلك، يؤكد الرئيس التنفيذي لجمعية أصدقاء البحر الميت زيد السوالقة، أن التوقعات تشير إلى ارتفاع وتيرة الحركة السياحية الداخلية تجاه منطقة البحر الميت خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه وبمثل هذه الأوقات تبحث العائلات الأردنية عن الدفء والهدوء وجمال الطبيعة وأشعة الشمس، وهي ميزات توفرها منطقة البحر الميت.
وأضاف السوالقة، أن منطقة البحر الميت توفر متطلبات السياحة العائلية إضافة إلى تميزها بامتداد الشواطئ واتساعها وسهولة الحركة والأمان والأجواء الرحبة، مؤكدا أن ما يقدمه متنزه الأمير حسين من خدمات، جعلته مقصدا للعائلة الأردنية سواء خلال الموسم السياحي أو في نهاية الأسبوع طوال أيام العام.
وبين، أن الحركة السياحية الخارجية تشهد انخفاضا كبيرا مع استمرار الأوضاع الأمنية بالمنطقة ودخول فصل الشتاء الذي عادة ما تقتصر فيه الحركة على السياحة الداخلية، داعيا إلى تزيين شارع البحر الميت بالأشجار المناسبة لطبيعة المنطقة وتزيين شارع البحر الميت بطريقة تُبهج الزوار والسياح وإقامة الفعاليات التي تمكّن المقيمين في الفنادق من المشاركة بها وبالتالي تنويع المنتج السياحي في المنطقة.
ودعا السوالقة، إلى توفير الخدمات التي يحتاجها الزوار كالدورات الصحية والشواطئ العامة وعدم التعدي على الأرصفة وإعاقة العبور والمشي فيه كون الزوار يفضلون استخدامه لمشاهدة غروب الشمس أو المشي ليلاً.
يذكر أن منطقة الأغوار، خصواصا البحر الميت والزارة، تعد من أكثر المناطق السياحية جذبا لزوار من مختلف أنحاء المملكة، بحيث يبدأ الموسم السياحي مع بداية الشهر المقبل، وانتهاء أربعينية الشتاء، ليستمر حتى نهاية شهر نيسان (أبريل) من كل عام.

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