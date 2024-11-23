عودة الفرسان

(MENAFN
- Al Watan)
استفاق الوحدة من غيبوته، وسجل انتصارا هو الثاني له في دوري روشن السعودي للمحترفين، منهيًا صيام 8 جولات متتالية عن الانتصارات، بتغلبه على ضيفه التعاون 1/صفر، في المواجهة جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، لحساب الـ11 للدوري، لينهي إخفاق 8 جولات متتالية منذ انتصاره الأول في الجولة الثانية على حساب العروبة.
سجل لفرسان نور عبدالعزيز نور ((41))، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط ويقفز للمركز الـ15، مبتعدا نسبيا عن قاع الترتيب، وظل السكري على 15 نقطة ثامنا.
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