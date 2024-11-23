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زواج الشعبي - جريدة الوطن السعودية

11/23/2024 2:43:33 PM
(MENAFN- Al Watan) احتفت عائلة آل الشعبي بحفل زواج ابنهم الشاب، أحمد بن يحيى الشعبي، على كريمة، الشيخ ابراهيم الشعبي، وسط حضور من الأهل والأصدقاء بمحافظة الدرب.

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