زواج الشعبي - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
11/23/2024 2:43:33 PM
(MENAFN
- Al Watan)
احتفت عائلة آل الشعبي بحفل زواج ابنهم الشاب، أحمد بن يحيى الشعبي، على كريمة، الشيخ ابراهيم الشعبي، وسط حضور من الأهل والأصدقاء بمحافظة الدرب.
MENAFN23112024000089011017ID1108918434
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.