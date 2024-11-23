الاحتفاء بالفائزين في MENA Effie - جريدة الوطن السعودية

الاحتفاء بالفائزين في MENA Effie - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
11/23/2024 2:43:33 PM
(MENAFN
- Al Watan)
استضافت العاصمة الرياض ضمن موسم الرياض حفل توزيع جوائز ((MENA Effie))، في الشرق الأوسط لعام 2024 والاحتفاء بـ90 فائزًا في أكثر من 40 فئة، اختيروا من بين 850 مشاركة في مجالات الجائزة.
MENAFN23112024000089011017ID1108918433
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.