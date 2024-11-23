Sunday, 24 November 2024 12:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتفاء بالفائزين في MENA Effie - جريدة الوطن السعودية

11/23/2024 2:43:33 PM
(MENAFN- Al Watan) استضافت العاصمة الرياض ضمن موسم الرياض حفل توزيع جوائز ((MENA Effie))، في الشرق الأوسط لعام 2024 والاحتفاء بـ90 فائزًا في أكثر من 40 فئة، اختيروا من بين 850 مشاركة في مجالات الجائزة.

MENAFN23112024000089011017ID1108918433

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث