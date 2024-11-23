بنات جازان تطلق مسابقة صناع - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
11/23/2024 2:43:32 PM
(MENAFN
- Al Watan)
أطلقت الكلية التقنية للبنات بجازان مسابقة ((صُنّاع))، بالتزامن مع تسمية عام 2025 عام الحرف اليدوية، لتعزيز ثقافة الحرف اليدوية لدى المتدربين والمتدربات في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
MENAFN23112024000089011017ID1108918432
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.