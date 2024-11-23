الحارثي في ذمة الله - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
11/23/2024 2:43:32 PM
(MENAFN
- Al Watan)
انتقل إلى رحمة الله أحمد بن حامد بن صالح الحنيشي الحارثي من منسوبي تعليم
الطايف واقيمت عليه اليوم السبت الموافق: 21/ 5/ 1446هـ صلاة المغرب بمسجد العباس ودفن بمقبرة الجفالي بالطائف، سائلين الله تعالى له الرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون
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