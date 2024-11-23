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الحارثي في ذمة الله - جريدة الوطن السعودية

11/23/2024 2:43:32 PM
(MENAFN- Al Watan) انتقل إلى رحمة الله أحمد بن حامد بن صالح الحنيشي الحارثي من منسوبي تعليم الطايف واقيمت عليه اليوم السبت الموافق: 21/ 5/ 1446هـ صلاة المغرب بمسجد العباس ودفن بمقبرة الجفالي بالطائف، سائلين الله تعالى له الرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

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