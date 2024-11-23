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عن الدراما المسرحية والتجاهل الأكاديمي أتحدث - جريدة الوطن السعودية

11/23/2024 2:43:29 PM
(MENAFN- Al Watan) حركة التحرر الفكري والثقافي والفني التي فتحت أبوابها المغلقة، للاستفاده من كل مايحدث في العالم من حولنا وينعكس بالايجابية علي المواطن ليرفع من فكره في كافة مجالات حياته، بكل تأكيد كانت حركة ايجابية، تماهت مع الرؤية المباركة التي أشعل أنوارها المتألق دوما الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.
وعودة إلى موضوع الدراما المسرحية مادمنا نتحدث عن كل ما من شأنه إنارة الفكر والوعي الإنساني ،فمما لا شك فيه أن إحد أدوات التنوير الفن المسرحي ، فالدراما المسرحية فن جماعي مرتبط ارتباطات وثيقة بحياة الجماهير والأحلام الانسانية.
وأعود هنا إلى نقطة أعتقد أنها الأصل في كثير من أسباب تأخر مسيرتنا الفنية فنحن مازلنا نعتقد في الإلهام الفني وهو حقيقة لاشك فيها ،لكنها ليست الحقيقة كلها. فالى جانبها لابد من المعرفة والوعي فهو الذي يشكل المادة ويصورها ويستكشفها بل وإذا شئت يخلقها خلقا وأعني بالمادة مادة الفن أو العمل الفني نفسه، فدون المعرفة والوعي تظل التجربة في محيط الحياة ولا تنتقل الي محيط الفن.
وأيضا هناك تقصير في بيئتنا الفنية، فأعتقد أن جامعتنا قصرت ، فما زالت الفنون بعيدة عن المجال الأكاديمي في الوقت الذي نجد فيه كبري الجامعات في أوربا وامريكا وحتي بعض الدول العربيه تقصر دراسة الفنون خاصه الفنون المسرحية علي الممتازين من خريجي الجامعات ،وفي الوقت الذي نطور فيه جامعاتنا لابد أن تخصص أقسام اللغات الاوربية القديمة والحديثة جزءا كبيرا من نشاطها للعناية بدراسة الدراما والفنون المختلفة التي نشأت مع الحضارات القديمة وتطورت إلى ماهي عليه الآن.
بهذا علي الاقل نستطيع أن نهيئ الكاتب الدرامي الواعي لنصل بذلك إلى مستوي فني رائد و رائع شكلا ومضمونا بأشكال فنية جيدة لتصل إلى جماهيرنا المتعطشة علي الدوام للمعرفه لتعم الفائدة الفكرية والثقافية كل أبناء هذا الوطن المعطاء، ويعود الشكر للقائد الذي أزاح العقبلت ، وبهمة جبل طويق فتح الأبواب المغلقة.‏

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