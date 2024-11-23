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سواني الشقيق لا حديقة ولا ممشى وملاعب

11/23/2024 2:41:18 PM
(MENAFN- Al Watan) غابت الحدائق والمماشي والملاعب عن قرية السواني، بمركز الشقيق بجازان، على الرغم من وجود الأراضي الفضاء التي تتجمع فيها الحشائش والأشجار وتتراكم القمامة والحشرات فيها، بينما طالب أهالي القرية من البلدية الاستفادة منها في إنشاء حديقة وممشى وملعب لتكون متنفسا لهم، وتقضي على التشوهات البصرية التي سببتها، فيما أوضح رئيس بلدية مركز الشقيق المهندس يحيى شافعي لـ((الوطن)) أنه سوف يتم إدراج تلك المواقع ضمن مشروعات البلدية القادمة.
وقال عدد من الأهالي لـ((الوطن)) إن الكثير من الأراضي الفضاء أصبحت مواقع للتشوهات البصرية، وأغلبها مليئة بالأشجار والحشائش والحشرات وغيرها، وشكلت أضرارا على السكان المجاورين لها، فضلا عن إمكانية ظهور البعض ممن يدعي ملكيتها من دون تملك رسمي، وأشاروا إلى أنهم يطالبون من البلدية بإنشاء حديقة وممشى وملعب لتكون متنفسا لأهالي القرية وليتم القضاء على تلك التشوهات البصرية.

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