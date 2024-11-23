سواني الشقيق لا حديقة ولا ممشى وملاعب

(MENAFN
- Al Watan)
غابت الحدائق والمماشي والملاعب عن قرية السواني، بمركز الشقيق بجازان، على الرغم من وجود الأراضي الفضاء التي تتجمع فيها الحشائش والأشجار وتتراكم القمامة والحشرات فيها، بينما طالب أهالي القرية من البلدية الاستفادة منها في إنشاء حديقة وممشى وملعب لتكون متنفسا لهم، وتقضي على التشوهات البصرية التي سببتها، فيما أوضح رئيس بلدية مركز الشقيق المهندس يحيى شافعي لـ((الوطن)) أنه سوف يتم إدراج تلك المواقع ضمن مشروعات البلدية القادمة.
وقال عدد من الأهالي لـ((الوطن)) إن الكثير من الأراضي الفضاء أصبحت مواقع للتشوهات البصرية، وأغلبها مليئة بالأشجار والحشائش والحشرات وغيرها، وشكلت أضرارا على السكان المجاورين لها، فضلا عن إمكانية ظهور البعض ممن يدعي ملكيتها من دون تملك رسمي، وأشاروا إلى أنهم يطالبون من البلدية بإنشاء حديقة وممشى وملعب لتكون متنفسا لأهالي القرية وليتم القضاء على تلك التشوهات البصرية.
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