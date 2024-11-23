بوادر شتوية تلطف أجواء المملكة

(MENAFN
- Al Watan)
بدت بوادر دخول الشتاء فعليًا للمملكة، إذ شهدت معظم مناطق المملكة حالة مطرية من متوسطة إلى غزيرة، إيذانا بدخول الشتاء الأسبوع المقبل.
وهطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، شملت محافظات أبوعريش، وجيزان، وضمد، وبيش، وأحد المسارحة، وفرسان، والحرث، وصامطة والدرب، إلى جانب المحافظات الجبلية، سالت على أثرها السيول، وخروج المواطنين والزوار للمتنزهات والشواطئ للاستمتاع بالأجواء الماطرة والدافئة، وتسببت في انقطاعات كهربائية محدودة في بعض المحافظات، وسط تحذيرات من الدفاع المدني للمواطنين بأخذ الحيطة، والتقيد بقواعد الإرشاد والسلامة.
موجة شرقية
أكد عضو طقس المملكة والراصد الجوي، علي مشهور لـ((الوطن))، أن الحالة المطرية تستمر إلى الثلاثاء المقبل، وسيكون تأثيرها واضح، مشيرًا إلى تأثر أجزاء واسعة من تضاريس جازان بالحالة المطرية في المرتفعات وتهامة والسواحل وصولا إلى جزيرة فرسان، مضيفًا إلى أنه يعقب هذه الحالة، البداية الفعلية تدريجيًا لدخول الموجات الباردة على أجواء المملكة، بدءًا من منتصف الأسبوع المقبل، مبينًا أن سبب الحالة المطرية هو تقدم موجة شرقية من بحر العرب محملة بالرطوبة في طبقات الجو العليا، والتي ساعدت في ازدياد فرص الأمطار على أجواء جازان، وأن أكثر الأماكن أمطارًا بحسب أخر التحديثات هي المحافظات القريبة من المرتفعات، والمحافظات الساحلية، وجزيرة فرسان.
تكوّن الضباب
تواصل، أمس، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة أدت إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، امتدت إلى أجزاء من منطقة مكة المكرمة، في حين كانت خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، فيما نبّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل، من هطول أمطار، وجريان للسيول، وصواعق رعدية، وتساقط للبرد، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
مناطق تتأثر بالحالة المطرية الشتوية
- جازان
- عسير
- الباحة
- مكة المكرمة
- المدينة المنورة
- الرياض
- القصيم
- حائل
- الجوف
- الحدود الشمالية
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