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بوادر شتوية تلطف أجواء المملكة

11/23/2024 2:41:18 PM
(MENAFN- Al Watan) بدت بوادر دخول الشتاء فعليًا للمملكة، إذ شهدت معظم مناطق المملكة حالة مطرية من متوسطة إلى غزيرة، إيذانا بدخول الشتاء الأسبوع المقبل.
وهطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، شملت محافظات أبوعريش، وجيزان، وضمد، وبيش، وأحد المسارحة، وفرسان، والحرث، وصامطة والدرب، إلى جانب المحافظات الجبلية، سالت على أثرها السيول، وخروج المواطنين والزوار للمتنزهات والشواطئ للاستمتاع بالأجواء الماطرة والدافئة، وتسببت في انقطاعات كهربائية محدودة في بعض المحافظات، وسط تحذيرات من الدفاع المدني للمواطنين بأخذ الحيطة، والتقيد بقواعد الإرشاد والسلامة.
موجة شرقية
أكد عضو طقس المملكة والراصد الجوي، علي مشهور لـ((الوطن))، أن الحالة المطرية تستمر إلى الثلاثاء المقبل، وسيكون تأثيرها واضح، مشيرًا إلى تأثر أجزاء واسعة من تضاريس جازان بالحالة المطرية في المرتفعات وتهامة والسواحل وصولا إلى جزيرة فرسان، مضيفًا إلى أنه يعقب هذه الحالة، البداية الفعلية تدريجيًا لدخول الموجات الباردة على أجواء المملكة، بدءًا من منتصف الأسبوع المقبل، مبينًا أن سبب الحالة المطرية هو تقدم موجة شرقية من بحر العرب محملة بالرطوبة في طبقات الجو العليا، والتي ساعدت في ازدياد فرص الأمطار على أجواء جازان، وأن أكثر الأماكن أمطارًا بحسب أخر التحديثات هي المحافظات القريبة من المرتفعات، والمحافظات الساحلية، وجزيرة فرسان.
تكوّن الضباب
تواصل، أمس، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة أدت إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، امتدت إلى أجزاء من منطقة مكة المكرمة، في حين كانت خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، فيما نبّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل، من هطول أمطار، وجريان للسيول، وصواعق رعدية، وتساقط للبرد، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في ‏مدى ‏الرؤية الأفقية.
مناطق تتأثر بالحالة المطرية الشتوية
- جازان
- عسير
- الباحة
- مكة المكرمة
- المدينة المنورة
- الرياض
- القصيم
- حائل
- الجوف
- الحدود الشمالية

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