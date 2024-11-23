قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات

(MENAFN
- Al Watan)
من فضل الله علينا نحن السعودين، أننا ننتمي إلى دولة تقدر العلم وترفع شأن العلماء ومعلمي الناس الخير. فهي تبذل جهوداً جبارة ، في تسهيل طلب العلم والترغيب فيه، فأنشات المدارس وشيدت أرقى الجامعات
في كل المدن والمحافظات حتى القرى والهجر .
وشجعت المميزين من طلاب العلم ، وأتاحت لهم فرص البحث ونشر العلم؛ من خلال الإيتعاث الداخلي والخارجي لإكمال دراساتهم العليا في أرقى الجامعات المحلية و العالمية في كل دول العالم ، وعلى حساب الدولة ، وهذا لايوجد إلا في المملكة العربية السعودية .
والمعلمون السعوديون حظوا برعاية فريدة من لدن القيادة الرشيدة ، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وولي العهد الملهم عراب رؤية 2030 محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظهما الله -
ونحن في هذه الدولة - بفضل الله - في كل يوم نصبح على أخبار تبث الأمل وتزرع السعادة في نفس كل سعودي ، بل كل من سكن هذه الأرض الطيبة المباركة ، نسأل الله أن يحفظها ، ويديم أمنها واستقرارها ، وسؤددها.
وبالأمس القريب جاء الخبر الذي أسعد وأفرح كل المعلمين والمعلمات، ألا وهو " إلغاء ربط علاوة المعلمين والمعلمات بالحصول على الرخصة المهنية" . لفته تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على مكانة العلم والعلماء ، والسعي لتحقيق جودة الحياة للشعب السعودي .
فالكل يدعو لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده بأن يلبسهما ثوب الصحة والعافية، وينصرهما على كل الحاسدين ، ويرد كيد الأعداء في نحورهم ، ويديم على هذا البلد والأمن والرخاء .
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