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قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات

11/23/2024 2:41:18 PM
(MENAFN- Al Watan) من فضل الله علينا نحن السعودين، أننا ننتمي إلى دولة تقدر العلم وترفع شأن العلماء ومعلمي الناس الخير. فهي تبذل جهوداً جبارة ، في تسهيل طلب العلم والترغيب فيه، فأنشات المدارس وشيدت أرقى الجامعات في كل المدن والمحافظات حتى القرى والهجر .
وشجعت المميزين من طلاب العلم ، وأتاحت لهم فرص البحث ونشر العلم؛ من خلال الإيتعاث الداخلي والخارجي لإكمال دراساتهم العليا في أرقى الجامعات المحلية و العالمية في كل دول العالم ، وعلى حساب الدولة ، وهذا لايوجد إلا في المملكة العربية السعودية .
والمعلمون السعوديون حظوا برعاية فريدة من لدن القيادة الرشيدة ، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وولي العهد الملهم عراب رؤية 2030 محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظهما الله -
ونحن في هذه الدولة - بفضل الله - في كل يوم نصبح على أخبار تبث الأمل وتزرع السعادة في نفس كل سعودي ، بل كل من سكن هذه الأرض الطيبة المباركة ، نسأل الله أن يحفظها ، ويديم أمنها واستقرارها ، وسؤددها.
وبالأمس القريب جاء الخبر الذي أسعد وأفرح كل المعلمين والمعلمات، ألا وهو " إلغاء ربط علاوة المعلمين والمعلمات بالحصول على الرخصة المهنية" . لفته تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على مكانة العلم والعلماء ، والسعي لتحقيق جودة الحياة للشعب السعودي .
فالكل يدعو لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده بأن يلبسهما ثوب الصحة والعافية، وينصرهما على كل الحاسدين ، ويرد كيد الأعداء في نحورهم ، ويديم على هذا البلد والأمن والرخاء .

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