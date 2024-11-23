الجودة دافع الابتكار والتميز

(MENAFN
- Al Watan)
في عالم اليوم سريع التغير، أصبحت الجودة أكثر من مجرد معيار تقني، بل هي فلسفة شاملة وركيزة أساسية للتميز والابتكار. يقول الفيلسوف الياباني كاورو إيشيكاوا: "الجودة هي فلسفة حياة وليست مجرد نظام" فالجودة تمثل منهجاً استراتيجياً يسعى المبدعون والمؤسسات من خلاله إلى تحقيق التفوق والتنافسية . تعتبر الجودة المحرك الرئيسي للابتكار، حيث تدفع المؤسسات للبحث المستمر عن طرق جديدة لتحسين منتجاتها وخدماتها. فالشركات التي تضع الجودة نصب أعينها تستثمر بشكل مكثف في البحث والتطوير، وتشجع ثقافة الإبداع والتجديد . و يؤكد على ذلك عالم الإدارة بيتر ذلك بقوله "الابتكار هو الأداة الخاصة برواد الأعمال، بها يستغلون التغيير كفرصة للأعمال المختلفة". وهنا تتجلى العلاقة الوثيقة بين الجودة والابتكار، حيث تمثل الجودة البوابة الرئيسية للتجديد والتميز .
من أهم سمات الجودة أنها تركز على تلبية احتياجات العملاء وتوقعاتهم بشكل يفوق تلك التوقعات. فالمؤسسات المتميزة لا تكتفي بتقديم منتج أو خدمة مقبولة، بل تسعى دائماً لإضافة قيمة نوعية تميزها عن منافسيها . يقول عالم الإدارة إدوارد ديمنج: "لا يمكن أن تجبر الجودة، بل يجب أن تبنى". و " الجوده مسؤولية الجميع" وهذه المقولة تعكس أن الجودة منهج متكامل يتطلب التزاماً استراتيجياً وثقافة مؤسسية راسخة و أن الجودة ليست شيئًا يمكن فرضه بالقوة أو من خلال الأوامر والتعليمات فقط. بل تتطلب الجودة بناء نظام قوي وثقافة تنظيمية قائمة على التحسين المستمر والتفكير المنهجي.
الابتكار والجودة يسيران جنباً إلى جنب. حيث يمكن اعتبارهما عنصرين مترابطين ومتكاملين يعززان نجاح المنظمات واستدامتها في الأسواق التنافسية. على الرغم من أن لكل منهما تركيزه وأهدافه، إلا أن الجمع بينهما يؤدي إلى تحقيق قيمة أكبر للعملاء وللمنظمة. فكلما ارتفعت معايير الجودة، زادت الحاجة للتفكير الإبداعي وإيجاد حلول مبتكرة. وهذا ما يدفع الشركات للاستثمار في التكنولوجيا المتطورة والكوادر المؤهلة القادرة على التجديد المستمر .
يؤكد المفكر اليابني مازاروه تاناكا: "الجودة تبدأ من الإنسان قبل أن تبدأ من المصنع". فالجودة هي منظومة فكرية وثقافية تعتمد على الإنسان كمحور أساسي للتميز . تلعب ثقافة الجودة دوراً محورياً في تحفيز الموظفين وتشجيعهم على التميز. فعندما تتبنى المؤسسة معايير عالية للجودة، يشعر العاملون بالفخر والالتزام، مما يدفعهم لبذل قصارى جهدهم لتحقيق التميز . من الأمثلة الواضحة على الجودة كمحرك للابتكار شركات عالمية مثل آبل وتويوتا. فهذه الشركات جعلت الجودة استراتيجية أساسية، مما مكنها من تقديم منتجات مبتكرة وضعت معايير جديدة في صناعاتها . في عصرنا الحالي، أصبحت الجودة ضرورة استراتيجية وليست خياراً. فالمنافسة العالمية تتطلب من المؤسسات التركيز على الجودة كوسيلة للتميز والبقاء. والشركات التي تفهم هذا المفهوم هي التي ستنجح في اقتصاد يزداد تعقيداً وتنافسية .
ختاما، الجودة ليست مجرد هدف تقني، بل هي فلسفة شاملة تدفع نحو الابتكار والتميز. فهي تخلق بيئة محفزة على الإبداع وتساعد المؤسسات على التفوق في عالم سريع التغير . وهي دعوة واضحة للمؤسسات لتبني استراتيجيات الجودة كمدخل أساسي للنجاح والتميز .
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