1850 متدربا ومتدربة على المانجا في اليابان

(MENAFN
- Al Watan)
التقى وزير
الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، بمقر إقامته في طوكيو اليوم، عددًا من الطلاب والطالبات المبتعثين في برنامج أسس صناعة القصص المصورة ((المانجا))، وهو البرنامج التدريبي الذي يُقام بالتعاون بين الهيئة وشركة مانجا للإنتاج، التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان ((مسك))، الذي يستهدف موهوبي فن المانجا ضمن برنامج تدريبي احترافي باستخدام التقنيات اليابانية، منبع هذا الفن.
وأكد وزير الثقافة، خلال لقائه المبتعثين، دعم القيادة كل ما من شأنه تنمية القدرات البشرية في المجالات كافة، مشيرًا إلى أهمية التأهيل العلمي والأكاديمي في التخصصات الثقافية، وإسهام المبتعثين بعد تخرجهم في رحلة تطوير المنظومة الثقافية السعودية.
وثظ تجاوز عدد المستفيدين من البرنامج 1850 متدربًا ومتدربة في الورش الافتراضية، وتأهل منهم 115 للبرنامج التدريبي المكثّف، أنتجوا 115 قصة مصورة، وتم ابتعاث 21 متدربًا ومتدربة إلى اليابان؛ لصقل مواهبهم على أيدي خُبراء في هذا الفن، بالإضافة إلى استقبال 133 مشاركة في مسابقة ((منجنها))، وما يزيد على 70 مشاركة في مسابقة ((مانجا القصيد))، وأكثر من 50 مشاركة في ((مانجا الإبل)).
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