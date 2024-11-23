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1850 متدربا ومتدربة على المانجا في اليابان

11/23/2024 2:41:17 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، بمقر إقامته في طوكيو اليوم، عددًا من الطلاب والطالبات المبتعثين في برنامج أسس صناعة القصص المصورة ((المانجا))، وهو البرنامج التدريبي الذي يُقام بالتعاون بين الهيئة وشركة مانجا للإنتاج، التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان ((مسك))، الذي يستهدف موهوبي فن المانجا ضمن برنامج تدريبي احترافي باستخدام التقنيات اليابانية، منبع هذا الفن.
وأكد وزير الثقافة، خلال لقائه المبتعثين، دعم القيادة كل ما من شأنه تنمية القدرات البشرية في المجالات كافة، مشيرًا إلى أهمية التأهيل العلمي والأكاديمي في التخصصات الثقافية، وإسهام المبتعثين بعد تخرجهم في رحلة تطوير المنظومة الثقافية السعودية.
وثظ تجاوز عدد المستفيدين من البرنامج 1850 متدربًا ومتدربة في الورش الافتراضية، وتأهل منهم 115 للبرنامج التدريبي المكثّف، أنتجوا 115 قصة مصورة، وتم ابتعاث 21 متدربًا ومتدربة إلى اليابان؛ لصقل مواهبهم على أيدي خُبراء في هذا الفن، بالإضافة إلى استقبال 133 مشاركة في مسابقة ((منجنها))، وما يزيد على 70 مشاركة في مسابقة ((مانجا القصيد))، وأكثر من 50 مشاركة في ((مانجا الإبل)).

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