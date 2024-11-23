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فنانو المدينة يستعرضون أعمالهم في جولتهم بجدة

11/23/2024 2:41:17 PM
(MENAFN- Al Watan) افتتح مساء الخميس المعرض الفني لجماعة فناني المدينة المنورة في جولتهم الثلاثين داخل المملكة وخارجها، والذي افتتحه رجل الأعمال أحمد العبيكان، المقام بمركز "أدهم للفنون" بمدينة جدة، وذلك بحضور نجوم الفن والمثقفين ورجال الأعمال والإعلاميين، من أبرزهم الفنان طه صبان والفنان النحات ربيع الأخرس، وسيدة الأعمال نوال أدهم.
ويسلط المعرض الضوء على أعمال 20 فنانا مشارك، حيث تلعب المشاركات الفنية دوراً مهما في تلاقح الأفكار ونشر الثقافات الفنية والتراثية بين المجتمعات عن طريق الأعمال المعروضة.
ويتضمن المعرض برامج عديدة تتمثل في الندوات والحوارات الفنية، وورش العمل الحرة ،
تحت إشراف وتقديم كلا من: الفنان فؤاد مغربل والفنان هشام العايش والدكتور صالح خطاب والدكتور عصام عسيري والدكتورة هلا العسيلان والدكتورة ناهد تركستاني.
وأوضح الدكتور فؤاد مغربل أن مجموعة فناني المدينة المنورة التشكيليين بدأت أول جولة عام 1401ه، بثلاث فنانين وأن بعض الجولات قد تستمر لأكثر من عام وهذه الجولة الثلاثون في عامها 46 ويشارك فيها 20

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