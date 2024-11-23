فنانو المدينة يستعرضون أعمالهم في جولتهم بجدة

(MENAFN
- Al Watan)
افتتح مساء الخميس المعرض الفني لجماعة فناني المدينة المنورة في جولتهم الثلاثين داخل المملكة وخارجها، والذي افتتحه رجل الأعمال أحمد العبيكان، المقام بمركز "أدهم للفنون" بمدينة جدة، وذلك بحضور نجوم الفن والمثقفين ورجال الأعمال والإعلاميين، من أبرزهم الفنان
طه صبان والفنان النحات ربيع الأخرس، وسيدة الأعمال نوال أدهم.
ويسلط المعرض الضوء على أعمال 20 فنانا مشارك، حيث تلعب المشاركات الفنية دوراً مهما في تلاقح الأفكار ونشر الثقافات الفنية والتراثية بين المجتمعات عن طريق الأعمال المعروضة.
ويتضمن المعرض برامج عديدة تتمثل في الندوات والحوارات الفنية، وورش العمل الحرة ،
تحت إشراف وتقديم كلا من: الفنان فؤاد مغربل والفنان هشام العايش والدكتور صالح خطاب والدكتور عصام عسيري والدكتورة هلا العسيلان والدكتورة ناهد تركستاني.
وأوضح الدكتور فؤاد مغربل أن مجموعة فناني المدينة المنورة التشكيليين بدأت أول جولة عام 1401ه، بثلاث فنانين وأن بعض الجولات قد تستمر لأكثر من عام وهذه الجولة الثلاثون في عامها 46 ويشارك فيها 20
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