يناير المقبل.. انطلاق أعمال منتدى مستقبل العقار في الرياض

(MENAFN
- Al Watan)
تستضيف المملكة في العاصمة الرياض النسخة الرابعة من منتدى مستقبل العقار، برعاية الهيئة العامة للعقار وبالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير 2025م، تحت شعار "مستقبل للإنسانية: من أحلام لواقعية" بمشاركة أكثر من 120 دولة و 500 متحدث يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب نخبة من الاقتصاديين والمستثمرين وصناع القرار وخبراء منظومة القطاع العقاري على المستوى المحلي والدولي.
ويأتي "المنتدى" مع ما تشهده المملكة من نهضة عقارية وعمرانية عالمية عبر مشاريعها الكبرى المتنوعة، وجهودها التنموية المتواصلة، ويُعد منصة تفاعلية للالتقاء بالخبراء والمختصين العقاريين من مختلف أنحاء العالم ، ويمثل فرصة لاستعراض قصص النجاح والتجارب ، وبحث ومناقشة أفضل الممارسات العالمية وأحدث التقنيات العقارية وسبل تفعيلها، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة في القطاع العقاري من خلال صناعة مجتمعات عقارية حضرية تواكب التطورات والتطلعات المستقبلية.
كما يتضمن "المنتدى" جلسات حوارية، وورش عمل، ولقاءات خاصة، ومناطق مخصصة لعروض العالم الافتراضي، تشمل مؤشرات الاستدامة والنهضة العمرانية، كما سيضم معرضًا عقاريًا مصاحبًا لإثراء المحتوى العقاري، بمشاركة كبرى الشركات والجهات المحلية والدولية وكبار المستثمرين المساهمين في منظومة العقار حول العالم، حيث تستعرض أجنحة المعرض أحدث ما وصلت إليه تقنيات العقار والمنتجات العقارية المتطورة والحلول التمويلية واتجاهات السوق العقاري السعودي وخطواته الإستراتيجية التي تهدف لتعزيز شفافيته وموثوقيته وجاذبيته الاستثمارية.
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