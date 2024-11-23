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وفد سعودي في مؤتمر صناعة المعارض

11/23/2024 2:41:17 PM
(MENAFN- Al Watan) شارك وفد من المملكة برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد، وفريق تنفيذي من الهيئة في مؤتمر الجمعية الدولية لصناعة المعارض (UFI) المنعقد في مدينة كولن، بألمانيا، خلال الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر 2024.
وتعكس هذه المشاركة التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز موقعها وجهةً رائدةً في قطاع المعارض والمؤتمرات على المستوى الدولي.
وفي اجتماع خاص جمعه مع 30 من الرؤساء التنفيذيين العالميين في القطاع، أكد الأستاذ فهد الرشيد أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في قطاع المعارض والمؤتمرات، مشيرًا إلى أن المملكة تتمتع بمقومات فريدة تسهم في تعزيز مكانتها في قطاع المعارض والمؤتمرات.
وقد أعلن خلال المؤتمر عن استضافة السعودية لقمة دولية للمعارض والمؤتمرات في مدينة الرياض في ديسمبر 2024، مما يعكس التزام الهيئة بتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة ويعزز من دورها في الساحة الدولية.

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