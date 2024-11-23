وفد سعودي في مؤتمر صناعة المعارض

(MENAFN
- Al Watan)
شارك وفد من المملكة برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد، وفريق تنفيذي من الهيئة في مؤتمر الجمعية الدولية لصناعة المعارض (UFI) المنعقد في مدينة كولن، بألمانيا، خلال الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر 2024.
وتعكس هذه المشاركة التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز موقعها وجهةً رائدةً في قطاع المعارض والمؤتمرات على المستوى الدولي.
وفي اجتماع خاص جمعه مع 30 من الرؤساء التنفيذيين العالميين في القطاع، أكد الأستاذ فهد الرشيد أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في قطاع المعارض والمؤتمرات، مشيرًا إلى أن المملكة تتمتع بمقومات فريدة تسهم في تعزيز مكانتها في قطاع المعارض والمؤتمرات.
وقد أعلن خلال المؤتمر عن استضافة السعودية لقمة دولية للمعارض والمؤتمرات في مدينة الرياض في ديسمبر 2024، مما يعكس التزام الهيئة بتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة ويعزز من دورها في الساحة الدولية.
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