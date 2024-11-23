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وزير السياحة يدشن شركة رملة للرحلات السياحية والمنتجعات البرية في حائل

11/23/2024 2:41:16 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة أحمد الخطيب شركة رملة للرحلات السياحية والمنتجعات البرية؛ وذلك خلال زيارته لمدينة حائل، أحد وجهات موسم شتاء السعودية، الذي انطلق بداية شهر أكتوبر الماضي، ويستمر حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل 2025، في 7 وجهات سياحية هي: الرياض، جدة، البحر الأحمر، العلا، المنطقة الشرقية، المدينة المنورة، حائل.
ويأتي هذا التدشين في إطار دعم وتمكين شركاء منظومة السياحة السعودية من القطاع السياحي الخاص، الذي يحمل راية تنفيذ وإنجاح المواسم والبرامج والفعاليات والتجارب السياحية، التي تواكب النمو المتسارع والتطور الملفت للسياحة السعودية، على كافة الأصعدة والمستويات.
وتعد شركة رملة للرحلات السياحية والمنتجعات البرية؛ التي استكملت كافة الاشتراطات وحصلت على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة، متخصصة في مجال تنظيم الرحلات السياحية بمدينة حائل، مع باقة متنوعة من البرامج والفعاليات المتميزة؛ مثل التخييم بالصحراء، والتزلج على الرمال، وجولات سيارات الدفع الرباعي والسفاري وركوب الدراجات على الرمال، وتجربة للتعايش والتفاعل مع الركايب، وتجربة لزيارة منطقة جبة التاريخية، إضافة لتجربة النوم بالصحراء، ومراقبة السماء الصافية ومشاهدة النجوم، إضافة للعروض والخصومات والباقات الخاصة، سوا للأفراد أو العوائل أو المجموعات.
وتعتبر مدينة حائل؛ موطن الكرم الحاتمي الأصيل، وجهة فريدة تحتضن العديد من المواقع والمعالم التاريخية والأثرية، ومنها صخور حائل أحد المعالم التاريخية السعودية المعتمدة من منظمة اليونيسكو كتراث إنساني عالمي، إضافة لمدينة فيد التاريخية الوجهة التاريخية الغنية بالتراث والمعالم، بجانب المواقع الطبيعية الساحرة مثل منتزه الأدهم، الذي تقام فيه العديد من الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والترفيهية لكل أفراد العائلة.

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