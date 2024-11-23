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المملكة تنظم المؤتمر الدولي الأول للتوائم الملتصقة

11/23/2024 2:41:16 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ينظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية غد الأحد مؤتمرا دوليا بمناسبة مرور أكثر من ثلاثين عاما على بدء البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة بمشاركة وزراء وقيادات وخبرات عالمية متخصصة في المجال.
ويقام المؤتمر لأول مرة في العالم ليعرض تجربة المملكة الرائدة منذ عام 1990، واستمرت على مدى "أربعة وثلاثين" عاما أُجرِي خلالها أكثر من "إحدى وستين" عملية فصل ناجحة.
يعقد المؤتمر بالتزامن مع اليوم العالمي للتوائم الملتصقة الذي اعتمدته الأمم المتحدة مؤخرا، بمبادرة من المملكة العربية السعودية، ويعد فريدا من نوعه ويحدث لأول مرة في العالم، يعقد ضمن أعمالها جلسات وزارية، وجلسات علمية متخصصة، وجلسات إنسانية وأحداث جانبية، وورش للنقاش، ومعارض تعنى بما يخص الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم، والنواحي الإنسانية لهؤلاء الأطفال.
كما سيوقع على هامش المؤتمر عدد من الاتفاقيات مع منظمات أممية ودولية تعنى بالأطفال حول العالم في إطار جهود المملكة الإنسانية للاعتناء بفئة الأطفال، إذ تملك المملكة أكبر تجربة لفصل التوائم في العالم.
وسوف يصدر عن المؤتمر توصيات مهمة ستثري المكتبات الطبية والإنسانية وتكون مرجعا للمختصين والمهتمين في مجال فصل التوائم الملتصقة والحقل الإنساني.

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