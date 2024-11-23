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4 محاور لتحقيق الأمن الغذائي بالمملكة

11/23/2024 2:41:16 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة التزامها بدعم وتمكين المحتوى المحلي بالمملكة عبر تبنّي 4 محاور أساسية، تشمل التوعية والإرشاد، والدعم المالي والفني، وتعزيز السياسات والتمكين، وتمكين ريادة الأعمال في قطاعات الوزارة الثلاث، مما أسهم تحقيق الأمن الغذائي والمائي بالمملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك ورشة عمل نظمتها الوزارة على هامش منتدى المحتوى المحلي بعنوان ((المحتوى المحلي بين التنمية والتمكين)) قدمها مدير عام المحتوى المحلي والتوطين والمشرف على كفاءة الإنفاق، فارس بن محمد العيد، قدم خلالها إستراتيجية شاملة للوزارة تهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي في قطاعات الوزارة الثلاثة.
استدامة القطاع
ركزت الورشة على محاور إستراتيجية تضمنت: الأهداف العامة للإدارة العامة للمحتوى المحلي والتوطين، والالتزام بتشريعات المحتوى المحلي، وأبرز ممكنات تعزيز المحتوى المحلي، وجهود الوزارة في تطويره، حيث أوضحت الورشة أن المحتوى المحلي يمثل أحد الركائز الأساسية لتعزيز استدامة القطاعات الحيوية في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، إضافة إلى حماية البيئة ودعم الاقتصاد الوطني.
هيكل تنظيمي
نوهت الورشة بجهود الوزارة في رفع وتعزيز المحتوى المحلي من التوعية والإرشاد عبر تنظيم (363) ورشة عمل لتنمية القدرات في مختلف المجالات، وتقديم دعم مالي بلغ (237) مليون ريال لقطاع الماشية، و(875) مليون ريال لقطاع الدواجن، و(95) مليون ريال لقطاع الاستزراع السمكي، و(888.5) مليون ريال لقطاع التنمية الريفية، وتعزيز السياسات والتمكين عبر تطبيق سياسات تفضيل المحتوى المحلي، وطرح فرص استثمارية، وتطوير الهيكل التنظيمي لدعمه، بالإضافة إلى ذلك، عززت الوزارة تمكين ريادة الأعمال بإطلاق (3) برامج رئيسية، وهي ((سدرة)) لدعم ريادة الأعمال في قطاعات البيئة، و((سنبلة)) لدعم الابتكارات الزراعية، و((سحابة)) لتطوير التقنيات بقطاع المياه.
واستعرضت الوزارة خطة شاملة لتعزيز المحتوى المحلي من خلال (8) مسارات عمل رئيسة، شملت العمليات الدورية، والدعم والتمكين، وتبادل المعلومات، والمشاركة الاقتصادية، وتطوير متطلبات المحتوى المحلي في مشروعات التخصيص ومتابعتها حتى التنفيذ، وتعزيز دور السياسات والإستراتيجيات، وتوطين الصناعات ونقل المعرفة، وتطوير المستهدفات من خلال وضع خطط عملية لزيادة نسبة المحتوى المحلي.

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