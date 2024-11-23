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تطوير طريق المؤسس برأس تنورة

11/23/2024 2:41:16 PM
(MENAFN- Al Watan) انتهت أمانة المنطقة الشرقية من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع تطوير طريق الملك عبدالعزيز في محافظة رأس تنورة، الذي يبلغ طوله 700 متر طولي وعلى مساحة 42000 متر مربع، من خلال إعادة تطوير وتخطيط الطريق بشكل يتناسب مع الأنسنة وعناصر تحسين المشهد الحضري بالمحافظة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويهدف المشروع إلى تحسين ورفع مؤشرات جودة الحياة، وتعزيز الجوانب الصحية بالمحافظة، وتوفير النواحي الجمالية، مع إضفاء تكوينات معمارية، لتضفي على عناصر الطريق بيئة بصرية تحفل بعناصر الجمال والتناسق، وتحقيق أعلى المعايير في تخطيط وتصميم الطرق في المحافظة.
مسارات عدة
أوضحت الأمانة أن الأعمال التطويرية تضمنت مسارات عدة، حيث شملت تأهيل مسارات الأرصفة الجانبية للمشاة، والمداخل والمخارج للشوارع المرتبطة على الطريق، وأعمال التشجير، وزيادة المسطحات الخضراء، ومسارا للدراجات، وآخر للمكفوفين، وأعمدة الإنارة، وتمت إضافة مزايا ومواصفات عدة لتحسين جودة الحياة، منها زراعة أكثر من 500 شجرة، وإضافة 1600 متر طولي مسارات مخصصة للمشاة، و700 متر طولي مسارات مخصصة للدراجات الهوائية، و4000 متر مربع مسطحات خضراء، مع تركيب 60 عامود إنارة تجميليا، و48 إنارة أرضية تجميلية، مع إعادة كشط وسفلتة الشارع بمساحة 18000 متر مربع.
رصف ممرات
أفادت الأمانة بأن المشروع تضمن كذلك رصف ممرات المشاة ومسار الدراجات ومواقف السيارات بمواد خاصة تتناسب مع جماليات الطريق العامة، موضحة أن أعمال التطوير هذه تُسهم في تعزيز معايير السلامة المرورية وإعطاء أولوية للمشاة، بالإضافة إلى تنسيق وتوزيع الأشجار، وتصميم أعمدة الإنارة التي تجعل من الحركة عبر الطريق لسالكيه والمشاة نزهة آمنة ممتعة، ومشيرةً إلى أنه جرت مراعاة تطبيق متطلبات حماية البيئة على الطريق عبر توفير البيئة المتكاملة للمشاة، واتخاذ الإجراءات المخفضّة بواعث التلوث الناجمة عن حركة المركبات من خلال تكثيف المسطحات الخضراء، وذلك ضمن إستراتيجية أمانة المنطقة الشرقية لتطوير البنية التحتية في المنطقة.

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