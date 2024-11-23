الرياض بطلا لكأس تشيسترتون للبولو

(MENAFN
- Al Watan)
حافظ فريق الرياض السعودي للبولو على لقبه للموسم الثاني على التوالي، بطلا لبطولة تشيسترتون للبولو، وذلك بعد فوزه على فريق القاهرة بنتيجة 5/6، في المباراة النهائية التي اختتمت في نادي ديزرت بالم للبولو بدبي.
وتوّج رئيس الاتحاد السعودي للبولو عمرو زيدان، قائد فريق الرياض خالد العمران بكأس البطولة، حيث مثّل فريق الرياض إلى جانب العمران، ريان العجاجي والمحترفان سانتوس إيريارت (الأرجنتين) وجيليرمو لي (البيرو)، وشارك في البطولة 4 فرق هي الرياض والقاهرة ولندن ودبي.
وتعد البطولة من البطولات المهمة للبولو على مستوى العالم، والتي أقيمت للمرة الثانية في الشرق الأوسط، بعد أن كانت تقام في لندن لأكثر من 10 سنوات.
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