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الرياض بطلا لكأس تشيسترتون للبولو

11/23/2024 2:41:16 PM
(MENAFN- Al Watan) حافظ فريق الرياض السعودي للبولو على لقبه للموسم الثاني على التوالي، بطلا لبطولة تشيسترتون للبولو، وذلك بعد فوزه على فريق القاهرة بنتيجة 5/6، في المباراة النهائية التي اختتمت في نادي ديزرت بالم للبولو بدبي.
وتوّج رئيس الاتحاد السعودي للبولو عمرو زيدان، قائد فريق الرياض خالد العمران بكأس البطولة، حيث مثّل فريق الرياض إلى جانب العمران، ريان العجاجي والمحترفان سانتوس إيريارت (الأرجنتين) وجيليرمو لي (البيرو)، وشارك في البطولة 4 فرق هي الرياض والقاهرة ولندن ودبي.
وتعد البطولة من البطولات المهمة للبولو على مستوى العالم، والتي أقيمت للمرة الثانية في الشرق الأوسط، بعد أن كانت تقام في لندن لأكثر من 10 سنوات.

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